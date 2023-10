Avec le départ de McCarthy, les républicains californiens ont perdu une bouée de sauvetage cruciale

Les représentants républicains Michelle Steel, Young Kim, Mike Garcia, David Valadao et John Duarte étaient déjà en territoire vulnérable avant le renversement dramatique de McCarthy mardi, dirigé par le représentant de Floride Matt Gaetz et d’autres conservateurs radicaux. L’ancien président étant désormais déchu de son pouvoir, la lutte pour maintenir l’emprise sur leurs circonscriptions – et par extension, le contrôle du GOP au Congrès – est devenue beaucoup plus intimidante.

« Matt Gaetz et les autres idiots utiles ont livré un énorme cadeau à [Democratic Minority Leader Hakeem] Jeffries », a déclaré Rob Stutzman, un haut responsable républicain de Californie qui connaît McCarthy depuis son passage au Statehouse de Sacramento.

Les républicains californiens ont tenté de maintenir le navire stable mardi. Valadao, qui a remporté une victoire de 3 points de pourcentage sur son rival démocrate pour son siège dans la vallée centrale en 20022, a déclaré qu’il « se sent toujours bien » dans sa campagne.

D’autres ne pouvaient pas ignorer l’impact potentiel sur l’équilibre des pouvoirs.

McCarthy a déclaré qu’il ne se présenterait pas à nouveau à la présidence – ce qui n’est pas surprenant puisqu’il lui a fallu 15 tours de scrutin pour gagner la première fois. Garcia, le seul républicain à détenir un siège au Congrès du comté de Los Angeles, a déclaré qu’il s’attend toujours à ce que l’ancien président joue un rôle important dans le maintien des sièges en Californie.

Les consultants démocrates se réjouissaient du fait que l’éviction de McCarthy pourrait renforcer leurs candidats dans une demi-douzaine de districts dynamiques à travers la Californie.

Orrin Evans, un consultant démocrate travaillant sur plusieurs courses swing, a déclaré que McCarthy avait terni les candidats républicains en les forçant à voter sur un projet de loi de dépenses provisoire avec des coupes dans les forces de l’ordre et d’autres services clés. Le projet de loi a échoué et McCarthy s’est appuyé sur les votes démocrates pour éviter temporairement une fermeture du gouvernement.

« Le GOP est en pleine crise. Chacun de ces facilitateurs républicains devra posséder ce cadeau d’adieu de Kevin McCarthy d’ici novembre 2024 », a déclaré Evans.

À l’échelle de l’État, le tableau est encore plus sombre pour les républicains. Ils disposent d’une superminorité au Capitole de Sacramento et n’ont pas encore présenté de candidat viable pour le siège au Sénat anciennement détenu par Dianne Feinstein.

Et même si les Républicains de Californie sont les plus nombreux de tous les États du pays en raison de la taille de leur population, ils sont également presque deux fois plus nombreux que les Démocrates.

La base républicaine de base se méfie de McCarthy compte tenu de son profil établi, mais même certains militants d’extrême droite réunis lors d’un congrès du parti à Anaheim le week-end dernier n’ont pas tardé à le défendre quelques jours seulement avant son éviction.

« Je lui fais confiance. Il est expérimenté. Il sait ce qu’il fait pour amener tout le monde à la table », a déclaré Paula Whitsell, présidente du Parti républicain du comté de San Diego, à POLITICO samedi après que McCarthy a adopté le projet de loi visant à éviter une fermeture du gouvernement.

Sejal Govindarao et Christopher Cadelago ont contribué à ce rapport.

