Avec les matchs de l’Inde à Manipur, l’AIFF veut donner un exemple positif

C’est vraiment dommage que Manipur, le berceau du football indien, n’ait pas accueilli l’équipe nationale senior pendant tout ce temps. Au fil des ans, l’État du nord-est a produit plus de 50 joueurs internationaux seniors, hommes et femmes, et compte actuellement le plus grand nombre de joueurs pour un État dans la Super League indienne (ISL), la I-League et la Ligue indienne des femmes (IWL). ).

Considéré également comme le tapis roulant des talents du football en Inde, l’amour de Manipur pour le jeu et la popularité saine du sport dans l’État sont par défaut plutôt que de conception. Il y a un club de football dans chaque coin et recoin de Manipur. Les journaux régionaux sont chaque jour jonchés d’actualités sur l’un ou l’autre des tournois de football locaux, lancés et animés par des locaux. Des milliers de personnes jouent au jeu tous les jours, de manière compétitive, ce qui se traduit par une offre saine de footballeurs professionnels.

L’équipe indienne senior est le rêve ultime pour la plupart d’entre eux, et bientôt ils auront l’équipe nationale jouant dans leur propre arrière-cour. La Fédération indienne de football (AIFF) a décidé d’accueillir le prochain tournoi amical tri-nation de l’équipe indienne contre le Myanmar et la République kirghize à Manipur en mars. Les matches se joueront dans la capitale Imphal les 22, 24 et 26 mars lors de la fenêtre internationale de la FIFA. Ce sera la première fois que l’équipe nationale senior indienne jouera à Manipur.

Lors de l’annonce, le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, a déclaré que la décision était conforme à la feuille de route “Vision 2047” récemment lancée par la fédération, pour “amener un football de qualité dans les coins les plus reculés du pays”.

Élaborant davantage sur la même chose, le secrétaire général de l’AIFF, Shaji Prabhakaran, a déclaré à Firstpost que la fédération souhaitait également remercier Manipur pour sa riche contribution au football indien en emmenant les matchs de l’Inde dans l’État du nord-est.

“C’est une façon de dire merci”, a déclaré Prabhakaran. « Ce n’est pas comme si nous venions de décider d’organiser un match à Manipur. Ils le méritent. Cela ne fera qu’aider le football à devenir plus grand là-bas. C’est l’occasion de dire merci à Manipur pour tout ce qu’ils ont fait.

Il y a un autre aspect que l’AIFF espère atteindre en organisant des matchs de l’équipe nationale senior à Manipur, l’un des États de football les plus performants en Inde. L’AIFF souhaite que Sunil Chhetri and Co jouant à Imphal soit considéré comme un exemple positif pour les autres associations membres. Le message est clair; États, qui réussissent à développer le jeu et la culture du football, peuvent attirer l’équipe nationale.

“Oui. Cela montrera également qu’en tant qu’État, si vous progressez dans le football, vous pouvez également devenir un lieu attractif », a ajouté Prabhakaran.

Alors que l’AIFF reste déterminée à développer le football à travers l’Inde et à aider toutes les associations membres à se développer, d’autres initiatives pourraient se diriger vers le nord-est afin de renforcer davantage la culture et les installations du football dans l’une des régions les plus performantes pour le sport dans le pays. Outre Manipur, le Mizoram produit également régulièrement un grand nombre de footballeurs de haut niveau.

« Dans l’ensemble, le nord-est en tant que poche est très dynamique pour le football, cependant, pour les décisions stratégiques, nous devons faire le point sur tout et nous ferons des plongées profondes pour nos recherches. Mais ce n’est pas (les matchs de l’Inde) ponctuel, il y aura d’autres initiatives pour apporter plus de valeur et tirer le meilleur parti du nord-est », a déclaré le secrétaire général.

“La formation des entraîneurs est l’un des domaines sur lesquels nous aimerions nous concentrer afin qu’il y ait suffisamment d’entraîneurs. Ils sont passionnés par le sport, et si nous ajoutons un peu de renforcement des capacités, ils pourront contribuer de manière plus importante. Ces domaines sont la force du football indien et nous devons les renforcer davantage pour améliorer le résultat global.

Amener le jeu sur un nouveau marché pourrait également ouvrir de nouvelles voies commerciales et aider AIFF à augmenter ses revenus, mais Prabhakaran a déclaré que ce n’était pas la priorité pour le moment. L’accent est mis sur le renforcement de l’écosystème du football.

« Les revenus peuvent être l’un des résultats de nos initiatives, mais ce n’est pas une priorité. Au lieu de cela, la priorité est de les renforcer davantage en raison du potentiel qu’ils ont et de tout ce qu’ils ont livré jusqu’à présent. Le gouvernement local est également très favorable au football et c’est aussi un avantage », a-t-il expliqué.

Parlant du gouvernement local, tout en annonçant le prochain tournoi des trois nations, le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, a également parlé de la volonté de l’État de créer une académie «de première classe» avec des terrains et des auberges. Il a également exhorté l’AIFF à fournir l’assistance nécessaire. Prabhakaran a ajouté que l’idée est actuellement au stade de l’ensemencement et d’ici mars, en consultation avec l’AIFF, des plans concrets pour le centre d’excellence, qui seront élaborés par le gouvernement de l’État, seront présentés.

“Le ministre en chef lui-même étant un ancien footballeur veut prendre des initiatives qui peuvent laisser un héritage. Le gouvernement de l’État n’a pas de centre d’excellence et compte sur SAI. Il veut créer une académie capable de produire régulièrement de bons joueurs. Actuellement, nous en sommes au stade initial et d’ici mars seulement, nous aurons quelque chose de concret à ce sujet. Mais c’est une excellente initiative du CM pour créer des actifs qui serviront l’État pendant longtemps », a conclu Prabhakaran.

Les matchs de l’équipe nationale senior indienne à Imphal se joueront au stade Khuman Lampak qui a une capacité de 35 000 places et accueille également les matchs à domicile de la I-League pour le NEROCA FC et le TRAU FC dans la I-League.

