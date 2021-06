Avec les Clippers au bord de l’histoire, le superfan de l’équipe réfléchit à la course aux éliminatoires

Même s’il soignait l’insomnie, le fan le plus passionné des Los Angeles Clippers semblait toujours énergique.

Darrell Bailey est devenu connu sous le nom de « Clipper Darrell » pour avoir porté un costume bleu et rouge centré sur l’équipe et crié des chants forts pendant les matchs à domicile depuis 2000. Ainsi, après avoir été témoin d’embarras de franchise ou de sous-performances en séries éliminatoires, Bailey a semblé étourdi par le match inattendu 5 de son équipe préférée. vaincre l’Utah Jazz malgré l’absence de la star Kawhi Leonard avec une blessure au genou droit.

« Je n’arrivais pas à dormir du tout. Je suis tellement fier de ces gars », a déclaré Bailey à USA TODAY Sports. « C’est ça le coaching – des ajustements. Ils ont fait les bons ajustements et les gars ont cru les uns aux autres.

Alors pourquoi Bailey ne devrait-il pas croire en eux ?

Lorsque les Clippers joueront dans un sixième match potentiellement décisif vendredi au Staples Center, ils joueront à nouveau sans Leonard. Pourtant, le Jazz a répertorié les gardiens vedettes Donovan Mitchell (douleur à la cheville droite) et Mike Conley (légère tension aux ischio-jambiers) comme discutables pour le match 6.

Après avoir montré qu’ils pouvaient surmonter l’attrition dans un environnement sous pression dans l’Utah pour prendre une avance de 3-2 dans la série, les Clippers tenteront de le faire devant une foule attendue à guichets fermés à LA. Ce sera la première fois que le Staples Center ouvrira. à pleine capacité (18 997) après que les réglementations COVID-19 à l’échelle de l’État ont été levées mardi.

« Ce sera le jeu Clippers le plus amusant de l’histoire de la franchise », a déclaré Bailey. « Nous sommes à un match de la finale de la Conférence Ouest, où nous n’avons jamais été. Tout le monde va être préparé. »

Cela inclut Bailey, qui prévoit de porter son costume trois pièces rouge et bleu habituel après avoir habituellement porté un survêtement rouge et bleu cette saison pour correspondre à la tenue plus décontractée des entraîneurs. Bailey a également exprimé son optimisme quant au fait qu’il peut encourager depuis son siège habituel derrière le panier des visiteurs après avoir changé de siège cette saison près de l’équipe locale en raison de la capacité limitée de l’arène.

« Il suffit de faire en sorte que tout le monde reste excité, énergique et positif », a déclaré Bailey. « Je veux juste donner à tout le monde ce sang positif. »

Alors que les Lakers ont perdu au premier tour contre Phoenix au milieu des blessures de LeBron James et Anthony Davis, Bailey s’est vanté auprès de ses amis que « l’ère des Laker est terminée » et que « c’est l’heure du Clipper ».

FAIS OU MEURS:Questions clés du jeu 7 : est-ce que les filets en ont assez dans le réservoir ? Les Bucks peuvent-ils gagner sur la route ?

PORTE-TONDEUSES :« Je nous ai eu »: comment Paul George des Clippers a été à la hauteur des « Playoff P » lors de la victoire du cinquième match contre Jazz

Bailey a organisé une soirée de visionnage pour les fans des Clippers pour le match 5 dans un bar de la région, et ces moments lui ont rappelé ce qu’il avait manqué d’assister aux matchs des Clippers après que la NBA a suspendu la saison le 10 mars 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus.

«C’était vraiment blessant. J’ai pleuré plusieurs nuits », a déclaré Bailey. « Il y a deux endroits où je peux aller dans ma vie et oublier tous mes problèmes. L’un est l’église et le second est le jeu Clippers. Me faire enlever les deux a été très blessant.

Bailey a souffert financièrement à cause de la pandémie. Il a dit qu’il « a pris un coup dur » en perdant son emploi de courtier automobile ainsi que des sponsors réduits pour son émission de radio et des événements publics liés à son fandom Clippers. Bailey a également lutté émotionnellement lorsque la NBA a repris l’été dernier dans un campus en quarantaine sans fans.

« Pour les regarder dans la bulle et ne pas être là pour les encourager, je ne pouvais rien faire », a déclaré Bailey. « J’aurais adoré entrer dans cette bulle. »

Pour maintenir sa connexion avec les Clippers et leurs fans pendant le redémarrage de la saison, Bailey a organisé des soirées de visionnage via l’application HotMic. Mais Bailey croit fermement que les Clippers n’auraient peut-être pas perdu une avance de 3-1 contre Denver si lui et d’autres fans des Clippers auraient pu assister aux matchs.

Comme cela s’est souvent produit dans l’histoire de la NBA, les malheurs des Clippers ont coïncidé avec le succès des Lakers. Bailey a déclaré que les rappeurs Snoop Dogg, Ice Cube et Problem l’avaient taquiné après que les Lakers ont égalé les Celtics de Boston pour le plus grand nombre de championnats NBA (17). Bailey portait également des vêtements des Lakers et a crié les chants des Lakers après avoir perdu un pari avec les animateurs d’une station de radio de LA qu’ils ne remporteraient pas le titre NBA.

Par conséquent, Bailey a approuvé la séparation des Clippers avec Doc Rivers et la promotion de l’entraîneur adjoint Tyronn Lue. Il a entraîné les Cleveland Cavaliers et LeBron James lorsqu’ils ont remporté le championnat NBA 2016 après avoir surmonté un déficit de 3-1 en finale contre Golden State.

Ainsi, lorsque Bailey a rencontré Lue dans un salon de coiffure local peu de temps après la victoire d’ouverture de la saison des Clippers contre les Lakers, Bailey a certes été tenté de le serrer dans ses bras. Au lieu de cela, Bailey a suivi les règles de distanciation sociale et l’a remercié de loin.

« Je vous apprécie beaucoup », se souvient Bailey en disant à Lue. « Vous savez à quel point cela me fait du bien de battre les Lakers. »

Bailey a déclaré qu’il se sentait à peine à l’aise d’aller aux matchs des Clippers lorsque le Staples Center a ouvert ses portes à un nombre limité de fans à partir du 18 avril.

Il a raté les deux premiers matchs à domicile des Clippers en raison d’inquiétudes concernant à la fois la propagation du virus et les diverses restrictions. Mais ses inquiétudes se sont apaisées après avoir parlé à des médecins qui lui ont assuré qu’il irait bien tant qu’il portait son masque, utilisait un désinfectant pour les mains et maintenait ses distances avec les fans qui voulaient prendre des photos avec lui.

Bailey a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu le vaccin COVID-19, mais a déclaré qu’il était de plus en plus ouvert à le faire bientôt. Néanmoins, le Staples Center exige que les fans offrent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif effectué dans les trois jours avant d’entrer dans l’arène. Ils doivent également porter des masques et ne peuvent ni manger ni boire lorsqu’ils sont à leur place.

« C’est difficile pour moi d’encourager parce que j’ai ce masque », a déclaré Bailey. « J’ai commencé à avoir des maux de tête parce que vous respirez votre propre oxygène. Alors je fais beaucoup d’applaudissements.

Bailey a fait cela également pour compenser le nombre réduit de fans. Lors des précédents matchs éliminatoires des Clippers, le Staples Center a accueilli environ 8 000 fans, tout en présentant des découpes en carton dans des sièges vides.

Pour le match 6, cependant, Bailey s’attend à une arène complète avec les Clippers déterminés à entrer dans l’histoire.

«Nous avons toujours eu des combattants tout au long de l’histoire des Clippers. Nous avons toujours été une franchise qui n’a jamais abandonné », a déclaré Bailey. «Maintenant, nous avons un entraîneur de championnat qui a poussé et n’a pas peur de faire un ajustement. Nous avons une équipe complète. Je sais que Kawhi nous manque, mais je pense que nous pouvons le faire. Je fais vraiment. »

