Avec les AirPods 4 à seulement 109 $ aujourd’hui, pourquoi attendre le Prime Day ?

Les AirPod d’Apple ont changé la donne en matière de technologie audio lors de leur première sortie, et plusieurs marques ont proposé des conceptions concurrentes qui ne satisfont souvent pas tout à fait aux attentes. Mais Apple continue de mettre à niveau ses écouteurs, et les Apple AirPods 4 nouvellement introduits sont les meilleurs à ce jour. Ils ne sont peut-être dans les magasins que depuis quelques jours, mais nous constatons déjà des réductions avant le Prime Day, et Woot prend le gâteau avec un 20 $ de réduction sur les Apple AirPods 4 — leur plus forte baisse de prix à ce jour.

Les Apple AirPods 4 sont disponibles en deux formats, et la version fournie avec la suppression active du bruit vous coûtera généralement 179 $, mais avec cette remise, vous ne paierez que 159 $. Ces AirPod ont été repensés pour s’adapter plus confortablement. Apple a également inclus une puce H2 qui alimente son ANC et permet le mode transparence chaque fois que vous vous trouvez dans des situations qui nécessitent que vous sachiez ce qui se passe autour de vous. Ils sont également conçus avec une isolation vocale, ce qui vous permet d’être entendu plus clairement lorsque vous passez des appels téléphoniques, même dans des zones bruyantes. Les AirPods 4 offrent également un son spatial personnalisé et une autonomie allant jusqu’à 20 heures.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Hé, tu savais ? Les textes CNET Deals sont gratuits, faciles et vous permettent d’économiser de l’argent.

Ces derniers AirPod sont étanches à la poussière et à l’eau et comprennent un boîtier plus petit pour un moyen encore plus facile de les transporter. Vous pouvez également les utiliser avec Siri pour des options de commande vocale supplémentaires, qui vous permettent de démarrer des appels ou de choisir votre audio. De plus, vous pouvez désormais secouer la tête ou hocher la tête pour répondre aux invites reçues.

Vous pouvez également acheter des Apple AirPods 4 sans ANC. Ceux-ci ne bloqueront pas les sons de la même manière, mais ils ne coûtent que 109 $ chez Woot grâce à la réduction actuelle. Ils incluent également un son spatial personnalisé et ont une autonomie allant jusqu’à 30 heures. Gardez à l’esprit que les remises Woot disparaissent souvent discrètement, il est donc sage d’agir rapidement pour bénéficier de cette remise. Ne vous inquiétez pas si vous manquez quelque chose, Amazon propose une offre similaire, bien que le détaillant vous fait économiser 10 $ plutôt que les 20 $ de Woot.

Consultez notre liste des meilleures offres AirPods au cas où vous souhaiteriez acheter des modèles précédents. Nous avons également une liste des meilleures offres d’écouteurs sans fil au cas où vous souhaiteriez toujours comparer les modèles.

Vous recherchez des offres sur d’autres nouveaux appareils Apple ? Nous rassemblons également les meilleures offres iPhone 16 et Apple Watch Series 10.