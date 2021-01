Avec le Samsung Galaxy S21 au coin de la rue, voici un aperçu de la série Galaxy S au fil des ans

Samsung est prêt à lancer sa série phare Galaxy S21 le 14 janvier. La société a annoncé l’événement Galaxy Unpacked pour le Samsung Galaxy S21 plus tôt cette semaine, accompagnant le slogan «Everyday Epic» pour le prochain lancement. La gamme de smartphones phares Galaxy S de Samsung, lancée pour la première fois en 2010, est devenue au fil des ans le symbole des dernières innovations technologiques et de conception du fabricant sud-coréen. Du Galaxy SII en 2011, qui a consolidé la place de Samsung dans l’espace phare, au Galaxy S6 qui a d’abord apporté un écran incurvé (écran Edge) et une charge sans fil, au dernier Galaxy S21, qui apporterait une foule de nouvelles technologies à la série phare de Samsung.

Samsung a annoncé l’événement Galaxy Unpacked pour le lancement de son Galaxy S21 plus tôt cette semaine. Dans son invitation, Samsung a confirmé les rapports en cours sur la date de lancement du 14 janvier pour la série Galaxy S21. Le premier lancement majeur de smartphone du géant sud-coréen cette année aura lieu virtuellement à 10h HE (20h30 IST) le 14 janvier et sera diffusé en direct sur le site officiel de Samsung. «La transition accélérée vers un monde axé sur le mobile entraîne le besoin d’appareils capables de transformer la vie quotidienne en une expérience extraordinaire», a déclaré Samsung dans son invitation, mettant davantage l’accent sur le slogan «Everyday Epic». Alors que le lancement est presque terminé Voyons comment la série Galaxy S de Samsung a été, au fil des ans, le visage des efforts technologiques les plus récents et les plus avancés de Samsung.

Samsung Galaxy S (2010)

Le premier smartphone Galaxy S a été lancé par Samsung en juin 2010. C’était le premier smartphone avec un écran tactile capacitif Super AMOLED de 4 pouces 480×800 pixels (un écran de 4 pouces était alors considéré comme massif), un processeur graphique PowerVR, Wi- Connectivité Fi, une caméra principale de 5 mégapixels et une caméra frontale secondaire de 0,3 mégapixels. Le Samsung Galaxy S est venu peu de temps après le tout premier téléphone Android de Samsung, le Samsung Galaxy qui a été lancé en 2009. À l’époque, le Galaxy S était livré avec la plus grande RAM sur un smartphone à l’époque, à 512 Mo. Le smartphone a été initialement lancé avec un écran Super AMOLED, mais a été remplacé par un panneau LCD en raison de la pénurie d’écrans AMOLED à l’époque. Le smartphone a été lancé avec Android 2.1 Eclairs et a été mis à jour jusqu’à Android 2.3 Gingerbread.

Samsung Galaxy S2

Le Samsung Galaxy S2 a été lancé en avril 2011 et est devenu l’un des smartphones les plus minces de l’époque, mesurant seulement 8,49 mm d’épaisseur. Le Samsung Galaxy S2 a également été l’un des premiers smartphones au monde à prendre en charge jusqu’à 1080p de sortie vidéo non compressée vers un téléviseur compatible MHL ou vers un adaptateur MHL vers HDMI. Le Samsung Galaxy S2 était livré avec une caméra arrière de 8 mégapixels et une caméra frontale de 2 mégapixels et était associé à un processeur double cœur. Le smartphone était livré avec 16 Go de stockage intégré, qui était extensible jusqu’à 32 Go via une carte microSD. Le Samsung Galaxy S2 s’est vendu à plus de 40 millions d’unités, renforçant ainsi la position de Samsung en tant qu’acteur de premier plan dans le domaine phare des smartphones. Le Samsung Galaxy S2 a été lancé avec Android 2.3 et une batterie amovible de 1650 mAh. C’est en raison du succès du Galaxy S2 qu’au troisième trimestre 2011, Samsung a dépassé Apple en ventes de smartphones pour la première fois, revendiquant 23,8% du marché (Apple en détenait 14,6% sur la même période).

Samsung Galaxy s3

Le Galaxy S3 de Samsung a été lancé en mai 2012 et a été un succès instantané, misant sur le succès de son prédécesseur, le Galaxy S2. Le Samsung Galaxy S3 a été le premier smartphone au monde à disposer d’un écran HD. Avec le Galaxy S3, Samsung a également introduit pour la première fois les fonctionnalités Multi Window, Ambient Light, Smart Stay, S Voice et S Beam (NFC). Le smartphone a également été le premier à être équipé de l’assistant personnel intelligent de Samsung, qui a ensuite été renommé Bixby en 2017. Compte tenu des technologies proposées, le Samsung Galaxy S3 est devenu cette année-là le smartphone le plus vendu au monde, se vendant environ 70 millions d’unités dans le monde. Le Samsung Galaxy S3 est toujours le deuxième smartphone Android le plus vendu de tous les temps. Le Samsung Galaxy S3 est livré avec une caméra arrière de 8 mégapixels et un tireur avant de 2 mégapixels. Le smartphone se vantait également de la plus grande quantité de RAM (1 Go) vue sur n’importe quel smartphone et avait une capacité de stockage interne de 16 Go. Le Samsung Galaxy S3 avait une batterie amovible de 2100 mAh.

Samsung Galaxy S4

Avec le Galaxy S4, Samsung a commencé à se concentrer sur l’harmonie logiciel-matériel qui fait ou détruit l’expérience utilisateur. Le smartphone est venu avec des fonctionnalités futuristes pour l’époque comme un IR Blaster, un programme intelligent, une rotation intelligente (qui n’est rien d’autre qu’une rotation automatique, un gros problème en 2013), un défilement intelligent et un album d’histoire. Samsung a amélioré la réponse tactile de son panneau et étendu la fonctionnalité de suivi oculaire avec le Samsung Galaxy S4. Le Samsung Galaxy S4 a été un succès pour Samsung dès le départ, vendant environ 20 millions d’unités au cours de ses deux premiers mois. Samsung a adopté une approche simple consistant à prendre le matériel et les éléments de conception du Galaxy S3 et à les affiner, en plus d’utiliser un logiciel meilleur et plus intuitif. Le Galaxy S4 a été lancé en avril 2013 et était doté de fonctionnalités telles qu’une caméra arrière de 13 mégapixels, 2 Go de RAM (la plupart du temps sur n’importe quel smartphone à l’époque) et 16 Go de stockage interne. Le Samsung Galaxy S4 a été lancé avec Android 4.2 et une batterie amovible de 2600 mAh.

Samsung Galaxy S5

Le Samsung Galaxy S5 a été lancé en avril 2014. Le smartphone était celui qui apportait le capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’accueil et un capteur de fréquence cardiaque à côté de la caméra arrière. Le Samsung Galaxy S5 a été lancé avec une résistance à la poussière et à l’eau IP67, encore une fois pour la première fois sur un produit phare de Samsung. À l’époque, l’indice IP67 était l’une des fonctionnalités les plus recherchées sur un smartphone, et le Galaxy S5 de Samsung offrait une résistance à l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. L’écran de 5,10 pouces du Samsung Galaxy S5 était livré avec une résolution de 1080x1920p avec un processeur Exynos 5240 octa-core de 1,9 GHz, associé à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Samsung Galaxy S5 a été lancé avec TouchWiz OS basé sur Android 4.4.2. En termes de ventes, cependant, le Galaxy S5 n’a pas été aussi performant que les deux précédents smartphones de la série Samsung Galaxy S.

Samsung Galaxy S6

Le Samsung Galaxy S6 a été lancé en deux variantes – le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge en mars 2015. Le premier smartphone Samsung à être équipé d’une charge sans fil et le premier smartphone à disposer d’un écran incurvé (Galaxy S6 Edge uniquement), le Samsung Galaxy La série S6 a suscité beaucoup d’attention autour d’elle, en particulier le Galaxy S6 Edge, compte tenu de l’écran incurvé jamais vu auparavant. C’était également la première fois que Samsung annonçait deux modèles pour le dernier smartphone de la série Galaxy S, avec un troisième, le Galaxy S6 Edge Plus, lancé en août 2015. Cela marquait le début d’une variante «Plus» dans la série Galaxy S de Samsung. Lors de la refonte de la conception de la série Galaxy S6, Samsung a également doté la série Galaxy S6 d’un panneau arrière entièrement en verre. En termes de ventes, la transition de Samsung vers un design plus «futuriste» n’a pas beaucoup progressé sur les marchés. Samsung a même réduit le prix du smartphone quelques mois seulement après son lancement, car il était jugé trop cher. Bien qu’il ait marqué une transition significative pour la série phare de Samsung, le Galaxy S6 n’a pas bien performé en termes de ventes.

Samsung Galaxy S7

Prenant des notes de sa génération précédente, la série Samsung Galaxy S7 est disponible en deux variantes – Galaxy S7 et Galaxy S7 Edge. La série Samsung Galaxy S7 a été lancée en mars 2016 et c’était la première de la série Galaxy S à disposer d’un appareil photo autofocus Dual Pixel. La série Samsung Galaxy S7 est livrée avec une caméra frontale de 5 mégapixels et une caméra arrière de 12 mégapixels. L’appareil photo arrière de 12 mégapixels du smartphone a été présenté comme l’un des meilleurs appareils photo pour smartphone à l’époque. Avec la série Galaxy S7, Samsung a également ramené l’emplacement pour carte microSD et un indice de protection IP68 contre l’eau et la poussière. En termes de ventes, la série Galaxy S7 a ramené Samsung sur la carte alors que le Galaxy S7 et le Galaxy S7 Edge combinés ont expédié environ 55 millions d’unités.

Samsung Galaxy S8

La série Samsung Galaxy S8 est avec la récente itération de Samsung de l’écran Edge, l’écran Infinity qui vise à garder les cadres autour de l’écran aussi minces que possible. Le Samsung Galaxy S8 est venu à un moment où Samsung faisait face à des problèmes liés à son Galaxy Note 7 (le Galaxy Note 7 aurait explosé dans de nombreux cas), et la société avait le pont empilé contre lui. De plus, Samsung a été critiqué pour avoir complètement changé le look « Samsung » de sa série Galaxy S en déplaçant le scanner d’empreintes digitales vers l’arrière. Cependant, afin de garder les lunettes aussi minces que possible, déplacer le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière n’était pas une mauvaise décision, mais la mise en œuvre par Samsung a été ce qui a suscité le plus de critiques. Avec le Galaxy S8, Samsung a abandonné la marque « Edge » et a lancé deux appareils – le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus. Le Samsung Galaxy S8 a également été le premier smartphone Galaxy S à ne pas disposer du bouton d’accueil (ou d’un scanner d’empreintes digitales, dans certains cas). Samsung n’a pas publié les chiffres de vente de la série Galaxy S8, mais des sources de l’industrie ont déclaré qu’il ne se vendait pas aussi bien que la série Galaxy S7.

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9 et Galaxy S9 + sont devenus l’offre phare de Samsung pour 2018. Avec la série Galaxy S9, Samsung a corrigé ses erreurs de la série S8, comme il l’a fait en 2016 avec la série Galaxy S7. Tout d’abord, Samsung a placé le capteur d’empreintes digitales au milieu du panneau arrière, sous le module de la caméra. C’était également la première fois que Samsung installait une configuration à double caméra arrière sur ses smartphones. Alors que seul le Samsung Galaxy S9 Plus est livré avec une configuration à double caméra arrière, le Galaxy S9 standard était identique en termes d’autres spécifications. Le Galaxy S9 Plus était livré avec une caméra principale de 12 mégapixels et une caméra arrière secondaire de 12 mégapixels (le Galaxy S9 vanilla avait une seule caméra arrière de 12 mégapixels). Il était également livré avec des cadres nettement plus petits que ceux de la série Samsung Galaxy S8. La série Galaxy S9, dans l’ensemble, était plus une mise à jour incrémentielle qu’un nouveau smartphone. Avec la série Galaxy S9 sur les marchés, Samsung a également lancé son skin Android One UI, qui a été déployé sur la série Galaxy S9 dans le cadre de la mise à jour Android 9.

Samsung Galaxy S10

Avec la série Samsung Galaxy S10, Samsung a lancé non pas deux, pas trois, mais quatre smartphones de la série Galaxy S, dont un Samsung Galaxy S10E, qui se trouve sous le smartphone vanille Samsung Galaxy S10 et un Galaxy S10 5G. La série Samsung Galaxy S10 est livrée avec le tout premier scanner d’empreintes digitales sous écran à ultrasons. La série Samsung Galaxy S10 était également la première fois qu’une triple caméra arrière était vue sur un smartphone de la série Samsung Galaxy S. Le Galaxy S10 était livré avec un objectif ultra grand angle, ainsi que des capacités d’enregistrement vidéo 4K à partir des caméras avant et arrière. Le Galaxy S10 5G était l’un des premiers smartphones phares de tous les fabricants dotés de capacités 5G. À l’époque, il a été dit que Samsung était bien en avance sur son temps avec la 5G. La série Samsung Galaxy S10 était également la série jusqu’à laquelle Samsung était fidèle à ses racines car la série Galaxy S10 conservait la prise casque, la fente pour carte microSD, une prise casque 3,5 mm et une cote IP pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Samsung Galaxy S20

Maintenant, avec le Samsung Galaxy S20, Samsung a changé son modèle de dénomination. La série Galaxy S20, que l’on croyait auparavant être la série Galaxy S11, est la dernière série Galaxy S lancée en février de l’année dernière. La série Samsung Galaxy S20 a également apporté trois smartphones. Cependant, contrairement à la série Galaxy S10, le troisième smartphone de la série Galaxy S20 se situait à l’autre bout du spectre. Le Samsung Galaxy S20 Ultra est devenu l’appareil ultra-premium du géant sud-coréen. La série Samsung Galaxy S20 est également la première fois que Samsung apporte tous les smartphones compatibles 5G.