Avec les Astros hors de vue, les Yankees doivent saisir leur moment

Dans les moments difficiles de la saison régulière, le manager des Yankees de New York, Aaron Boone, a souvent fait remarquer que le chemin de l’équipe vers les séries éliminatoires restait grand ouvert, affirmant : « c’est juste devant nous ».

On peut désormais en dire autant du titre de la Ligue américaine.

Après 14 ans d’errance dans le désert d’octobre, les Yankees sont tombés sur une oasis. Ou peut-être que les bouleversements des Orioles de Baltimore et surtout des Astros de Houston dans la série Wild Card ressemblent davantage à une séparation de baseball de la mer Rouge.

Les Yankees apparaissent soudainement comme favoris pour remporter leur premier titre AL depuis 2009, l’année où ils ont remporté la Série mondiale pour la dernière fois. Boone ne le dit peut-être pas par respect pour la concurrence, mais oui, c’est juste devant eux. Les Yankees n’auront aucune excuse s’ils ne peuvent pas survivre dans un peloton de l’AL qui comprend trois clubs centraux avec une masse salariale environ un tiers de la leur.

Bien sûr, les équipes qui gagnent beaucoup d’argent ne l’emportent pas toujours, ni en saison régulière, ni dans les courtes séries éliminatoires. Les Astros, dont la masse salariale était plus du double de celle des Tigers de Détroit, ont été balayés à domicile. L’adversaire des Yankees en Division Series, les Royals de Kansas City, comprend le probable finaliste MVP de l’AL, Bobby Witt Jr., et deux potentiels parmi les cinq premiers du vote AL Cy Young, Cole Ragans et Seth Lugo. L’autre équipe de l’AL bénéficiant du bye, les Cleveland Guardians, n’a remporté que deux matchs de moins que les Yankees au cours de la saison régulière.

Vous pensez que les fans des Yankees veulent l’entendre ?

Les Yankees sont pour la plupart en bonne santé. Ils mettent en vedette deux des plus grandes stars du jeu, Aaron Judge et Juan Soto. Et ils ne doivent plus affronter les Astros, qui les ont battus dans l’ALCS en 2017, 2019 et 2022, avec un score combiné de 8-1 au Minute Maid Park.

Oui, le triomphe de 2017 s’est produit lors d’une séries éliminatoires au cours de laquelle les Astros ont volé illégalement des pancartes, mais en quatre matchs à Minute Maid, les Yankees ont marqué trois points. Certains fans des Yankees aimeraient croire que l’ALCS 2019 était également entaché, mais il n’a jamais été prouvé que la controverse sur le buzzer de Jose Altuve était autre chose qu’une création sur les réseaux sociaux. Et en 2022, les Astros ont balayé les Yankees en quatre matchs de suite, effaçant une fois pour toutes tout doute sur leur supériorité.

Cette saison s’annonçait comme étant la même. Une huitième apparition consécutive à l’ALCS par les Astros – et une quatrième confrontation avec les Yankees – semblait tout à fait possible. Les Orioles ont une fiche de 15-11 contre les Yankees au cours des deux dernières années, mais ne semblent pas constituer une menace sérieuse, s’estompant pendant des mois, marquant un seul point en deux matchs contre les Royals. Les Astros, encore une fois, semblaient être une autre affaire.

Après avoir commencé la saison 12-24, Houston s’est rallié pour terminer 76-49 et remporter son quatrième titre consécutif de l’AL West et son septième au cours des huit dernières années, la seule exception survenant lors de la saison 2020 raccourcie. Mais après sa défaite choquante contre les Tigers, une équipe qui a vendu à la date limite des échanges et qui n’a pratiquement aucune rotation de départ au-delà du favori de l’AL Cy Young, Tarik Skubal, la fin de la domination des Astros pourrait enfin être proche.

Le joueur de troisième but Alex Bregman semble susceptible de partir en tant qu’agent libre. Le voltigeur droit Kyle Tucker et le gaucher Framber Valdez sont éligibles pour entrer sur le marché libre après la saison prochaine. L’Athlétisme En février, Keith Law a classé le système agricole des Astros au 27e rang sur 30 – et à la date limite, l’équipe a échangé trois jeunes joueurs contre le gaucher Yusei Kikuchi.

Les Astros doivent un total de 32 millions de dollars en 2025 au joueur de premier but José Abreu et au releveur Rafael Montero, deux joueurs qu’ils ont signés alors que le propriétaire Jim Crane opérait sans directeur général, puis libérés au cours de la deuxième année d’un contrat de trois ans. Le retour de Justin Verlander à la date limite de l’année dernière a coûté à l’équipe le voltigeur Drew Gilbert et le voltigeur/joueur de premier but Ryan Clifford. Verlander, depuis qu’il a rejoint l’équipe, avait une MPM de 4,55 en 28 départs.

La fondation des Yankees n’est pas non plus tout à fait solide, pas avec Soto non signé au-delà de cette saison. C’est pourquoi il incombe à cette équipe de saisir l’occasion. Les Orioles et les Astros avaient respectivement les troisième et quatrième meilleurs records de l’AL. Et maintenant, ils sont partis.

Attention, les Yankees sont loin d’être parfaits. Leur rotation de Gerrit Cole, Carlos Rodón, Luis Gil et Clarke Schmidt pourrait être aussi bonne que celle restant en séries éliminatoires. Mais leur enclos nécessitera une gestion habile de la part de Boone. Leur attaque a mené l’AL et s’est classée troisième dans les majors pour les points, mais au-delà de Judge et Soto, l’OPS combiné de leurs frappeurs était un .676 de type Miami Marlins. L’équipe est également parfois sujette à la négligence, tant sur les bases que sur le terrain.

De même, les équipes centrales méritent plus de respect qu’elles n’en ont reçu en jouant dans la même division que les White Sox de Chicago, dont les 121 défaites ont été les plus importantes de l’histoire de l’AL/NL. Certes, les Royals avaient une fiche de 12-1 et les Tigers 10-3 contre les White Sox, tandis que les Guardians n’avaient qu’une fiche de 8-5. Il est vrai qu’aucune de ces équipes ne peut se targuer d’attaques solides – les Royals se sont classés 13e dans les tournois majeurs pour les points, les Guardians 14e et les Tigers à égalité au 19e rang. Chacun, cependant, a fait preuve d’un certain courage, d’un talent pour gagner. Witt Jr. et José Ramírez des Guardians, comme Judge et Soto, font partie des 10 meilleurs joueurs de ce sport.

Aussi sous-estimée que puisse être la compétition, les fans des Yankees ne se contenteront pas d’un nouvel effondrement en octobre, pas lorsque la masse salariale des Yankees s’élève à 302 millions de dollars, contre 114 millions de dollars pour les Royals, 104 millions de dollars pour les Tigres et 103 millions de dollars pour les Guardians. (Deux joueurs des Tigers gagnant au total 39 millions de dollars, l’arrêt-court Javier Báez et le droitier Kenta Maeda, ne figurent même pas sur la liste des séries éliminatoires de l’équipe.)

Les Yankees auraient-ils pu demander autre chose que l’élimination précoce de deux de leurs plus grands rivaux ? Appelez ça une oasis. Appelez cela une séparation de baseball de la mer Rouge. Mais assez parlé de l’eau. Pour les Yankees, les séries éliminatoires de la Ligue américaine feraient mieux de se terminer dans le champagne.

(Photo du haut d’Aaron Judge et Giancarlo Stanton : Luke Hales/Getty Images)