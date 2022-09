Avec le soutien des milices alliées, la Somalie chasse al-Shabab

MOGADISCIO, Somalie (AP) – Des membres de la milice dans le centre de la Somalie ont aidé à tuer des dizaines de militants d’al-Shabab dans une opération en cours contre les rebelles extrémistes islamiques qui reçoivent un soutien aérien des États-Unis, ont déclaré les autorités somaliennes.

Des combattants présumés d’Al-Shabab sont pourchassés dans les régions de Hiran, à Yasoman et Aborey, et plus de 100 sont morts dimanche, a indiqué le ministère de l’Information, de la Culture et du Tourisme dans un communiqué publié mardi.

Ali Abdulle, un dirigeant communautaire de la ville de Beledweyne, a déclaré à l’Associated Press par téléphone qu’al-Shabab avait rendu la vie des habitants si misérable qu’ils ont dû riposter.

« Al-Shabab a incendié nos villages, fait exploser nos puits et forages, détruit des tours de télécommunication, posé des engins piégés et assassiné des civils sans discernement », a-t-il déclaré. “Donc, il n’y a plus d’autre choix que de les affronter.”

Après avoir pris ses fonctions en mai, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a promis une offensive contre al-Shabab pour déloger le groupe de grandes parties de la Somalie qu’il contrôle depuis des années. Mohamud a alors déclaré la « guerre totale » contre les rebelles liés à Al-Qaïda à la suite d’une attaque meurtrière contre un hôtel à Mogadiscio le mois dernier.

Le porte-parole d’Al-Shabab, Ali Mohamud Rage, a reconnu la position intransigeante du gouvernement dans ses commentaires lors d’une cérémonie de remise des diplômes aux militants qui a été filmée et diffusée samedi. Mais il a insisté sur le fait qu’al-Shabab n’était pas découragé.

« Tenez-vous en à votre serment et sachez que nous ne reculerons pas. Tenez-vous en à vos paroles, et nous nous en tiendrons aux nôtres, et nous verrons lequel de nous reste debout », a-t-il déclaré. “Nous demandons à Allah par sa grâce et sa miséricorde de nous accorder une victoire rapide sur les mécréants et leurs alliés.”

Le gouvernement semble rechercher et recevoir l’aide d’une milice notable. Le groupe clanique connu sous le nom de Macawisley est en conflit depuis des années avec al-Shabab. Son dernier soulèvement a été déclenché par la brutalité présumée d’al-Shabab qui comprend le pillage de bétail, a déclaré Samira Gaid, directrice exécutive de Hiraal Institute, un groupe de réflexion sur la sécurité basé à Mogadiscio.

“Ce sont toujours les gens qui portent le poids des excès du pouvoir sous al-Shabab et ils ne bénéficient pas du soutien populaire”, a-t-elle déclaré. « Certaines populations qui ne sont pas aussi armées ne sont parfois pas en mesure de prendre les armes contre le groupe. Mais d’autres sont mieux équipés et plus forts politiquement pour s’opposer au régime (al-Shabab) ».

Gaid a averti que pour qu’un soulèvement des habitants soit efficace, “le soutien logistique du gouvernement est essentiel”.

Omar Abdi Jimale, un analyste politique basé à Mogadiscio, a déclaré que le soutien du gouvernement aux milices pour combattre al-Shabab pourrait être décisif après la réticence antérieure des autorités.

« Les clans ont été incapables de poursuivre des combats prolongés en raison de l’absence de soutien officiel du gouvernement. En conséquence, leurs soulèvements ont finalement abouti à la signature d’un accord de paix avec al-Shabab », a-t-il déclaré. “L’administration précédente avait la possibilité de fournir un soutien direct aux milices claniques révoltées sans les équiper directement, mais en ne le faisant pas, elle a donné à al-Shabab une chance de consolider leur contrôle sur les territoires des clans révoltés.”

Contraint de se retirer de Mogadiscio en 2011, al-Shabab a lentement fait son retour des zones rurales où il s’est retiré, défiant la présence des casques bleus de l’Union africaine ainsi que les frappes de drones américains visant ses combattants.

Al-Shabab, qui s’oppose au gouvernement fédéral et à la présence de casques bleus et d’autres étrangers sur le territoire somalien, s’est emparé de plus de territoire ces dernières années, profitant des divisions au sein des services de sécurité somaliens et des désaccords entre les autorités fédérales et les dirigeants régionaux.

Omar Faruk, Associated Press