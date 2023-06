Avec l’échange de Ryan Johansen, Avalanche répond à un besoin sans épuiser davantage le système

L’Avalanche a trouvé son potentiel centre de deuxième ligne, tout en n’abandonnant pratiquement rien.

Le vétéran Ryan Johansen arrive au Colorado en provenance des Predators, qui conserveront 50% de son plafond salarial de 8 millions de dollars atteint pour les deux prochaines saisons. En échange, Nashville obtient les droits de l’agent libre sans restriction en attente Alex Galchenyuk, qui n’a récolté aucun point en 11 matchs dans la LNH la saison dernière, mais qui a marqué un point par match au niveau de la LAH. Pour l’Avalanche, une équipe avec un capital de repêchage limité et des perspectives de déménagement, l’entente était logique.

Le départ de Nazem Kadri en agence libre l’été dernier a laissé un vide au centre de deuxième ligne que le Colorado n’a pas été en mesure de combler lors de la saison 2022-23. Johansen n’est pas du même niveau de joueur que Kadri, mais il a un meilleur bilan que n’importe quelle option 2C sur la liste actuelle du Colorado. Le joueur de 30 ans compte six saisons de 60 points dans sa carrière, dont la plus récente remonte à 2021-22, lorsqu’il a inscrit 26 buts. Il a pris du recul la saison dernière, inscrivant 28 points en 55 matchs. Un dépisteur de la ligue l’a décrit comme un joueur habile avec une taille qui est toujours capable de marquer, bien qu’il ait mentionné que son rythme n’était pas génial. Cela vaudra la peine d’être surveillé dans une équipe comme l’Avalanche, qui est pleine de bons patineurs. Les points forts de Johansen sont davantage dans ses mains et sa vision.

Plusieurs décideurs de l’Avalanche connaissent Johansen, le 4e choix au total de Columbus en 2010. Le directeur général Chris MacFarland était directeur général adjoint des Blue Jackets lorsqu’ils ont repêché Johansen, et Jared Bednar l’a entraîné en tant qu’adjoint de la AHL alors qu’il était avec l’organisation Columbus. Connaître Johansen en tant que personne a donné à l’équipe un confort supplémentaire lors de la conclusion de l’accord.

« Ryan est un centre vétéran talentueux qui aide nos six premiers », a déclaré MacFarland dans un communiqué. « Il nous donne de la taille au milieu de la glace et apporte leadership et expérience à notre alignement. Nous avons hâte de l’ajouter à notre équipe. »

Le centre avait eu une tendance à la baisse au cours des deux saisons avant sa résurgence en 2021-22, au cours de laquelle il a connu un pourcentage de tir de 22%, le meilleur en carrière. Le Colorado compte sur lui pour jouer plus près de ce niveau qu’il ne l’était en 2022-23; Bednar et un changement de décor pourraient lui apporter plus que ce qu’il a montré la saison dernière. De plus, Johansen pourrait potentiellement jouer avec un buteur d’élite à Mikko Rantanen, selon la façon dont Bednar divise les lignes.

Johansen est bon dans le cercle de mise au jeu, une compétence qui manquait à l’Avalanche. Il a remporté au moins 50% de ses matchs nuls chaque année depuis 2012-13 et était à 59,2% la saison dernière. Pour l’Avalanche, qui n’a remporté que 46,7% des matchs nuls la saison dernière, c’est un gros coup de pouce et pourrait permettre à Johansen d’obtenir un temps de jeu de puissance important. Les six meilleurs attaquants du club pourraient désormais ressembler à ceci :

Artturi Lehkonen–Nathan MacKinnon–Valeri Nichushkin

Alex Newhook-Ryan Johansen-Mikko Rantanen

À 4 millions de dollars, Ryan Johansen est un bon pari pour l’Avalanche, mais je ne suis pas sûr qu’il puisse encore être un joueur du top six. pic.twitter.com/sZzbk7im6j — dom 📈 (@domluszczyszyn) 24 juin 2023

Et c’est avant que le Colorado ne complète la liste. L’Avalanche dispose de 15,575 millions de dollars d’espace de plafond salarial, dont une partie ira à des agents libres restreints comme Bowen Byram et Newhook. Parce que l’Avalanche ne dépense pas beaucoup d’argent pour Johansen, ils pourraient potentiellement avoir de la place pour ramener les agents libres sans restriction en attente JT Compher ou Evan Rodrigues, bien que les deux joueurs puissent probablement obtenir des contrats plus lucratifs sur le marché libre.

Le contrat de Johansen fonctionne également bien avec le plafond salarial de l’Avalanche au cours des prochaines années. Son contrat expire en même temps que celui de Rantanen, donc le Colorado n’aura pas à s’inquiéter qu’il interfère avec une prolongation potentielle pour l’ailier superstar.

Le marché des agents libres pour les 2C potentiels est faible cette année, et le Colorado a suivi sa récente histoire de négociation de joueurs plutôt que de les signer pour de gros prix en agence libre sans restriction. Lehkonen, Devon Toews, Josh Manson, Andre Burakovsky et Darcy Kuemper sont tous venus au Colorado via le commerce et ont aidé l’Avalanche à remporter la Coupe Stanley en 2022. Il y a de meilleurs centres qui pourraient potentiellement être traités cet été, y compris Mark Scheifele et Elias Lindholm, mais l’Avalanche aurait eu du mal à trouver un autre centre parmi les six premiers pour aussi peu qu’ils ont abandonné dans le cadre de l’entente avec Johansen.

L’Avalanche a le 27e choix au total au repêchage de mercredi, ce qui est potentiellement le meilleur jeton commercial de l’organisation à ajouter à la liste. Maintenant, avec Johansen dans le giron et le choix toujours en possession du Colorado, l’équipe pourrait choisir de ne pas le déplacer la semaine prochaine, l’utilisant plutôt pour renforcer un pool de prospects faible.

Bien qu’il soit juste de se demander si Johansen convient parfaitement, compte tenu de son âge et de son rythme, son ajout répond au besoin le plus pressant du Colorado pendant l’intersaison. Compte tenu du prix, c’est un pari valable pour l’Avalanche – et qui pourrait leur permettre d’ajouter plus à la liste dans les semaines à venir.

