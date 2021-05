Avec les combats suspendus, évaluation de la destruction à Gaza.

L’attentat a également détruit trois mosquées à Gaza, endommagé 17 hôpitaux et cliniques et des dizaines d’écoles, détruit son seul laboratoire d’essai Covid-19 et coupé l’eau douce, l’électricité et les égouts dans une grande partie de l’enclave.

La campagne aérienne et d’artillerie israélienne a tué plus de 230 personnes à Gaza, dont beaucoup étaient des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza. Plus de 4 000 roquettes ont été tirées sur Israël depuis Gaza depuis le 10 mai, tuant 12 personnes, pour la plupart des civils.

Les dégâts à Gaza ne sont pas seulement une catastrophe personnelle pour des milliers de personnes et une préoccupation humanitaire pour les deux millions d’habitants du territoire, mais aussi le sol fertile à partir duquel le prochain conflit militaire pourrait se développer.

«C’est ahurissant pour moi que quiconque en Israël, ou ailleurs, pense qu’avoir une population appauvrie, assiégée, en colère, jeune, traumatisée et affamée à Gaza est d’une manière ou d’une autre dans l’intérêt de n’importe qui, ou pourrait de quelque manière que ce soit apporter la stabilité ou la sécurité pour n’importe qui. », A déclaré Khaled Elgindy, chercheur principal au Middle East Institute. « Cela signifie simplement que cela se reproduira. »

Vendredi, des travaux de sauvetage étaient en cours. Les ouvriers qui creusaient dans ce qui semblait être un tunnel détruit du Hamas ont trouvé cinq corps et ont tiré une dizaine de survivants des décombres.