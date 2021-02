Tom Brady cèdera le titre de meilleur quart-arrière de la NFL à la prochaine génération quand il sera bon et prêt.

Et il est loin d’être proche.

Brady a remporté son septième titre du Super Bowl dimanche soir dans ce qui pourrait être sa performance la plus impressionnante à ce jour. Il a 43 ans, un âge où ses contemporains célèbrent leurs vestes en or Hall of Fame, pas les nouvelles bagues du Super Bowl. Il joue pour une nouvelle équipe et dans un nouveau système avec les Buccaneers de Tampa Bay et l’entraîneur Bruce Arians.

Et pourtant, il a couru l’héritier apparent Patrick Mahomes et les Chiefs de Kansas City directement dans le sol avec une victoire de 31-9. Ils leur ont aussi donné un coup de pied au visage par la suite.

OK, pas vraiment. Mais il pourrait aussi bien avoir une raclée aussi approfondie que le vieil homme a donné la prochaine grande chose de la NFL. Brady a remporté son cinquième MVP du Super Bowl, avec trois touchés – ce son de pleurs que vous entendez est venu de la Nouvelle-Angleterre alors que deux d’entre eux sont allés à Rob Gronkowski – et une note QB presque parfaite de 125,8, et le coordinateur défensif des Buccaneers, Todd Bowles, a forcé Mahomes et le Les chefs dans leur pire match, eh bien, jamais.

Kansas City n’avait jamais perdu un match que Mahomes avait commencé par deux chiffres.

« Je suis tellement fier de tous ces gars ici. Nous avons eu un mois de novembre difficile mais (Bruce Arians) avait toute confiance en nous, l’équipe avait beaucoup de confiance, nous nous sommes réunis au bon moment et je pense nous savions que cela allait arriver ce soir, n’est-ce pas? » Dit Brady. « Nous avons fini par jouer notre meilleur match de l’année. »

Maintenant, au lieu que les Chiefs soient la première équipe à se répéter en tant que champions du Super Bowl depuis – devinez qui! – Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 2004, ce sera Brady et les Buccaneers qui essaieront de se battre l’an prochain.

« Ouais, nous revenons », a déclaré Brady, un grand sourire sur son visage et le trophée Lombardi à ses côtés.

Ce qui était censé être une fusillade entre le passé de la NFL et son avenir est très vite devenu déséquilibré. Bien sûr, les Chiefs étaient revenus d’un déficit de 10 points au Super Bowl de l’année dernière, marquant 21 points au quatrième quart pour battre les 49ers de San Francisco.

Mais vous ne pouvez pas repérer les points Brady. Il les prendra – et choisira toujours votre poche pour en savoir plus. Prenez le dernier trajet avant la mi-temps. Il y a eu des pénalités, il y a eu des pannes, il y a même eu une mauvaise gestion de l’horloge d’Andy Reid juste pour le bon vieux temps.

Brady et les Buccaneers ont récupéré le ballon à 55 secondes de la fin, et n’ont rien obtenu lors de leur premier jeu, une course de Leonard Fournette. Reid a alors appelé un temps mort. Pourquoi? Qui sait. Mais Brady en a profité, trouvant Chris Godwin pour un gain de 8 verges sur le jeu suivant.

Tampa Bay a appelé un temps mort, puis, pour une raison inexplicable, Reid en a appelé un autre. Encore une fois, c’est Tom Brady. Vous n’avez pas besoin de lui donner de l’aide, une réduction pour les personnes âgées ou des drapeaux gratuits. (Les arbitres ont apparemment manqué ce mémo d’avant-match.)

Effectivement, Brady et Gronkowski se sont connectés lors d’une réception de 5 verges et du premier essai.

Et puis la crise est arrivée.

Les Chiefs ont été bâclés tout au long de la première mi-temps, avec des passes et des pénalités perdues. Mais cela l’a amené à un autre niveau. Brady a renversé Mike Evans, mais Bashaud Breeland l’a fait trébucher. Peu importe que la balle ne soit pas capturable, vous ne pouvez pas faire ça.

L’appel d’interférence de passe a déplacé les Bucs de leurs 42 aux Chiefs 24. Après une passe de 15 verges de Brady à Fournette, les Bucs ont appelé un temps mort. Et les chefs aussi!

La passe de Brady à Evans était encore incomplète, mais cette fois, c’était Tyrann Mathieu sifflé pour interférence de passe. Bien que les deux appels d’interférence réussis soient discutables – surtout si vous avez regardé les championnats de la conférence il y a deux semaines – cela n’a pas d’importance. Les arbitres appellent ce qu’ils appellent et vous jouez avec ce que vous obtenez.

Cela a placé Tampa Bay au Kansas City 1, et quiconque a déjà regardé un match de football avant savait ce qui allait se passer. Brady pour le touché, celui-ci à Antonio Brown, et Brady pourrait commencer à fléchir ses doigts pour faire de la place pour sa nouvelle bague.

Il est facile de perdre la trace de tous les superlatifs de Brady. Les titres. Les enregistrements. Mais il est important de mettre ce championnat en perspective.

« Je ne fais aucune comparaison », a déclaré Brady. « Chaque année est incroyable. »

Brady avait passé 20 ans en Nouvelle-Angleterre. Il pourrait courir l’attaque des Patriots les yeux fermés et se retrouver toujours avec un championnat de l’AFC. Quand il a signé avec les Buccaneers en mars, cela signifiait qu’il devrait s’adapter à un nouvel entraîneur, un nouveau système, de nouveaux coéquipiers.

Puis COVID-19 s’est produit.

Brady avait besoin de l’intersaison plus que peut-être tout autre joueur, et il ne l’a pas compris. Pourtant, il est là, le champion du Super Bowl à nouveau.

Et ne montrant aucun signe d’être prêt à remettre le trophée à quelqu’un d’autre de si tôt.