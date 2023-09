Avec le statut temporaire des Vénézuéliens, l’administration Biden se tourne vers un outil familier

MEXICO (AP) — Depuis un podium à la Maison Blanche en mai, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a présenté de nouvelles voies légales vers les États-Unis pour les Vénézuéliens et d’autres, ainsi qu’un message « très clair » pour ceux qui viennent illégalement.

« Nos frontières ne sont pas ouvertes. Les personnes qui traversent notre frontière illégalement et sans base légale pour rester seront rapidement traitées et expulsées », a-t-il déclaré.

Mercredi, Mayorkas a annoncé un statut légal temporaire pour environ 472 000 Vénézuéliens arrivés dans le pays au 31 juillet – dont certains qui ont ignoré ses sévères avertissements et sont venus illégalement. Les circonstances changent, mais la forte expansion du statut de protection temporaire par l’administration Biden pourrait compliquer son message.

De nombreux Vénézuéliens émigreront aux États-Unis avec ou sans possibilité de bénéficier du TPS, une loi de 1990 qui autorise le secrétaire à la Sécurité intérieure à accorder l’éligibilité à un permis de travail par tranches renouvelables allant jusqu’à 18 mois aux personnes dont le pays d’origine est jugé dangereux en raison de catastrophes naturelles. ou des troubles civils.

Mais les critiques de l’administration affirment que l’ampleur de l’annonce de Mayorkas encouragera d’autres Vénézuéliens à tenter d’entrer aux États-Unis, estimant que les avertissements d’expulsions rapides sonnent creux et qu’une autre expansion suivra.

Les passeurs saisiront la nouvelle, a déclaré Chad Wolf, secrétaire par intérim à la Sécurité intérieure sous le président Donald Trump, dont l’administration cherchait à limiter et à réduire considérablement l’utilisation du TPS.

« Cela va simplement les inciter de plus en plus, parce que vous leur accordez un avantage qu’ils souhaitent », a-t-il déclaré.

D’autres ne sont pas d’accord. Vendredi, devant une gare routière de Mexico, des Vénézuéliens en route vers les États-Unis, dont aucun n’avait entendu la nouvelle du TPS, ont déclaré que les conditions dans leur pays les avaient poussés. Danny Romero, 45 ans, a flashé une photo de famille pour expliquer ses motivations.

« Celui qui a 18 ans veut étudier la médecine, mais comment puis-je payer son école si je n’ai pas d’argent ? Je ne peux pas gâcher ce rêve », a déclaré Romero, qui a quitté la ville de Valence, dans le nord du pays, le 2 septembre.

Il est venu avec un neveu et quelques affaires dans un sac à dos. Ses enfants et leur mère restent au Venezuela. Le fils qui espère devenir médecin travaille comme barbier et un autre, âgé de 14 ans, vend des dessins pour un dollar chacun.

La crise politique, sociale et économique de la dernière décennie a plongé des millions de Vénézuéliens dans la pauvreté, les enseignants, les professeurs et les fonctionnaires dépendant d’emplois secondaires ou de l’argent de parents à l’étranger pour joindre les deux bouts. Au moins 7,3 millions de personnes ont quitté le pays, nombre d’entre elles risquant un voyage souvent pénible vers les États-Unis.

La récente annonce du statut de 472 000 Vénézuéliens s’ajoute aux plus de 242 000 qui bénéficiaient auparavant de subventions TPS en 2021 et 2022.

Rentrer au Venezuela n’est pas sûr « en raison des conditions humanitaires, sécuritaires, politiques et environnementales persistantes », a déclaré Mayorkas.

« Cependant, il est essentiel que les Vénézuéliens comprennent que ceux qui sont arrivés ici après le 31 juillet 2023 ne sont pas éligibles à une telle protection et seront expulsés s’il s’avère qu’ils n’ont pas de base légale pour rester », a-t-il déclaré.

Mayorkas a ajouté samedi que son département utilisait tous les outils possibles pour sécuriser la frontière, mais a souligné des problèmes plus larges que seul le Congrès peut résoudre.

« Notre système d’immigration est absolument en panne », a-t-il déclaré lors d’une tournée avec la présidente du Honduras Xiomara Castro à McAllen, au Texas. « Un fait sur lequel tout le monde est d’accord et le Congrès doit y remédier. Ils n’y sont pas parvenus depuis des décennies. … Plus récemment, le Congrès n’a pas encore donné suite à notre demande de 4 milliards de dollars de financement et de ressources pour relever le défi immédiat – un financement essentiel à nos efforts et aux communautés frontalières.

Sous la direction de Mayorkas, le TPS s’est développé pour couvrir plus de 600 000 personnes originaires de 16 pays à la fin du mois de mars, selon le service de recherche du Congrès. Jeudi, le secrétaire d’État a étendu la protection à environ 14 600 Afghans, en plus des 3 100 qui en bénéficiaient déjà.

Les maires et gouverneurs démocrates font de plus en plus pression sur la Maison Blanche pour qu’elle aide davantage à faire face à l’afflux migratoire. La ville de New York affirme que 40 % des quelque 60 000 demandeurs d’asile qu’elle héberge viennent du Venezuela, et que 15 000 d’entre eux seront désormais éligibles au TPS.

Plus de Vénézuéliens ont été rencontrés à la frontière ce mois-ci que de ressortissants de tout autre pays à l’exception du Mexique, selon les chiffres des douanes et de la protection des frontières américaines publiés par le président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Les Vénézuéliens ont été arrêtés 25 777 fois au cours des 17 premiers jours de septembre, soit une hausse de 63 % par rapport à la même période un mois plus tôt. Il s’agissait notamment de certaines personnes admises pour des rendez-vous d’asile programmés, mais la grande majorité étaient des entrées illégales.

À Eagle Pass, au Texas, samedi, un pont ferroviaire international a rouvert ses portes environ trois jours après sa fermeture en réponse à l’afflux de migrants.

Environ 900 migrants ont traversé la frontière jeudi et 1 200 vendredi en milieu d’après-midi, a indiqué le shérif du comté de Maverick, Tom Schmerber. Ces chiffres étaient en baisse par rapport au début de la semaine.

De nombreux migrants libérés de la garde du CBP sont arrivés au seul refuge pour migrants d’Eagle Pass, Mission : Border Hope.

Le refuge a récemment déménagé dans un nouvel emplacement qui était auparavant un magasin Sears. En raison de l’augmentation du nombre de migrants, les responsables du refuge ont décidé de sauter une cérémonie d’inauguration mardi et d’ouvrir immédiatement, a déclaré Valeria Wheeler, la directrice exécutive du refuge.

« Nous n’avons toujours pas de signalisation », a déclaré Wheeler.

Des problèmes sont apparus dès le premier jour avec la plomberie, mais les migrants comme Mari Isabel Cadena ont déclaré qu’ils étaient heureux d’avoir de la nourriture, de l’eau et un abri en attendant que leurs proches soient libérés et qu’un bus les emmène vers leur destination finale.

Jeremy MacGillivray, représentant adjoint de l’Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies au Mexique, a refusé de prédire l’impact de l’expansion du TPS mais a déclaré, sur la base de son expérience passée, qu’« il est probable que des mesures de ce type, même lorsqu’elles sont positives, encouragent des gens à partir.

Les passeurs vendent leurs services en disant : « Écoutez, le président Biden a annoncé l’extension de cette mesure pour les Vénézuéliens, il est maintenant temps de se présenter à la frontière », a déclaré MacGillivray.

Pedro Luis Guerra, un Vénézuélien qui vivait dans le hall d’un commissariat de police de Chicago après avoir atteint la ville en avril avec sa femme et son jeune enfant, a déclaré que le TPS serait « d’une grande aide » pour sa famille. « C’est ce que nous souhaitions depuis si longtemps, parce que nous sommes venus ici pour réussir et travailler, pour subvenir à nos besoins et ne pas compter sur les autres », a-t-il déclaré.

Guerra a déclaré que les Vénézuéliens suivent de près l’actualité de la politique d’immigration américaine, mais que les développements de cette semaine n’encourageront pas d’autres à venir car « ceux qui arrivent après juillet, cette loi ne s’appliquera pas à eux, donc pour eux, la situation reste la même ».

Jenny Martínez, une infirmière de 39 ans qui a vu son salaire rongé par l’inflation dans son pays, a déclaré que les conditions y étaient « trop terribles » et que les Vénézuéliens étaient si désespérés que beaucoup tenteraient de rejoindre les États-Unis, peu importe ce qui les attend en termes de conditions de vie. statut légal.

S’exprimant à Mexico, en face de la gare routière où elle espérait monter à bord d’un bus vers le nord avec sa fille adolescente et son fils en bas âge, Martínez a déclaré que la famille vivait des envois de fonds de son mari dans l’Utah depuis 18 mois et qu’elle est maintenant en espérant l’y rejoindre.

« Les Vénézuéliens vont essayer d’entrer quoi qu’il arrive, avec ou sans papiers », a-t-elle déclaré. « Il s’agit de traverser pour pouvoir travailler, pouvoir envoyer de l’argent aux grands-parents. »

___

Spagat a rapporté de San Diego. Les rédacteurs d’Associated Press Rebecca Santana à Washington, Christopher Sherman à Mexico et Melissa Winder à Chicago ont contribué.

Regina Garcia Cano et Elliot Spagat, Associated Press