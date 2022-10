Avec le Dow surperformant, voici comment les investisseurs peuvent exploiter l’indice

Photo prise le 1er mars 2022 montrant des moniteurs affichant des informations boursières à la Bourse de New York à New York, aux États-Unis. Les actions américaines ont fortement chuté mardi alors que les investisseurs surveillaient nerveusement le conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine. Le Dow Jones Industrial Average a diminué de 597,65 points, soit 1,76%, à 33 294,95. Le S&P 500 a chuté de 67,68 points, ou 1,55%, à 4 306,26. L’indice composite Nasdaq a chuté de 218,94 points, ou 1,59%, à 13 532,46.

Agence de presse Xinhua | Getty Images