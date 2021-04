C’est peut-être l’année où Zinedine Zidane obtient enfin une reconnaissance complète pour ses réalisations en tant qu’entraîneur du Real Madrid car, s’il guide cette équipe vers la gloire de la Ligue des champions après le match nul 0-0 du match retour des quarts de finale de mercredi à Liverpool, ce sera son plus beau triomphe à ce jour. .

La victoire 3-1 du Real lors du match aller de la semaine dernière en Espagne a finalement fourni un coussin confortable pour le match retour à Anfield et a réservé une demi-finale plus tard ce mois-ci avec Chelsea. Devant des stands vides une fois de plus en raison de la pandémie de coronavirus, l’équipe de Zidane a résisté aux incursions offensives de Liverpool pour se rapprocher de la victoire d’une 14e Coupe d’Europe record.

« Je ne dirai rien, nous sommes vivants dans les deux compétitions [along with La Liga], nous sommes heureux mais nous n’avons rien gagné non plus. Nous avons eu des moments difficiles, mais nous sommes ici à la fin de la saison où vous jouez pour tout et nous devons continuer « , a déclaré Zidane.

Liverpool a créé de nombreuses chances de remporter le match et le match nul, mais contrairement à son incroyable victoire 4-0 à Anfield contre Barcelone en demi-finale 2019, le ballon n’a pas roulé pour l’équipe de Jurgen Klopp à cette occasion.

Réel, plein d’expérience et de savoir-faire, a simplement tenu son sang-froid et a fait le travail. Et cela en soi témoigne du type de qualités que possède cette équipe, telles que la durabilité, la patience et la ténacité, qui ne sont généralement pas associées au Real Madrid.

Lorsque Zidane a guidé le club vers trois titres successifs de Ligue des champions en 2016, 2017 et 2018, c’était une équipe de talents étincelants dirigée par Cristiano Ronaldo et renforcée par Gareth Bale à son apogée, avec la solidité défensive de Pepe à l’arrière. Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema et Sergio Ramos faisaient également partie du triplé de Zidane sur les succès de la Ligue des champions alors que chacun était au sommet de sa carrière.

Mais lorsque le Real de Zidane a été éliminé lors des huitièmes de finale par Manchester City la saison dernière, il semblait que le club était prêt pour une période de transition, avec une nouvelle vague de joueurs devant être achetés et ensanglantés pour remplacer la vieille garde. Cela doit encore arriver avec Kroos, Modric, Benzema et Ramos tous du mauvais côté de 30 ans, mais malgré le déclin évident de cette équipe du Real de ses hauteurs au cours des dernières années de la dernière décennie, Zidane les a en quelque sorte amenés à un Demi-finale de la Ligue des champions.

« C’est le caractère qu’ils ont. Ils en veulent toujours plus, plus l’équipe a de difficultés, plus ils se rassemblent. Après cela, nous avons plus qu’assez de qualité bien sûr, mais c’est le caractère des joueurs », a déclaré Zidane à propos de son joueurs.

Zinedine Zidane est en passe de remporter son quatrième titre en Ligue des champions en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Nick Taylor / Liverpool FC / Liverpool FC via Getty Images

Liverpool, malgré ses problèmes nationaux au cours d’une saison où plusieurs blessures clés ont anéanti sa défense du titre de Premier League, reste une menace en Europe et l’équipe de Klopp aurait pu remporter ce match confortablement si elle avait tenté sa chance au match retour. Mais Zidane et Real ont quand même réussi le test et ils croiront maintenant qu’ils peuvent à nouveau émerger en tant que champions d’Europe cette saison.

Ils espèrent avoir le capitaine Ramos en forme et disponible pour le match nul contre Chelsea, le demi-centre manquant ce match nul en raison d’une blessure avant d’être testé positif pour COVID-19 et Raphael Varane, qui a raté les deux jambes de ce match à cause du virus, sera probablement de retour pour affronter l’équipe de Thomas Tuchel.

Alors Real va de l’avant en sachant qu’ils seront plus forts. Mais bien que Benzema continue d’être un avant-centre de classe mondiale, avec Vinicius Junior, 20 ans, offrant le rythme aux côtés du Français, cette équipe du Real manque de l’aventure et de la qualité de star de ses prédécesseurs. C’est une équipe plus prosaïque, sans joueur d’embrayage évident, alors Zidane doit trouver un moyen de faire en sorte que le Real puisse vaincre Chelsea avant une finale contre City ou Paris Saint-Germain.

Et c’est le défi qui, s’il est atteint, élèvera Zidane à un niveau différent en tant qu’entraîneur. Cela ferait également de lui le premier entraîneur à remporter quatre Coupes d’Europe, alors l’histoire attend vraiment le joueur de 48 ans.

Chelsea, avec seulement deux défaites en 18 matchs sous Tuchel, ne craindra pas cette équipe du Real, mais leur démantèlement de Liverpool au match aller servira d’avertissement à l’équipe de Stamford Bridge. Liverpool a laissé à Kroos beaucoup trop de temps et d’espace pour causer des ravages avec son décès et ils ont été surpris par le rythme de Vinicius.

Mais les lacunes du Real à l’arrière ont également été révélées par Liverpool dans les deux jambes et il a fallu une performance impressionnante en seconde période de l’ancien gardien de but de Chelsea Thibaut Courtois pour garder Liverpool à distance.

Zidane sera cependant heureux d’affronter Chelsea au prochain tour plutôt que City ou le PSG. Sur la forme actuelle, City et le PSG seraient à égalité contre le Real en tant que favoris, mais dans un match unique en finale à Istanbul, peu de gens annuleraient le Real. Lorsqu’il a guidé le Real vers la gloire lors de ces trois occasions précédentes, Zidane savait qu’il était en charge de la meilleure équipe d’Europe et ils l’ont prouvé à chaque fois.

Cette saison, le Real est l’un des outsiders et c’est une position inconnue pour eux, c’est pourquoi ce sera d’autant plus spécial et significatif si Zidane peut organiser un autre triomphe en Ligue des champions du Real Madrid.