Avec le vote à venir, le dirigeant polonais fait preuve de rhétorique anti-allemande

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le chef du parti au pouvoir en Pologne affirme que l’Allemagne cherche à dominer l’Europe. Il prévient que les Polonais pourraient se retrouver sous le “talon allemand”. Il snobe une offre allemande de systèmes anti-missiles avant que la Pologne ne les accepte finalement – ​​mais se lance dans une fouille anti-allemande en cours de route.

Avant les élections de l’année prochaine, Jaroslaw Kaczynski et le parti nationaliste conservateur au pouvoir qu’il dirige se sont déchaînés contre l’Allemagne tout en cherchant à rendre leur principal concurrent fidèle à Berlin.

De nombreux Polonais, comme d’autres en Europe centrale, ont critiqué la position de l’Allemagne envers la Russie dans les années qui ont précédé l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, en particulier pour les accords gaziers qui ont créé une dépendance à l’énergie russe et ont aidé la Russie à constituer son trésor de guerre.

Mais les détracteurs du parti au pouvoir, Droit et Justice, affirment que sa rhétorique anti-allemande devient une menace pour les intérêts nationaux de la Pologne et risque de créer une fissure entre les alliés occidentaux pendant que la Russie mène la guerre en Ukraine.

Ils ont particulièrement critiqué les hésitations du parti quant à l’opportunité d’accepter une offre allemande de déployer trois systèmes de défense antimissile Patriot en Pologne après la chute d’un missile perdu en Pologne près de la frontière avec l’Ukraine le mois dernier, tuant deux Polonais.

Kaczynski a réagi froidement à l’offre dès le début et a déclaré que les Patriots devraient plutôt être placés en Ukraine, ce qui est inacceptable pour l’Allemagne.

Kaczynski a également déclaré que “l’attitude de l’Allemagne jusqu’à présent ne donne aucune raison de croire qu’elle décidera d’intercepter les missiles russes”.

Le ministre de la Défense Mariusz Blaszczak a finalement annoncé mardi que la Pologne accepterait finalement les Patriots. Mais il a ajouté qu’il était “déçu” de devoir accepter la “décision de l’Allemagne de rejeter le soutien de l’Ukraine”.

Les détracteurs du gouvernement considèrent ces affronts comme une tactique électorale destinée à gagner les voix des Polonais plus âgés qui se souviennent de la Seconde Guerre mondiale, déclenchée par l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie. La guerre a tué 6 millions de citoyens polonais, dont environ la moitié étaient des Juifs.

Mais de nombreux Polonais ont également des associations positives avec l’Allemagne moderne, y ayant étudié ou travaillé. Leur grand voisin occidental est un partenaire commercial majeur de la Pologne et un allié de l’OTAN et de l’Union européenne, et le président Andrzej Duda devrait se rendre à Berlin lundi.

Le droit et la justice sont confrontés à une route difficile alors qu’ils cherchent à remporter un troisième mandat, avec des défis tels que la flambée de l’inflation – actuellement supérieure à 17% – et des milliards d’euros bloqués par l’UE en raison de ce que le bloc considère comme un recul démocratique sous le parti conservateur.

On ne sait toujours pas quel sera le succès de la rhétorique anti-allemande lors des élections de l’année prochaine, 77 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et avec de nombreux Polonais très inquiets à propos de la guerre actuelle en Ukraine. De nombreux électeurs considèrent également l’économie comme leur principale préoccupation.

Pawel Gruszecki, un informaticien de 37 ans originaire de la ville de Katowice, dans le sud de la Pologne, s’est souvent rendu en Allemagne pour affaires et pour le plaisir, y compris l’été dernier lorsqu’il a profité du très populaire “billet à 9 euros” pour visiter plusieurs Allemands. villes.

Il décrit la rhétorique anti-allemande comme “très triste” et dit qu’il essaie de l’ignorer sinon cela le met en colère.

“Je n’y suis pas sensible”, a-t-il déclaré. Mais il a ajouté que les conversations avec ses voisins âgés l’ont laissé convaincu que les fréquentes dispersions de l’Allemagne véhiculées par les médias d’État approfondissent leurs soupçons à l’égard de l’Allemagne.

Agnieszka Lada-Konefal, une experte polonaise des relations polono-allemandes, soutient que la rhétorique anti-allemande est destinée à dynamiser un petit pourcentage de l’électorat – des votes qui pourraient être critiques pour un parti qui n’a détenu qu’une faible majorité au parlement pour la plupart de son temps au pouvoir depuis 2015.

Elle a déclaré que si de nombreux Polonais s’accordent à dire que l’Allemagne n’a jamais fait assez pour compenser la Pologne pour ses pertes de guerre, les sondages révèlent une société polonaise avec des opinions largement positives sur son voisin.

“La plupart des Polonais ne sont pas anti-allemands”, a déclaré Lada-Konefal, qui est vice-directeur de l’Institut allemand des affaires polonaises à Darmstadt, en Allemagne.

Cette semaine, un responsable du gouvernement polonais s’est rendu à Berlin pour faire pression sur les demandes du gouvernement de 1,3 billion de dollars d’indemnisation de guerre, un projet de loi qu’il a présenté à Berlin cet automne. Les critiques voient la demande comme une tactique électorale parce que Berlin a longtemps déclaré qu’il n’y avait aucune base légale pour payer des réparations de guerre. Le gouvernement de Varsovie insiste sur le fait que le projet de loi n’est pas programmé pour coïncider avec la campagne électorale et que l’indemnisation est une question de justice fondamentale.

L’année dernière, le chef du parti Kaczynski a accusé l’Allemagne, qui est le plus grand pays de l’UE à 27, d’utiliser son rôle dans le bloc pour tenter de reconstruire le “Quatrième Reich allemand”.

Le week-end dernier, il est revenu sur le thème des prétendus efforts de l’Allemagne pour dépouiller la souveraineté des États de l’UE et dominer l’Europe. Il a affirmé que Berlin utilisait des moyens pacifiques pour atteindre des objectifs qu’elle « voulait autrefois mettre en œuvre en utilisant des méthodes militaires ».

Il accuse également le principal parti d’opposition, la Plateforme civique, et son chef Donald Tusk d’être fidèles à l’Allemagne, affirmant qu’ils mettraient la Pologne “sous la botte allemande”.

Tusk, un ancien dirigeant de l’UE, accuse le parti de Kaczynski d’éroder les normes démocratiques et veut qu’il réponde aux exigences de l’UE, à la fois pour sauvegarder les normes démocratiques et débloquer les milliards d’euros gelés qui font partie d’un fonds de relance pandémique.

Les allégations de loyauté de Tusk envers l’Allemagne sont souvent répétées par les médias d’État et les partisans du gouvernement.

Lors d’une session parlementaire la semaine dernière, le vice-ministre du climat Jacek Ozdoba a demandé une pause dans les débats “afin que la Plateforme civique puisse regarder le match de son équipe nationale allemande, qui joue en ce moment” en Coupe du monde. Cela provoqua un tollé dans l’assemblée.

Law and Justice a réussi à puiser dans les souvenirs des atrocités allemandes pour gagner des voix dans le passé.

Lors de l’élection présidentielle de 2005, le parti a révélé que Tusk, le favori, avait un grand-père qui avait servi dans l’armée d’Hitler.

Le grand-père de Tusk était un travailleur forcé polonais qui a été enrôlé contre son gré dans la Wehrmacht et s’est ensuite enfui pour rejoindre l’armée polonaise.

L'”affaire Wehrmacht” a blessé Tusk et il a été battu par Lech Kaczynski, le défunt frère jumeau de l’actuel chef du parti.

Vanessa Gera, L’Associated Press