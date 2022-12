Avec les grands noms du GOP restant largement à l’écart, Walker souligne ses racines géorgiennes

“Ce doit être un combat simple, Brian Kemp contre Warnock, car c’est le contraste le plus fort possible que Walker puisse avoir”, a déclaré M. Gingrich.

M. Kemp a reçu 203 000 votes de plus le 8 novembre que M. Walker, sur environ 4 millions de bulletins de vote déposés à chaque course. M. Walker a été surpassé par tous les autres candidats républicains à l’échelle de l’État lors du scrutin de Géorgie cette année : sur les huit concours à l’échelle de l’État, les républicains en ont remporté sept avec plus de 50 % des voix.

M. Walker a terminé deuxième derrière M. Warnock. Les deux hommes se disputent les heures supplémentaires parce que les lois électorales des États exigent qu’un candidat remporte plus de 50% des voix aux élections générales.

Ronna McDaniel, la présidente du Comité national républicain, qui a fait campagne deux fois avec M. Walker pendant le second tour et devrait le rejoindre à nouveau sur la piste lundi, a déclaré que son équipe s’était concentrée sur le rappel aux électeurs de la date du second tour des élections, qui est un mois plus tôt cette année.