“Thriller” de Michael Jackson

Hansel Chu (éditeur sportif) : Chanson classique d’Halloween. Chaque fois que Halloween arrive, « Thriller » est la première chanson qui me vient à l’esprit.

“Insidieux”

Mata Elangovan (rédactrice en chef de l’actualité) : J’aime les films d’horreur 🙂

« Rainbow Bridge 3 » – Sémataire

Alexander Lopez (monteur vidéo) : C’est brut, sans excuse et déséquilibré et est parfait pour la saison d’Halloween. Ses influences hip-hop de Chief Keef et ses échantillons de black metal créent un paysage sonore qui vous emmène dans un Hellride jusqu’au Haunted Mound !

Les films « Halloweentown »

Ysabel Nakasone (éditrice d’opinions) : Ces films étaient mon enfance. J’ai adoré les regarder et c’est toujours ma montre préférée pour Halloween. Je n’ai jamais été fan du genre d’horreur, mais ces films sont à la fois un peu effrayants et une jolie montre d’automne.

« Scissorhands (La dernière neige) » de Motionless In White

Evelyn Homan (rédactrice en chef) : Edward Scissorhands est l’un de mes films préférés de tous les temps, et Motionless In White est l’un de mes groupes préférés. Cette chanson combine ces deux favoris et constitue absolument un moment fort de l’ère plus metalcore de MIW tout en rendant hommage à ce film classique culte.

Franchise cinématographique « Destination finale »

Maribel Gamez-Reyes (Assistante rédactrice en chef) : Si vous aimez les films d’horreur pleins de suspense et passionnants avec une touche surnaturelle, la franchise « Final Destination » vaut la peine d’être regardée. Embarquez pour l’aventure palpitante que cette franchise de cinq films a à offrir, avec des prémonitions surnaturelles et des survivants de la mort. Peut-on échapper au destin et tromper la mort ? Découvrez si vous osez…

“La famille Addams” (1991)

Brenda Jovel (rédactrice en chef) : « La Famille Addams » n’est qu’un film de bien-être avec une comédie noire et quelques moments sentimentaux. C’est un incontournable pour chaque soirée d’Halloween.

“Survivre à”

Ashley Zulueta (représentante publicitaire) : Ce jeu vous tiendra en haleine avec du suspense, des effets sonores et des frayeurs. Je recommande d’y jouer pour entrer dans l’esprit effrayant d’Halloween !

“Coraline” (Le film et le livre)

Senna Omar (rédactrice en chef) : « Coraline » est un média tellement complexe. J’ai l’impression que chaque détail de l’histoire est intentionnel, ce qui ajoute au côté effrayant.

“Coco”

Kianoosh Nooshi (rédacteur adjoint des sports) : « Coco » est sain et j’adore la musique et le message.

“Julie et les fantômes”

Natalie Dahl (éditrice des longs métrages) : Cette émission suit une jeune fille qui redécouvre son amour pour la musique avec l’aide de trois fantômes. En tant que chat effrayant autoproclamé, j’adore le regarder pendant la saison d’Halloween car il me permet de participer à la saison effrayante sans me faire peur.

“Par-dessus le mur du jardin”

Aedan Ferrara (directeur de production) : C’est un délicieux mélange de nostalgie, de plaisir et d’effrayant. Le regarder, c’est comme siroter du cidre de pomme au coin du feu, enveloppé dans une couverture pendant que la pluie tombe dehors.