La vague croissante d’appels lancés au président américain Donald Trump pour pardonner à l’éditeur de WikiLeaks Julian Assange pourrait être vaine, alors que les médias grand public rapportent que ses collaborateurs l’ont persuadé de ne pas le faire dans une ultime tentative d’apaiser les critiques.

Joe Biden devant être assermenté en tant que président mercredi à midi, Trump aurait préparé un dernier lot de pardons avant de quitter ses fonctions. Les grands médias ont cité des sources anonymes à la Maison Blanche pour affirmer que le nom d’Assange ne figurait pas sur la liste.

Aides a persuadé Trump qu’il ne devrait pas contrarier les républicains du Sénat, qui voteront bientôt sur sa deuxième destitution, selon CNN.

CNN: Trump "une fois diverti" pardons à Assange & Snowden, mais "a décidé de ne pas le faire car il ne voulait pas mettre en colère les républicains du Sénat qui détermineront bientôt s’il est condamné," et qui lui a dit que "ils étaient fermement convaincus de ne pas accorder de clémence à Assange ou à Snowden." pic.twitter.com/b6VT9753Wq – Aaron Maté (@aaronjmate) 19 janvier 2021

Prenant ces rapports pour argent comptant, le lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden a déclaré que Trump s’était permis d’être « Intimidé » pardonner à Assange.

« Une fois qu’il sera hors de pouvoir, ils voteront de toute façon pour le destituer, » il a dit sur Twitter, ajoutant, «Eh bien, c’est une façon de se souvenir.»

Des rapports selon lesquels Trump s’est laissé intimider pour pardonner à Assange, croyant à tort que les républicains du Sénat ne voteront pas pour le destituer s’il cède. Une fois qu’il n’est plus au pouvoir, ils voteront de toute façon pour le destituer. Ce qui, eh bien… c’est une façon de se souvenir. #Politique – Edward Snowden (@Snowden) 19 janvier 2021

Le commentateur Mike Cernovich a également noté que les remarques du sénateur Mitch McConnell (R-Kentucky) sur le sol mardi sonnaient comme un « Tiré à travers l’arc » à Trump à « Il vaut mieux garder son collier de chien. »

Mitch a tiré sur la proue, faisant savoir à Trump qu’il ferait mieux de garder son collier de chien et de ne PAS pardonner à Assange et Snowden https://t.co/hULY2WEFfQ – Cerno (@Cernovich) 19 janvier 2021

L’animateur d’opinion de Fox News, Tucker Carlson, connu pour avoir influencé Trump à plus d’une occasion, a plaidé pour le pardon d’Assange dans son émission de lundi soir. L’ancienne membre du Congrès Tulsi Gabbard (D-Hawaii) a tweeté mardi une vidéo de ce segment, exhortant Trump à « faire la bonne chose. »

La poursuite d’Assange est une menace directe pour une presse libre et la liberté d’expression pour chaque Américain. J’exhorte le président Trump à faire ce qu’il faut: prendre position pour la liberté et pardonner à Julian Assange comme l’un de ses derniers actes avant de quitter la Maison Blanche. #TrumpsLastDay pic.twitter.com/eYq6hjjYds – Tulsi Gabbard 🌺 (@TulsiGabbard) 19 janvier 2021

Si Carlson n’a pas réussi à persuader Trump, cependant, il y a de fortes chances que la campagne de dernière minute sur Twitter ne réussisse pas non plus – d’autant plus que Twitter l’a banni de la plate-forme pour «Incitation à la violence» dans le cadre des troubles du 6 janvier au Capitole américain.

Cela n’a pas empêché certaines personnes de présenter des arguments très créatifs, comme par exemple qu’un pardon pour Assange volerait le tonnerre de l’inauguration de Biden.

Quelqu’un envoie ce tweet à Trump immédiatement: https://t.co/VZEgCBaSay – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 19 janvier 2021

Assange a passé près de sept ans à l’ambassade d’Équateur à Londres, croyant – à juste titre – que les États-Unis voulaient qu’il soit arrêté pour la publication en 2010 de câbles du département d’État et de documents de guerre en Irak et en Afghanistan par WikiLeaks. Après que les États-Unis ont fait pression sur l’Équateur pour qu’il retire son asile, il a été arrêté en avril 2019 et emprisonné à la prison de Belmarsh à Londres. S’il est extradé aux États-Unis et condamné, Assange risque jusqu’à 175 ans de prison.

Bien qu’un juge britannique ait rejeté la demande initiale d’extradition américaine pour des raisons de santé mentale d’Assange, Washington fait appel de la décision.

