Avec les libéraux du Québec dans les cordes, le libéralisme dans la province est à la croisée des chemins

Aux dernières élections provinciales, le Parti libéral du Québec a subi sa pire défaite en 151 ans d’histoire. Même les projections les plus optimistes suggèrent que le parti s’en tirera encore plus mal lorsque les votes seront comptés lundi.

Des sondages récents placent le soutien libéral entre 15 et 20 %, luttant contre trois autres partis pour la deuxième place. Avant 2018, les libéraux n’avaient jamais obtenu moins de 30 % des voix.

Le parti a encore une chance décente de conserver le statut d’opposition officielle, grâce aux bastions restants sur l’île de Montréal.

Mais avec peu de chances de faire des percées dans les circonscriptions majoritairement francophones, ce serait une piètre consolation pour un parti qui a dominé l’histoire politique du Québec moderne.

Bien qu’il soit possible de dresser une longue liste de facteurs qui ont contribué à son déclin — souvenirs persistants de la corruption, impopularité des gouvernements austéritaires, spectre politique encombré de nouveaux arrivants — il est peut-être plus simple de dire que les libéraux du Québec n’ont pas été en mesure de suivre le rythme du nationalisme conservateur de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

Le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, réagit aux partisans alors qu’il arrive à un rassemblement le 11 septembre à Drummondville, au Québec. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

Depuis la Confédération, les libéraux ont été le principal défenseur des valeurs libérales au Québec, canalisant les croyances sur l’importance de la propriété privée et des droits individuels dans les politiques gouvernementales.

Les gouvernements libéraux ont été à l’origine des pressions en faveur d’un système d’éducation plus laïc à l’aube du XXe siècle, ont accordé le droit de vote aux femmes pendant la Seconde Guerre mondiale et ont adopté une charte provinciale des droits de la personne en 1975.

Un parti diminué signifie que les valeurs libérales font face à un avenir incertain dans la province.

Non seulement la CAQ semble prête à consolider son emprise sur le gouvernement, mais les libéraux (et les libéraux) doivent faire face à une opposition idéologiquement diversifiée qui tente de les balayer dans la poubelle de l’histoire.

La montée du libéralisme québécois

Après la Confédération, il y avait effectivement deux partis dans la province, les libéraux et les conservateurs.

Les libéraux représentaient une version plus modérée de l’anticlérical radical rouge parti des années précédant la Confédération. Ce sont pourtant les conservateurs, héritiers de l’Église pro-catholique bleue tradition, qui a tenu le dessus pendant la majeure partie de la fin du 19ème siècle.

Forts de la popularité de Wilfrid Laurier, le premier ministre libéral canadien-français, les libéraux du Québec remportent les élections de 1897 et amorcent une emprise sur le pouvoir de près de quatre décennies.

Les historiens attribuent souvent ce succès à l’adhésion du parti au développement économique et au progrès matériel.

Alors que les conservateurs prônaient les traditions agricoles, les libéraux encourageaient l’industrialisation en incitant les entreprises étrangères à implanter des usines dans la province.

Les libéraux de Lomer Gouin et de Louis-Alexandre Taschereau cherchent également à moderniser le système d’éducation. Mais ils se gardaient de trop étendre les attributions de l’État ; la société était encore considérée comme le domaine de l’Église.

Les libéraux perdent finalement le pouvoir en 1936 au profit de l’Union nationale, un nouveau parti ardemment conservateur dirigé par Maurice Duplessis.

Alors qu’il était dans l’opposition, le parti a remanié sa plate-forme pour y inclure les idées interventionnistes prônées par l’économiste britannique John Maynard Keynes.

Depuis sa nationalisation en 1962 par le ministre des Ressources naturelles René Lévesque, au centre, et le premier ministre Jean Lesage, à gauche, Hydro-Québec est considérée comme un symbole de fierté provinciale. (Hydro-Québec)

Il en est venu à voir l’État comme un outil puissant pour favoriser la modernisation de la province et s’attaquer aux inégalités sociales, la principale d’entre elles étant le rôle marginal des francophones dans le monde des affaires québécois.

L’ère Duplessis a pris fin en 1960, lorsque Jean Lesage a mené au pouvoir une coalition indisciplinée de libéraux et de nationalistes modérés, donnant le coup d’envoi de ce qui est devenu connu sous le nom de Révolution tranquille.

Sous le slogan Maîtres chez nous (“Maîtres chez nous”), le gouvernement Lesage a entrepris une panoplie vertigineuse de réformes, notamment des protections juridiques pour les travailleurs syndiqués, la fin du rôle de l’Église dans le système éducatif et la nationalisation de près d’une douzaine de compagnies d’électricité.

Cependant, on peut dire que le couronnement du libéralisme québécois n’est venu qu’en 1975, lorsque la Charte québécoise des droits et libertés de la personne a été adoptée à l’unanimité par le gouvernement libéral de Robert Bourassa.

La charte, fruit d’un effort de 12 ans, protège un large éventail de droits politiques, économiques et sociaux. Tant le Parti québécois que les libéraux y voyaient un ensemble de limites nécessaires au pouvoir de l’État, qui venait de prendre de l’ampleur de façon spectaculaire.

La chute du libéralisme québécois

Dans les années 1980, alors que la province fait face à une autre crise économique, le libéralisme abandonne son penchant étatiste. Bourassa, dans son deuxième mandat en tant que premier ministre, a privatisé plusieurs entités étatiques qui avaient été créées pendant la Révolution tranquille.

Cette approche du libéralisme favorable aux affaires et plus managériale était un élément central de la défense du parti contre le sentiment séparatiste qui s’était enflé après les échecs des accords du lac Meech et de Charlottetown.

La saine gestion économique s’oppose à l’aventure de l’indépendance du Canada. Cela s’est avéré un argument gagnant. Hormis une période de 18 mois, les libéraux sont restés au pouvoir entre 2003 et 2018.

Mais si le néolibéralisme s’est avéré une stratégie efficace contre la souveraineté, il n’a pas réussi à apaiser les inquiétudes sur l’identité et l’immigration qui ont fait surface au milieu des années 2000 et qui sont restées ancrées dans la politique québécoise depuis.

Un mouvement nationaliste conservateur ressuscité, dirigé par François Legault et la CAQ, soutient que le libéralisme exacerbe les angoisses identitaires en faisant passer les droits individuels et minoritaires avant les droits collectifs de la majorité francophone.

Le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, prend la parole à l’Assemblée législative après l’échec de l’Accord du lac Meech le 22 juin 1990. (La Presse Canadienne)

C’est ainsi que son gouvernement justifie l’utilisation de la clause dérogatoire pour protéger la loi sur la laïcité – alias le projet de loi 21, qui interdit à de nombreux fonctionnaires de porter des symboles religieux – et sa nouvelle loi linguistique (projet de loi 96) contre les contestations fondées sur la Charte.

Notamment, Legault a invoqué la clause dérogatoire non seulement dans la charte fédérale des droits, mais aussi dans la charte provinciale, signalant une rupture nette avec la tradition libérale québécoise.

Lors d’un débat la semaine dernière, l’actuelle chef libérale, Dominique Anglade, a défendu avec passion son opposition aux deux projets de loi phares de Legault, qui sont tous deux populaires auprès des électeurs.

“Nous avons été le seul parti à voter contre les projets de loi 96 et 21 à cause d’une question de valeurs”, a-t-elle déclaré.

Un sondage publié mardi a suggéré qu’elle avait perdu le débat, avec seulement 6% des électeurs l’ayant choisie comme gagnante.

Tout au long de son histoire, le Parti libéral du Québec a su adapter sa marque de libéralisme pour affronter qui que ce soit son principal rival, qu’il s’agisse de nationalistes conservateurs ou de souverainistes sociaux-démocrates.

Mais maintenant, le libéralisme n’est plus l’une des deux seules options au menu.

Lundi, les électeurs du Québec pourront choisir entre la politique souverainiste progressiste de Québec solidaire, le mélange de politiques identitaires conservatrices et de politiques économiques de gauche du PQ et le libertarianisme complotiste des conservateurs d’Eric Duhaime.

L’avenir de la politique libérale au Québec dépend de la capacité d’Anglade à faire ressortir une idéologie longtemps familière dans un domaine bondé de nouveaux arrivants.