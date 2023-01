Avec le vote imminent, McCarthy reste à court de soutien pour devenir président

WASHINGTON – Quelques heures seulement avant le vote, le représentant Kevin McCarthy de Californie travaillait encore mardi pour obtenir le soutien dont il avait besoin pour être élu président, les résistants ultraconservateurs ne montrant aucun signe de recul face à ce qui pourrait devenir un combat au sol chaotique à l’aube de la nouvelle majorité républicaine de la Chambre.

L’impasse planait sur ce qui était censé être une journée de liesse pour les républicains, exposant de profondes divisions au sein du parti alors qu’il entame sa première semaine au pouvoir. Tout cela garantissait que même si M. McCarthy remportait une victoire, il serait un orateur diminué redevable à un flanc droit habilité.

Lors d’un vote prévu vers midi mardi, lorsque le nouveau Congrès se réunira, M. McCarthy doit gagner la majorité des personnes présentes et votantes – 218 si chaque membre de la Chambre devait assister et voter – pour devenir président. Les républicains doivent contrôler 222 sièges et les démocrates sont presque certains de s’opposer massivement à M. McCarthy, lui laissant peu de place pour les défections de son propre parti.

Avec au moins cinq républicains jurant de s’opposer à lui et plus discrètement sur la clôture, M. McCarthy est apparu à court des votes nécessaires, malgré une série de concessions majeures qu’il a faites pour tenter d’apaiser les législateurs d’extrême droite.