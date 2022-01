Avec les espoirs de titre terminés, l’Inde affronte la Chine dans un match pour la troisième-quatrième place

Leurs espoirs de titre déjà terminés, l’Inde serait désespérée d’au moins un podium lorsqu’elle affrontera la Chine lors du match de barrage pour la troisième-quatrième place du tournoi de hockey féminin de la Coupe d’Asie ici vendredi.

Le manque d’entraînement en match en raison de la pandémie de COVID-19 après une année 2020 réussie, où ils ont terminé quatrième historique aux Jeux olympiques de Tokyo, a coûté cher à l’Inde car ils ont produit des performances incohérentes dans des matchs cruciaux pour se retirer de la course au titre.

Après avoir battu la modeste Malaisie 9-0 lors de son premier match, l’Inde a subi une défaite 0-2 contre le Japon, champion des Jeux asiatiques, avant de battre Singapour 9-1 pour se qualifier pour les demi-finales.

Mais en demi-finale, une défense bâclée et de mauvaises conversions de corners ont mis fin aux espoirs de l’Inde alors qu’elle a été battue 2-3 par la Corée, qui a organisé un affrontement contre le Japon lors du match au sommet vendredi.

Les Indiens ont contrôlé le match au cours des deux premiers quarts pour entrer à la mi-temps avec une mince avance de 1-0.

Mais une Corée déterminée a assommé les Indiens aux 31e, 45e et 47e minutes avant que Lalremsiami ne réduise l’écart à seulement six minutes du coup de sifflet mais finalement il s’est avéré trop tard.

Après avoir défendu avec acharnement lors des deux premiers quarts-temps, la défense indienne emmenée par le skipper et gardien Savita a encaissé trois buts en douceur pour céder le match à la Corée.

Et vendredi, la défense indienne dirigée par Savita, qui comprend également le duo expérimenté de Gurjit Kaur et Deep Grace Ekka, devra être sur ses gardes pour terminer sur le podium.

Alors que la ligne avant indienne a connu des sorties décentes dans le tournoi jusqu’à présent avec des joueurs comme Vandana Katariya, Monika, Navneet Kaur et Lalremsiami trouvant le filet à plus d’une occasion, c’est le manque de coordination entre le milieu de terrain et la ligne arrière qui a mis payé aux espoirs de l’Inde.

La conversion des coins de pénalité est un autre domaine clé dans lequel les Indiens doivent s’améliorer à pas de géant.

À moins d’un triplé contre Singapour, la drag-flicker chevronnée Gurjit Kaur et sa partenaire Ekka ont semblé décalées sur coups de pied arrêtés tout au long du tournoi.

D’après le classement mondial et le récent record en tête-à-tête, l’Inde détient définitivement un avantage sur la Chine lors du match de vendredi.

Alors que l’Inde est classée 10e au classement mondial, la Chine est classée 13e.

Lors de leurs trois dernières sorties, l’Inde avait battu la Chine à deux reprises – 3-1 lors du Trophée des champions d’Asie en 2018 à Donghae, en Corée et 1-0 lors des derniers Jeux asiatiques – avant de faire match nul 0-0 lors du test olympique de Tokyo. événement en 2019.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.