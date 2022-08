Avec le PFAS dans l’emballage, dans quelle mesure le pop-corn micro-ondes est-il sûr ?

MERCREDI 31 août 2022 (HealthDay News) – Mâcher des poignées de pop-corn micro-ondes pourrait être parfait pour une soirée cinéma, mais votre collation pourrait charger votre corps de «produits chimiques éternels» potentiellement nocifs, avertissent les experts.

De nombreux sacs de maïs soufflé pour micro-ondes sont doublés de PFAS (substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles), et des preuves ont montré que ces produits chimiques s’infiltreront dans la collation lors de l’éclatement.

Des études ont trouvé “des niveaux élevés de ces composés dans le sang des personnes qui mangeaient régulièrement du pop-corn au micro-ondes, de sorte qu’il pénètre dans la circulation sanguine”, a déclaré le Dr David Heber, directeur fondateur du UCLA Center for Human Nutrition.

Les composés PFAS sont appelés pour toujours des produits chimiques car ils se décomposent très lentement, s’accumulant à la fois dans l’environnement et dans le corps humain.

Les produits chimiques se trouvent couramment dans les approvisionnements en eau potable à travers les États-Unis et peuvent être trouvés dans le sang de 97% des résidents américains, selon les estimations du gouvernement fédéral.

“Il y a eu beaucoup d’attention sur l’eau potable, mais la nourriture est également une source majeure d’exposition et des études ont montré que la consommation de pop-corn au micro-ondes et de restauration rapide est corrélée à des niveaux plus élevés de PFAS dans le corps”, a déclaré David Andrews, un scientifique senior chez le groupe de travail environnemental à but non lucratif.

Les produits chimiques PFAS ont été développés à l’origine dans les années 1950 dans le cadre du revêtement antiadhésif des casseroles, a déclaré Heber.

Ils ont depuis été ajoutés à de nombreux produits de consommation, notamment des solutions de nettoyage, du maquillage imperméable, de la mousse anti-incendie et des revêtements antitaches pour les tapis et les tissus d’ameublement.

Les fabricants de maïs soufflé au micro-ondes ajoutent du PFAS à la doublure des sacs pour empêcher l’huile qui fait éclater le maïs de tremper, a déclaré Andrews.

Les PFAS aident également à empêcher le sac de brûler, a déclaré Heber.

“Vous savez, parfois, si vous laissez le pop-corn beaucoup plus longtemps, vous vous retrouverez avec des grains noircis qui ont brûlé?” dit Héber. “Eh bien, c’est assez chaud pour brûler également le papier, donc cela protège le papier d’un incendie dans la cuisine.”

Mais pendant le processus d’éclatement, les PFAS s’infiltrent dans le pop-corn, faisant de la collation l’un des moyens les plus notoires par lesquels les produits chimiques pénètrent dans le corps humain, a déclaré Andrews.