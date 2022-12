Avec le plan de NYC pour les malades mentaux, les hôpitaux sont confrontés à une tâche complexe

NEW YORK (AP) – Le dernier plan de la ville de New York visant à empêcher les personnes atteintes de maladie mentale de languir en public est présenté comme une stratégie de bon sens pour les aider.

En encourageant les policiers et les médecins de la ville à emmener davantage de personnes souffrant de troubles psychologiques dans les hôpitaux, même s’ils refusent les soins, le maire Eric Adams dit qu’il s’attaque humainement à un problème au lieu de détourner le regard. Mais sa politique devra faire face à une contestation judiciaire et à un accueil froid de la part de certains législateurs de la ville. Dans les salles d’urgence, les psychiatres doivent déterminer si ces patients doivent être hospitalisés, peut-être contre leur gré.

Ce n’est pas une décision simple.

“Certaines personnes entrent et sont très agitées, et elles doivent être maîtrisées dès qu’elles entrent dans la salle d’urgence. … Mais il y a aussi des gens qui entrent et ils sont très calmes et silencieux, mais ils ont juste essayé de se suicider il y a deux heures », explique le Dr Joel A. Idowu, qui préside le département de psychiatrie du Richmond University Medical Center à Staten Île.

“Une personne qui est stable maintenant pourrait devenir instable demain”, a-t-il déclaré.

Adams, un capitaine de police devenu politicien, a annoncé le plan fin novembre. Le démocrate de premier mandat s’est concentré sur ce qu’il considère comme le rétablissement d’un sentiment de sécurité et de fonctionnalité civique perturbé pendant la pandémie de coronavirus. Entre autres choses, les rues et les métros moins fréquentés ont apporté une nouvelle visibilité aux personnes qui y vivaient, dont certaines souffrant de troubles mentaux.

En vertu de la loi de l’État, la police peut obliger des personnes à être emmenées à l’hôpital pour évaluation si elles semblent être atteintes de troubles mentaux et si leur comportement présente un risque substantiel de préjudice physique pour autrui ou pour elles-mêmes.

Cela est souvent interprété comme signifiant des personnes violentes ou suicidaires. Mais Adams a déclaré qu’il utilisait l’espace prévu par la loi pour s’adresser aux personnes “dont la maladie les met en danger en les empêchant de répondre à leurs besoins humains fondamentaux”.

Le maire cite «une obligation morale de les aider à obtenir le traitement et les soins dont ils ont besoin», mais les organisations des libertés civiles et les groupes de défense de la santé mentale dénoncent sa réponse comme draconienne, aveugle et légalement suspecte. Les critiques se sont rassemblés devant l’hôtel de ville cette semaine et ont demandé à un juge fédéral d’arrêter la politique; une audience est prévue lundi.

Il intervient au milieu des efforts déployés aux États-Unis pour séparer le traitement de la santé mentale des forces de l’ordre, y compris la nouvelle ligne d’assistance téléphonique d’urgence en santé mentale 988 à l’échelle nationale et se déplace à New York et dans d’autres villes pour gérer au moins certains appels de crise avec des professionnels de la santé comportementale au lieu de la police.

“Nous devons faire des soins de santé mentale comme des soins médicaux, un problème de santé traité et traité par les personnes ayant la bonne formation, au bon moment, aux bons endroits”, a déclaré la présidente de l’American Psychiatric Association, le Dr Rebecca Brendel. Elle soutient que le recours aux forces de l’ordre pour répondre aux crises de santé mentale criminalise injustement les malades mentaux.

Adams a déclaré que les agents auront accès aux commentaires en temps réel des professionnels de la santé mentale et s’efforceront de persuader les gens d’accepter volontairement de l’aide. Son administration a souligné que même si la police peut envoyer quelqu’un à l’hôpital, il appartient aux médecins de décider si la personne doit y rester ou peut être libérée en toute sécurité pour des soins ambulatoires.

La complexité et les enjeux sont devenus tragiquement clairs lorsqu’une famille de Rochester, New York, a appelé le 911 en mars 2020 au sujet d’un être cher qui se comportait de manière erratique et disait qu’il voulait mourir. Une fois à l’hôpital, Daniel Prude a répondu calmement et de manière appropriée aux questions et a déclaré qu’il n’était ni suicidaire ni meurtrier, selon le témoignage d’un grand jury d’un psychiatre. L’hôpital l’a libéré.

Quelques heures plus tard, la police a trouvé Prude en train de courir dans les rues enneigées de Rochester. Les agents l’ont finalement retenu jusqu’à ce qu’il arrête de respirer; il a été retiré du système de survie quelques jours plus tard.

En général, lorsqu’un patient se présente pour une évaluation psychiatrique d’urgence, la première étape consiste à déterminer si un problème médical ou la consommation de drogue est à l’origine du comportement de la personne. Sinon, les psychiatres évaluent le patient en partie en observant et en posant des questions. Mais ils recherchent également des informations auprès de leurs proches, d’anciens prestataires de soins de santé mentale et de toute autre personne pouvant faire la lumière.

“Vous ne pouvez pas simplement vous fier à ce que vous voyez ou à ce que le patient a dit à l’infirmière”, car la personne peut ne pas être en mesure ou ne pas vouloir donner une image complète, explique le Dr Madhu Rajanna, chef par intérim de la psychiatrie à St. John’s. Hôpital épiscopal sur la péninsule Rockaway de New York.

Les membres du personnel pourraient avoir besoin de calmer les patients combatifs – St. John’s dit qu’il n’utilise pas de contraintes à cette fin et emploie rarement des sédatifs – ou de déterminer si les patients coopératifs qui insistent sur le fait qu’ils se sentent mieux sont vraiment assez bien pour partir.

La salle d’urgence de St. John’s évalue généralement huit à dix patients psychiatriques à un moment donné, et chacun est censé être admis ou libéré dans les 24 heures. (Certains autres hôpitaux peuvent détenir des personnes pendant 72 heures pour observation dans des programmes spécialisés d’urgence psychiatrique.)

Rajanna et la présidente de la médecine d’urgence, le Dr Leigha Clarkson, ont déclaré que les 43 lits psychiatriques pour adultes de St. John sont généralement suffisants, bien que l’hôpital essaie de libérer les gens rapidement une fois qu’il est sûr.

Dans toute la ville, cependant, la nouvelle politique d’Adams pourrait tester la capacité après que des centaines de lits psychiatriques ont été convertis pour les cas de COVID-19. L’État a récemment promis 50 nouveaux lits psychiatriques et Adams a promis “de trouver un lit pour tous ceux qui en ont besoin”.

Il est possible que beaucoup de gens ne le fassent pas. Le programme d’urgence psychiatrique du Richmond University Medical Center, par exemple, libère environ les 3/4 des patients après évaluation, a déclaré Idowu.

Décider si les patients restent ou partent « peut parfois être anxiogène. Parce que ce n’est pas parfait », dit-il, mais le but est que « vous ne laissiez rien au hasard ».

___

La rédactrice médicale de l’Associated Press, Lindsey Tanner, a contribué depuis Chicago.

Jennifer Peltz et Bobby Caina Calvan, Associated Press