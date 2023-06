Avec le départ de DeAndre Hopkins, il est temps pour Hollywood Brown de se mobiliser pour les cardinaux

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

Malgré ce que le nouvel entraîneur des Cardinals de l’Arizona, Jonathan Gannon, a déclaré publiquement, on s’était probablement toujours attendu à ce que DeAndre Hopkins joue ailleurs en 2023. L’Arizona a finalement libéré Hopkins la semaine dernière après avoir échoué à trouver un partenaire commercial, donnant au receveur vétéran la possibilité de jouer partout où il veut pour la saison à venir.

Hopkins, qui aura 31 ans mardi, devait gagner 19,45 millions de dollars pour la saison à venir, ce qui rendrait plus difficile pour les Cardinals de le déplacer vers une autre équipe.

Pour qui DeAndre Hopkins s’habillera-t-il ensuite après la sortie des Cardinals?

Les Cardinals sont maintenant chargés de trouver comment remplacer les 221 réceptions pour 2 696 verges sur réception et 17 touchés compilés par Hopkins en trois saisons.

Alors que Hopkins a fourni des moments mémorables pendant son séjour en Arizona, sa disponibilité était inégale. Il a raté huit matchs au cours de la saison 2021 – y compris la défaite de son équipe en séries éliminatoires contre les Rams de Los Angeles – avec un problème aux ischio-jambiers et une blessure au genou MCL qui a nécessité une intervention chirurgicale hors saison.

Hopkins a été suspendu les six premiers matchs de la saison régulière 2022 pour avoir enfreint la politique de la NFL en matière de drogues améliorant les performances et n’a pas disputé les deux derniers matchs de la saison dernière en raison d’un problème au genou.

Gannon a déclaré que ce serait un effort de groupe pour combler le vide.

« Je ne cherche pas vraiment à remplacer le D-Hop », a récemment déclaré Gannon aux journalistes. « Ce que je cherche, c’est que nous jouions au football gagnant ensemble en équipe. Ce n’est pas seulement la salle des récepteurs. C’est le groupe des bouts serrés, la salle O-line, le groupe des quarts, le groupe des porteurs de ballon, la défense, spécial les équipes, les coups de pied. Le football ne concerne jamais un seul gars. Cela ne l’a jamais été ou ne le sera jamais. Et nous devons tous faire notre part.

Alors qu’une seule personne ne remplacera probablement pas le leadership, la production et les compétences uniques de Hopkins, la marquise « Hollywood » Brown est le prochain homme à assumer le rôle de receveur n ° 1 pour les Cardinals.

Coéquipier de Kyler Murray et bon ami à Oklahoma, Brown est venu aux Cardinals l’an dernier lors d’un échange le jour du repêchage. Le receveur rapide a eu une première manche de haut en bas avec l’équipe, totalisant 67 attrapés pour 709 verges sur réception et trois scores. Il a raté cinq matchs en raison d’une blessure au pied et ses 10,6 verges par réception ont été les pires de sa carrière.

À 5 pieds 9 pouces et 180 livres, Brown, âgé de 26 ans, ne possède pas la capacité de Hopkins à remporter des prises contestées, en particulier dans la zone rouge. Mais Brown peut étirer le terrain avec sa vitesse d’élite, et il devrait être meilleur pour créer des jeux de morceaux pour l’attaque de l’Arizona s’il est en pleine santé.

Entrant dans la dernière année de son contrat de recrue et devant gagner 13,4 millions de dollars en compensation totale, Brown devrait être correctement motivé pour mettre en place le type de production attendu d’un receveur n ° 1, montrant qu’il mérite un nouveau contrat avec les Cardinals ou ailleurs.

L’une des raisons pour lesquelles Brown a cherché un échange avec les Ravens de Baltimore était de trouver une infraction qui ciblait davantage les receveurs larges. Il devrait avoir cette opportunité cette année.

En libérant Hopkins avant la date limite du 1er juin, les Cardinals ont absorbé un plafond mort de 22,6 millions de dollars sur les livres de 2023. Les Cardinals devraient disposer de 46 millions de dollars d’espace de plafond salarial en 2024, ce qui leur donnerait la possibilité de conserver un joueur fondateur potentiel comme Brown.

Une autre façon pour l’Arizona de combler le vide de l’absence de Hopkins est de créer un équilibre offensif en exécutant davantage le football. Le nouveau coordinateur offensif Drew Petzing a travaillé comme entraîneur des quarts pour les Browns de Cleveland la saison dernière. Avec le duo de porteurs de ballon Nick Chubb et Kareem Hunt, les Browns ont terminé au 6e rang de la NFL au sol avec 2 460 verges. Les Cardinals étaient n ° 22 au sol l’an dernier, totalisant 1 873 verges.

« Nous avons vu un film de Cleveland avec Chubb et Hunt », a déclaré James Conner, le leader de l’Arizona. « Ce sont des gars talentueux, mais c’est excitant de voir le film et de voir ces gars-là obtenir certaines de ces voies, passant parfois de 10 à 15 mètres sur le terrain intacts. Alors, oui, c’est excitant. Je crois que je suis un arrière talentueux, et ça va être une grosse année. »

L’Arizona n’a pas beaucoup de taille parmi les trois meilleurs receveurs de passes de l’équipe : Rondale Moore (5 pieds 7 pouces, 180), Greg Dortch (5 pieds 7 pouces, 175) et Brown. Mais un receveur qui pourrait apporter certains des outils physiques que Hopkins possède à l’extérieur est Michael Wilson, la sélection de troisième tour de l’équipe de Stanford.

À 6 pieds 2 pouces et 213 livres, Wilson est un gros receveur fort qui peut gagner des « captures de combat » au point de capture. Au NFL Combine, Wilson a couru un 4,58 40, a affiché un saut vertical de 37 pouces et a appuyé sur le banc 225 livres à 23 reprises.

Il a également connu une semaine impressionnante au Senior Bowl. Cependant, Wilson a chuté au troisième tour parce qu’il avait du mal à rester en bonne santé à Stanford, manquant beaucoup de temps en raison d’une blessure.

« De toute évidence, ils m’ont amené ici pour avoir un impact d’une manière ou d’une autre », a déclaré Wilson lors de sa conférence de presse d’introduction. « Si c’est être un receveur partant, c’est super. Si c’est être un gars des équipes spéciales, c’est super. Si c’est être un receveur de secours, un gars des équipes spéciales dans un rôle d’artilleur – quel que soit le rôle que je me taille, ça va être complètement dépend de ce que je fais sur le terrain de pratique et de la façon dont je me comporte dans la salle de réunion. »

Qu’il s’agisse de donner le ballon à Brown, de remettre le ballon à Conner ou à Wilson de gagner des touches, l’attaque de l’Arizona sera très différente avec Hopkins qui ne figure plus sur la liste.

« Nous parlons avec nos gars: » Si vous vous taillez un rôle, nous vous utiliserons dans ce rôle « », a déclaré Gannon.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Cardinaux de l’Arizona Marquise Brun