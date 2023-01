Avec le retour de Netanyahu en Israël, sa famille est également de retour

JÉRUSALEM – Lorsque les électeurs israéliens ont choisi de renvoyer Benjamin Netanyahu au pouvoir, ils ont également élevé deux personnes qu’ils n’ont pas élues : sa femme Sara et son fils Yair, qui sont depuis longtemps liés à sa carrière politique.

Mme Netanyahu et Yair, 31 ans, ont contribué à façonner les campagnes électorales de M. Netanyahu et ont rallié sa base. Mais ils ont également été accusés par des critiques d’exercer une influence indue sur M. Netanyahu en faisant pression sur lui sur des questions politiques, en pesant sur les nominations politiques et, dans le cas de son fils, en se mêlant même de questions de sécurité nationale.

Leurs apparitions habituelles à la fois dans les médias d’information, dans des histoires souvent sensationnelles et sinistres, et dans les tribunaux israéliens ont également ajouté à l’atmosphère de télé-réalité autour de la famille.

Maintenant, avec M. Netanyahu, 73 ans, de nouveau au pouvoir en tant que Premier ministre du gouvernement israélien le plus à droite et le plus conservateur sur le plan religieux, alors même qu’il est jugé pour corruption, de nombreux Israéliens craignent que les membres non élus de la famille ne jouent un rôle démesuré rôle dans sa vie politique et sa prise de décision.