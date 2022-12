Avec le suspect en garde à vue, les projecteurs reviennent sur l’attentat de 1988

L’annonce dimanche qu’un Libyen soupçonné d’avoir bombardé un avion de ligne en 1988 a été placé en garde à vue aux États-Unis a remis en lumière l’attaque terroriste notoire et les efforts de longue date pour poursuivre les responsables.

Le suspect, Abu Agela Mas’ud Kheir Al-Marimi, est accusé d’avoir construit la bombe qui a détruit un vol Pam Am au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie. L’attaque a tué les 259 personnes à bord de l’avion et 11 au sol. La majorité des personnes tuées étaient des Américains.

Trente-quatre ans plus tard, les souvenirs du public de l’attaque se sont largement estompés, malgré les développements de l’affaire qui l’ont renvoyé par intermittence à la une des journaux. Voici un retour en arrière :

COMMENT L’ATTAQUE DE LOCKERBIE S’EST-ELLE PRODUITE ?

Le 21 décembre 1988, une bombe posée à bord du vol Pam Am 103 a explosé moins d’une demi-heure après le départ de l’avion de l’aéroport d’Heathrow à Londres, à destination de New York.

L’attaque a détruit le jet, qui transportait des citoyens de 21 pays. Parmi les victimes figuraient 190 Américains. Parmi eux, 35 étudiants de l’Université de Syracuse, dans le nord de l’État de New York, qui rentraient chez eux après un semestre à l’étranger. À ce jour, l’attentat à la bombe reste l’attentat terroriste le plus meurtrier jamais perpétré sur le sol britannique.

Les enquêteurs ont rapidement lié l’attentat à la Libye, dont le gouvernement s’était engagé dans des hostilités de longue date avec les États-Unis et d’autres gouvernements occidentaux. Environ deux ans avant l’attaque, la Libye était accusée d’avoir bombardé une discothèque de Berlin qui avait fait trois morts, dont deux soldats américains, et blessé des dizaines d’autres.

QUI A ÉTÉ TENU RESPONSABLE ?

En 1991, les États-Unis ont accusé deux officiers du renseignement libyen d’avoir posé la bombe à bord de l’avion. Mais le chef du pays, le colonel Mouammar Kadhafi, a refusé de les livrer. Après de longues négociations, la Libye a accepté en 1999 de les livrer pour qu’ils soient poursuivis par un panel de juges écossais siégeant aux Pays-Bas.

L’un des hommes, Abdel Baset Ali al-Megrahi, a été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. L’autre, Lamen Khalifa Fhimah, a été déclaré non coupable. Les autorités écossaises ont libéré Al-Megrahi pour des raisons humanitaires en 2009 après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Il est mort en Libye en 2012.

Les familles des personnes tuées, quant à elles, ont porté plainte contre Kadhafi et son régime, exigeant qu’ils soient tenus pour responsables. En 2003, Kadhafi et la Libye ont convenu d’un règlement, acceptant formellement la responsabilité de l’attentat, renonçant au terrorisme et versant une indemnisation aux familles.

Malgré un rapprochement avec le gouvernement américain, la poursuite des autres responsables de l’attentat a largement stagné, jusqu’à l’éviction de Kadhafi du pouvoir en 2011.

QU’EST-CE QUI A CONDUIT LES ENQUÊTEURS À MASUD ?

Après la chute de Kadhafi, Masud, un expert en explosifs de longue date pour les services de renseignement du pays, a été arrêté par les forces de l’ordre libyennes. En 2017, des responsables américains ont reçu une copie d’un entretien avec Masud réalisé par les autorités libyennes peu après son arrestation.

Dans cette interview, ont déclaré des responsables américains, Masud a admis avoir construit la bombe utilisée dans l’attaque de la Pan Am et avoir travaillé avec les deux hommes chargés plus tôt de la placer dans l’avion. Il a déclaré que l’opération avait été ordonnée par les services de renseignement libyens et que Kadhafi l’avait remercié ainsi que d’autres après l’attaque, selon un affidavit du FBI.

Fin 2020, le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations contre Masud. Avec Masud en détention libyenne, cependant, ses poursuites sont restées largement théoriques. Les responsables américains et écossais se sont engagés à travailler pour son extradition, afin qu’il puisse être jugé.

Il n’était pas clair dimanche comment Masud avait été placé en garde à vue aux États-Unis. Il serait le premier à comparaître devant un tribunal américain pour la poursuite de l’attentat.

