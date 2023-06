Avec le défi Wagner, Poutine récolte ce qu’il a semé

Commentez cette histoire Commentaire

Comme à son habitude, le président russe Vladimir Poutine raillé contre les complots occidentaux hégémoniques dans un discours en octobre dernier. Il a blâmé les États-Unis et leurs alliés pour le conflit en Ukraine, faisant de l'assaut russe là-bas une opération nécessaire pour sauver ses frères slaves de la domination étrangère. Et il a lié les turbulences et la concurrence entre les grandes puissances qui remodèlent actuellement la politique mondiale à un héritage d'orgueil occidental.

« Le semeur de vent, comme on dit, récoltera la tempête », a déclaré Poutine.

Une telle logique peut tenir dans la galerie des glaces du Kremlin et avoir du sens pour un public piégé dans l’espace d’information des médias d’État russes. Mais 16 mois après que Poutine a lancé l’invasion non provoquée et à grande échelle de l’Ukraine, le président russe se retrouve plus faible et plus isolé que jamais, l’armée de son pays chancelant après une longue série d’échecs démoralisants, et sa propre emprise sur le pouvoir apparemment comme plus ténu qu’il ne l’a jamais été depuis plus de 23 ans qu’il règne à Moscou.

Le week-end a offert l’une des illustrations les plus claires à ce jour que Poutine lui-même récolte ce qu’il a semé. Une chaîne d’événements déconcertante a vu une insurrection lancée par Yevgeniy Prigozhin, le commandant de l’influente compagnie de mercenaires Wagner qui avait fait rage ces derniers mois contre l’incompétence et la corruption perçues des dirigeants militaires russes. Samedi, ses forces ont marché pratiquement sans opposition à travers la ville méridionale de Rostov en route vers Moscou, atteignant des positions à seulement 120 milles à l’extérieur de la capitale.

Puis, alors que les spectateurs spéculaient fiévreusement sur la perspective d’un coup d’État ou d’une guerre civile secouant la Russie de Poutine, Prigozhin a reculé samedi soir. Il a annoncé que grâce à un accord soi-disant négocié par le dictateur biélorusse, Alexandre Loukachenko, les unités de Wagner retourneraient à la base, tandis que Prigozhin lui-même semblait partir pour une forme d’exil en Biélorussie.

Des espions américains ont appris à la mi-juin que Prigozhin prévoyait une action armée en Russie

Les habitants ont applaudi lorsque les mercenaires du groupe Wagner ont quitté le quartier général du district militaire sud de la Russie dans la ville de Rostov-sur-le-Don le 24 juin. (Vidéo : Reuters)

Pour le Kremlin, un défi discordant à son contrôle semble avoir été évité. Mais les dommages causés à l’image et à l’autorité de Poutine pourraient être durables. Samedi matin, face à l’avancée de Prigozhin, Poutine a mis en garde contre la réponse « brutale » à donner à ce qu’il a décrit comme une « rébellion » lancée par des « traîtres ». Dans la soirée, son porte-parole en chef a annoncé que les accusations imminentes contre Prigozhin seraient abandonnées et que les combattants de Wagner qui n’avaient pas participé à la mutinerie se verraient proposer des contrats par le ministère russe de la Défense.

La dégringolade a révélé une fragilité et une instabilité au cœur de la puissance russe. Prigozhin, un ancien vendeur de hot-dogs de Saint-Pétersbourg qui, avec la bénédiction de Poutine, a transformé une entreprise de restauration gouvernementale prospère en la création d’une énorme armée privée, avait longtemps dénoncé la mauvaise gestion de la guerre, appelant explicitement le ministre de la Défense Sergei Shoigu et l’armée chef Vitaly Gerasimov. Ses vidéos en colère parlaient aux militaires russes ordinaires envoyés sur les lignes de front sanglantes et révélaient un cynisme croissant et une crise de moral entourant l’effort de guerre de Poutine en Ukraine.

Les analystes ont émis l’hypothèse que Poutine avait laissé une longue laisse à Prigozhin dans le cadre de sa propre politique politique parmi les cercles des élites du Kremlin. Que Prigozhin ait ensuite décidé de se retourner complètement contre l’establishment de Poutine, sous les applaudissements des habitants de Rostov et l’acquiescement des autorités russes confuses sur la route de Moscou, est le dernier coup porté au prestige et à la légitimité du président russe depuis le lancement de son désastreux « programme spécial ». opération militaire » en Ukraine.

« Pour Poutine, l’échec de l’opération militaire spéciale a été un échec », a déclaré à mes collègues Sergei Markov, un consultant politique lié au Kremlin connu pour ses opinions bellicistes. « Ce fut un échec que l’Occident se joigne totalement et fermement à cette guerre, et maintenant c’est un échec total que la partie la plus prête au combat des forces armées russes se retourne contre lui et les autorités russes. »

« Poutine a involontairement lancé un test de résistance de son propre régime », a déclaré Stephen Kotkin, éminent historien de la Russie et biographe de Staline, aux Affaires étrangères. « Il avait déjà perdu sa mystique avec le ratage de l’agression contre l’Ukraine. Mystique, une fois perdu, est presque impossible à retrouver.

Alors que la révolte en Russie s’apaise, les États-Unis et leurs alliés se préparent à la suite

L’intrigue tourbillonne autour de ce qui est à venir. Certains analystes peinent à voir Poutine tolérer la présence des forces insurrectionnelles au sein de son camp dans les mois à venir. D’autres doutent que Prigozhin glisse dans l’obscurité à Minsk et estiment qu’il pourrait rester une source parallèle d’influence sur le public russe. Pendant des années, Poutine a consolidé son pouvoir à la fois en supprimant toute alternative à son règne et en cultivant une cohorte de seigneurs de guerre de facto, comme Prigozhin et le chef tchétchène Ramzan Kadyrov, qui lui semblaient fidèles sinon à la chaîne de commandement globale du Kremlin.

Les forces de Wagner, y compris des détachements de condamnés, se sont avérées être parmi les combattants les plus efficaces des campagnes d’attrition de la Russie et ont été félicitées par Poutine il y a à peine un mois pour leur service. En mars, la Douma, ou parlement russe, a adopté une loi rendant la critique des mercenaires du pays passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison. Maintenant, en écho aux histoires des anciens empires, la garde d’élite estimée peut s’avérer être une cinquième colonne dangereuse.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Poutine avait « très peur » et qu’il se cachait probablement après l’insurrection du groupe de mercenaires Wagner. (Vidéo : Reuters)

La tentative de coup d’État de 1991 à laquelle le président soviétique a survécu de justesse

« Il est difficile d’imaginer un équilibre stable après aujourd’hui », observé Andras Toth-Czifra, membre du Foreign Policy Research Institute, commentant les développements samedi. « Celui qui prend le dessus aggravera les griefs de l’autre partie ; si personne ne le fait, quelqu’un essaiera bientôt. Beaucoup de tabous ont été brisés.

Au cours du week-end, la Russie a lancé un autre énorme barrage de missiles sur les villes ukrainiennes, signe que son appétit et sa capacité de destruction pourraient ne pas être atténués malgré la crise intérieure. Les analystes peuvent à peine tracer les contours des retombées du coup d’État avorté de Prigozhin. « Nous ne savons pas si c’est fini », a déclaré à mes collègues Alexander Vershbow, ancien ambassadeur américain à Moscou et ancien secrétaire général adjoint de l’OTAN. « Nous pouvons spéculer tout ce que nous voulons, mais le fait est que nous n’avons aucune idée de ce qui se passera ensuite. »