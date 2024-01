Avec le projet de loi sur l’expulsion du Rwanda, le Royaume-Uni contourne les normes en matière de droits humains qu’il a rédigées

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

LONDRES — Lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, on a demandé au ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron si son pays devait être embarrassé par son projet d’envoyer des demandeurs d’asile vers le lointain Rwanda. Les critiques, dont 46 pour cent des législateurs de la Chambre des communes, affirment que le gouvernement britannique poursuit une législation extraordinaire qui cherche non seulement à échapper à l’examen de ses propres tribunaux, mais aussi à contourner ses obligations envers les lois internationales sur les droits de l’homme qu’il a contribué à rédiger.

Mais Cameron, l’ancien Premier ministre responsable du référendum sur le Brexit, a déclaré que le plan rwandais était un modèle à considérer pour les autres pays occidentaux.

C’est « assez peu orthodoxe à certains égards » il a ditmais représente la « réflexion originale » nécessaire pour mettre fin à l’« effroyable » trafic de migrants.

Mercredi soir, la Chambre des communes a adopté le projet de loi du Premier ministre Rishi Sunak déclarant le Rwanda pays sûr pour les expulsés – même si la Cour suprême britannique l’a déclaré dangereux. La législation permettrait au gouvernement de « supprimer » des articles du droit des droits de l’homme lorsqu’il s’agit de demandes d’asile liées au Rwanda.

Avec 80 millions de personnes déplacées dans le monde, dont beaucoup fuient la pauvreté et la violence, la Grande-Bretagne est loin d’être la seule à chercher à rendre la migration illégale plus difficile et à déplacer la procédure d’asile « à l’étranger ».

La question est de savoir si les vols d’expulsion seront lancés – et si d’autres pays suivront l’exemple de la Grande-Bretagne.

Quelle est la politique britannique au Rwanda ?

Le plan rwandais est une proposition audacieuse – les critiques jugent irréalisable et illégale – visant à dissuader les gens de traverser la Manche sur de petits radeaux pneumatiques en envoyant rapidement ceux qui débarquent en Grande-Bretagne vers l’Afrique.

Ce plan a été imaginé par Boris Johnson, alors Premier ministre, qui s’était engagé à tenir sa promesse du Brexit de « reprendre le contrôle » des frontières britanniques.

Johnson a annoncé en avril 2022 que les migrants qui répondaient à des critères d’asile stricts seraient transportés par avion sur 4 000 milles jusqu’au Rwanda, où leurs demandes d’asile seraient évaluées. (Les enfants non accompagnés ne seront pas embarqués dans les avions.)

En fonction des résultats, les réfugiés pourraient rester au Rwanda, partir vers des pays tiers ou être renvoyés dans leur pays d’origine.

Ils n’obtiendront jamais l’asile en Grande-Bretagne.

Combien de migrants pourraient être expulsés vers le Rwanda ?

Johnson avait initialement promis que « des dizaines de milliers » de migrants pourraient être envoyés au Rwanda.

Les rapports des médias suggèrent désormais 1 000 demandeurs d’asile pourraient être envoyés au Rwanda pendant la période d’essai de cinq ans. Donc quelques centaines par an. Le ministère de l’Intérieur britannique a envoyé des lettres aux demandeurs d’asile menaçant leur statut.

Quelqu’un a-t-il été envoyé au Rwanda ?

Qu’est-ce qui arrête les vols ?

Les tribunaux, jusqu’à présent. Et le droit, tant national qu’international.

La Haute Cour de justice britannique a initialement autorisé le premier vol pour juin 2022. Mais la Cour européenne des droits de l’homme – qui interprète la Convention européenne des droits de l’homme, que la Grande-Bretagne a contribué à rédiger et a été parmi les premiers à ratifier – a arrêté le vol quelques heures seulement avant qu’il ne soit autorisé. devait décoller.

L’affaire est revenue en Grande-Bretagne. La Cour d’appel a jugé le projet illégal. La Cour suprême du Royaume-Uni a souscrit à cette décision en novembre.

Pourquoi le projet du Rwanda est-il si controversé ?

Le plan rwandais est la politique la plus controversée en Grande-Bretagne depuis les grandes batailles du Brexit.

Les juristes l’ont décrit tour à tour comme audacieux, radical, imprudent et tout à fait extraordinaire. Le major londonien Sadiq Khan, une voix éminente du parti travailliste, l’a qualifié mercredi de « cruel, inhumain et irréalisable, poursuivi par un gouvernement faible obsédé par les intérêts du parti plutôt que par l’intérêt national ». Justin Welby, archevêque de Cantorbéry et chef de l’Église anglicane, a déclaré : « Cette politique immorale fait honte à la Grande-Bretagne ». L’agence des Nations Unies pour les réfugiés maintient qu’il est «non compatible avec le droit international des réfugiés.»

Les défenseurs des droits humains affirment que la Grande-Bretagne cherche à aller plus loin que la plupart des autres pays, en ce sens qu’elle expulserait les demandeurs d’asile avant d’examiner sérieusement le bien-fondé de leur cas.

La Cour suprême a également contesté la destination du Rwanda, trouvant des « motifs sérieux » selon lesquels y envoyer des demandeurs d’asile « les exposerait à un risque réel de mauvais traitements », notamment qu’ils pourraient être renvoyés dans leur pays d’origine, où ils pourrait être confronté à la persécution. (Le Rwanda nie cela.)

Mais le gouvernement britannique n’a pas abandonné ?

Sunak a promis « d’arrêter les bateaux ». Lui et son Parti conservateur seront confrontés à des élections nationales difficiles cette année. L’idée est qu’il doit envoyer quelques vols au Rwanda pour montrer qu’il a accompli au moins quelque chose.

Ainsi, en décembre, le gouvernement de Sunak a fait deux choses. Il a signé un nouveau traité avec le Rwanda, qui prévoit des garanties supplémentaires, et a introduit une nouvelle législation affirmant que le Rwanda est un pays sûr pour les demandeurs d’asile.

Qu’est devenue la nouvelle législation ?

À la Chambre des communes, Sunak a affronté les rebelles de son propre parti, qui se sont plaints du fait que le projet de loi n’était pas assez strict et continueraient de susciter des contestations judiciaires. Les partisans de la ligne dure ont poussé à une série d’amendements pour rendre le projet de loi plus « à toute épreuve ». Un amendement stipulait que le droit britannique et international ne pouvait pas être utilisé pour « empêcher ou retarder le renvoi d’un individu vers le Rwanda ». Un autre a cherché à bloquer les injonctions provisoires de la Cour européenne des droits de l’homme dans les cas d’expulsions vers le Rwanda.

Pour freiner le désir de ces amendements déclaratifs, le gouvernement de Sunak a déclaré qu’il informait les fonctionnaires de suivre les ordres de leurs ministères et de ne pas être liés par des injonctions temporaires émises par la Cour européenne des droits de l’homme.

Le projet de loi sur la sécurité du Rwanda (asile et immigration) a été adopté par la Chambre des communes avec une marge confortable de 320 voix contre 276, sans amendement, mercredi soir, en troisième lecture.

Le projet de loi est envoyé à la Chambre des Lords, qui pourrait soulever des objections et le renvoyer à la Chambre des Communes. Mais les parieurs affirment que cela deviendra probablement une loi.

Les demandeurs d’asile pourraient encore disposer de certains recours légaux, a déclaré Peter William Walsh, chercheur principal à l’Observatoire des migrations de l’Université d’Oxford, affirmant que l’individu est confronté à « un risque imminent de préjudice grave et irréversible » au Rwanda. Walsh a prévenu que la route était étroite. Il faudrait qu’une personne prouve que le Rwanda est dangereux – pour elle individuellement – ​​plutôt que de se concentrer sur la perspective d’être renvoyée dans son propre pays.

La Cour européenne des droits de l’homme pourrait également s’impliquer. Sunak devrait alors décider s’il devait s’adresser à un tribunal et aux lois internationales sur les droits de l’homme que son pays a contribué à créer.

Combien de demandeurs d’asile arrivent par bateau en Grande-Bretagne ?

Le gouvernement rapporte que 29 437 personnes ont traversé la Manche l’année dernière.

Le week-end dernier, quatre sont morts en essayant.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur, qui supervise les frontières, a déclaré que la priorité du gouvernement restait d’arrêter les bateaux, « c’est pourquoi nous avons pris des mesures énergiques pour réprimer les vils gangs de passeurs de clandestins, dissuader les migrants d’effectuer des traversées dangereuses et, parallèlement nos homologues français, interceptent les navires.

Il existe une profonde frustration à l’idée que les demandeurs d’asile puissent passer des années en Grande-Bretagne pendant que leur demande est examinée.

Le législateur John Hayes a déclaré que ses collègues du Parti conservateur au Parlement pourraient avoir des idées différentes sur la manière d’exécuter le plan Sunak, mais qu’ils étaient unis pour affronter ce qu’il a appelé « peut-être la plus grande crise existentielle à laquelle ce pays soit confronté ».

Hayes a accusé les récentes poussées de migration légale et illégale d’avoir un « effet dévastateur sur les services publics ».

Hayes a déclaré que la « grande majorité » des personnes arrivant sur de petits bateaux ne sont pas de véritables demandeurs d’asile, mais plutôt des migrants économiques.

Combien coûte le plan Rwanda ?

Le gouvernement Sunak a déjà versé au Rwanda 300 millions de dollars, et 60 millions de dollars supplémentaires seront dus cette année.