Avec le plus long Barani Flip, l’équipe acrobatique obtient son nom dans le livre des records

Les gens du monde entier sont occupés à établir certains des records du monde les plus fous de tous les temps. Et quand ce n’est pas le cas, ils sont occupés à revisiter les records passés. Le Face Team Acrobatic Sports Theatre de Hongrie a établi un record du monde Guinness pour le plus long relais barani flip bounce-pass pour un flip slam dunk avant. Au total, trente-cinq personnes ont participé à l’établissement du record le 10 août 2020. Le record du monde Guinness sur son compte Twitter officiel a partagé un clip montrant à quel point le record était épique. Un tapis de gymnastique a été placé près du panier de basket. Chaque joueur s’est lancé à tour de rôle dans un barani flip à l’aide du trampoline avant d’atterrir sur le tapis. La balle a été rebondie pour la prochaine personne à attraper. Le dernier a tenté un slam dunk avant pour établir le record.

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé à quel point ils étaient impressionnés par la tentative de record du monde Guinness. « C’était impressionnant ! Bien exécuté », a écrit un utilisateur.

C’était impressionnant ! Bien exécuté 👏👏👏👏👏— Melinda (@MOD5700) 11 février 2023

“Wow”, a tweeté un autre utilisateur, suivi d’un emoji au visage surpris.

Un autre tweet disait “sympa”.

Selon le site Web Guinness World Record, les membres de la Face Team Acrobatic Sports ont choisi leur nom comme la véritable représentation d’eux-mêmes. Ils ont choisi ce nom parce que chaque membre de l’équipe a un ensemble de compétences différentes pour contribuer à l’équipe. Cela varie du basket-ball freestyle et de la jonglerie à la danse et au parkour.

Même avec toute leur expertise et ce que chaque membre apporte à la table, le record du monde n’a pas été un exploit facile à réaliser. L’équipe a trouvé ce record difficile pour plusieurs raisons. Le plus évident est peut-être le fait que la coordination entre chaque membre de l’équipe pour cette tentative particulière doit être précise. Même le moindre gâchis aurait pu ruiner toute la tentative. Une autre chose qu’ils ont trouvée particulièrement délicate était d’intégrer toute la tentative dans la séquence vidéo. En fait, selon le Guinness World Record, la Face Team Acrobatic Sports a dû reporter la tentative en raison de la pluie. Pourtant, avec l’aide de leurs entraîneurs et managers, ils ont pu surmonter ces difficultés et établir ce record du monde épique.

L’équipe a décidé de tenter ce record du monde après avoir trouvé beaucoup de temps libre pendant la pandémie de COVID-19. Tous les contrats d’exécution de l’équipe ont été reportés ou résiliés. Avec le temps supplémentaire dont ils disposaient, ils ont décidé de faire quelque chose de grand et c’est ainsi que cela s’est passé.

