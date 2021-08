Avec les Golden Globes ternis, le groupe derrière eux s’adapte

Après des mois de critiques qui ont conduit à l’annulation de la diffusion télévisée des Golden Globe Awards de l’année prochaine par NBC, le groupe qui décerne les prix, la Hollywood Foreign Press Association, a annoncé jeudi qu’il mettait en place une série de réformes. Le groupe, un organisme à but non lucratif, a adopté un nouvel ensemble de règlements visant à réorganiser son leadership, à augmenter et à diversifier ses membres et à les stabiliser pour assurer l’avenir du programme de récompenses lucratif. L’association, un groupe relativement restreint d’environ 85 journalistes qui votent pour les Golden Globes, a longtemps été scrutée par des questions sur son éthique, ses finances et ses références journalistiques. Mais cette année, suite à une Los Angeles Times enquête, un procès et un tollé croissant des industries du cinéma et de la télévision, NBC a annulé la télédiffusion des prix 2022, rendant les changements rapides nécessaires à la survie de l’organisation. Le groupe a déclaré jeudi que plus des deux tiers de ses membres avaient voté en faveur des nouveaux statuts, qui, selon lui, rendraient l’organisation plus responsable.

Les règles appellent à élargir le conseil d’administration du groupe pour inclure des personnes extérieures à l’organisation. L’association accueillera également un nouveau directeur général ainsi que des responsables des finances, des ressources humaines et un responsable de la diversité. Les réformes ont également éliminé plusieurs des obstacles à l’adhésion que le groupe avait depuis longtemps en place. Pendant des années, les critiques ont déclaré que le processus de demande d’adhésion de l’association était opaque, biaisé et généralement destiné à empêcher la plupart des gens d’entrer. Mais l’association a déclaré qu’elle autoriserait désormais tout journaliste souhaitant adhérer à postuler, et que les nouveaux membres seront sélectionnés par un comité d’accréditation qui sera composé principalement de non-membres. Tous les membres existants – dont certains ont vu leurs qualifications journalistiques remises en question au fil des ans – devront présenter une nouvelle demande pour rester, a déclaré l’organisation. Tous les membres devront signer un nouveau code de conduite et ne seront pas autorisés à accepter du matériel promotionnel ou des cadeaux de personnes associées aux films et aux programmes télévisés. « Il y a trois mois, nous avons fait la promesse de nous engager dans un changement transformationnel et avec ce vote, nous avons tenu la dernière et la plus importante promesse en réimaginant la HFPA et notre rôle dans l’industrie », a déclaré Ali Sar, l’actuel président du conseil d’administration du groupe, dans un communiqué. déclaration. « Toutes ces réformes promises peuvent servir de référence pour l’industrie et nous permettre de nous associer à nouveau de manière significative avec Hollywood pour aller de l’avant. » Au cours des derniers mois, l’association a obtenu des informations sur la manière dont elle devrait changer de la part de diverses parties prenantes, et les réformes annoncées jeudi n’incluaient pas certaines des propositions les plus audacieuses avancées, telles que la création d’une entreprise dérivée à but lucratif des Golden Globes.

Il n’a pas non plus fixé d’objectifs spécifiques pour augmenter le nombre de ses membres ou diversifier ses rangs, bien que les responsables aient déclaré qu’ils visaient à augmenter le nombre de membres d’au moins 50 pour cent. (Le groupe a été critiqué pour une constatation particulière du rapport du Los Angeles Times : Bien que le groupe compte plus de 80 membres, aucun d’entre eux n’est noir.) Certains des partenaires commerciaux les plus importants de l’association ont réagi positivement aux changements annoncés. Dans un communiqué, NBC a déclaré qu’elle était « encouragée par l’adoption des statuts modifiés » et l’a qualifiée de « pas en avant positif » qui « signale la volonté de la HFPA de faire le travail nécessaire pour un changement significatif ». La déclaration n’a pas discuté du statut d’une émission télévisée des Golden Globes 2023. Dick Clark Productions, le producteur des Golden Globes depuis des décennies, a également déclaré qu’il applaudissait l’adoption des nouveaux statuts, qualifiant les révisions de la politique d' »importantes » et exprimant son optimisme quant aux prochaines étapes. « Nous sommes impatients de voir une urgence, un dévouement et un changement positif continus », a déclaré la société de production, « afin de créer un avenir plus diversifié, équitable, inclusif et transparent ». Brooks Barnes a contribué au reportage.