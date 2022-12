Avec le changement de Chambre, le Congrès décide de verrouiller les fonds ukrainiens

WASHINGTON (AP) – Dans la foulée de l’appel émotionnel du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour un soutien continu des États-Unis, le Congrès est sur le point de garantir que l’argent continue de couler pendant des années, même après que les républicains auront pris le contrôle de la Chambre.

L’Ukraine recevrait 44,9 milliards de dollars d’aide dans le cadre d’un énorme projet de loi de dépenses gouvernementales de 1,7 billion de dollars actuellement en cours d’examen au Congrès. Le projet de loi finance le gouvernement tout au long de l’exercice se terminant en septembre, mais il donnerait au Pentagone le pouvoir de dépenser l’argent jusqu’en 2025 dans certaines circonstances.

Cela pourrait apaiser les craintes de l’Ukraine que le financement ne soit menacé après que les républicains auront pris en charge la Chambre le mois prochain. Bien que l’aide à l’Ukraine ait largement bénéficié d’un soutien bipartisan, des grondements dispersés ont alimenté les craintes qu’un Congrès divisé ne soit moins en mesure de s’entendre sur un soutien continu à l’Ukraine. Le leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a averti que les républicains n’écriraient pas de “chèque en blanc” pour l’Ukraine.

Le Sénat devait approuver jeudi les dépenses de 1,7 billion de dollars. Il irait ensuite à la Chambre, dans le but de le faire parvenir au bureau du président Joe Biden d’ici vendredi.

S’adressant au Congrès mercredi soir. Zelenskyy a exhorté les deux parties à continuer de financer le combat de son pays contre la Russie, affirmant que cela représentait bien plus qu’une simple aide aux lignes de front de l’Ukraine.

“Votre argent n’est pas la charité. C’est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable », a déclaré Zelenskyy.

Dans un clin d’œil aux préoccupations républicaines sur la façon dont l’argent de l’Ukraine est dépensé et suivi, le financement comprend 6 millions de dollars pour des rapports d’inspecteur général supplémentaires, avec des exigences pour que l’IG se présente devant le Congrès dans les 90 jours suivant l’adoption du projet de loi. Il établit également deux autres dispositions obligeant le Pentagone et le Département d’État à envoyer des rapports réguliers à Capitol Hill sur tous les articles de défense fournis, avec un accent particulier sur les systèmes d’armes plus sensibles.

Plus de la moitié des près de 45 milliards de dollars serviront à maintenir des troupes et des avions américains supplémentaires en Europe, à poursuivre le flux d’armes vers Kyiv et à reconstituer les stocks américains d’armes qui ont été envoyés en Ukraine.

“Je pense que l’intention est de montrer un soutien continu”, a déclaré Stacie Pettyjohn, directrice du programme de défense au Center for a New American Security.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que l’administration appréciait “la flexibilité qu’elle nous donnera pour continuer à soutenir l’Ukraine”.

La plus grande partie de la partie défense de la facture de soutien à l’Ukraine, près de 21,2 milliards de dollars, sera utilisée pour fournir des armes à l’Ukraine et reconstituer les stocks américains. Les États-Unis ont déjà fourni plus de 19 milliards de dollars d’armes depuis l’invasion russe en février.

Par ailleurs, la Maison Blanche a annoncé mercredi qu’elle fournirait 1,85 milliard de dollars supplémentaires d’assistance militaire à l’Ukraine, pour inclure pour la première fois une batterie de missiles sol-air Patriot.

Le paquet comprend le financement de terminaux de communication par satellite supplémentaires et d’un service pour augmenter les terminaux Starlink qui maintiennent l’Ukraine connectée depuis l’invasion de la Russie. Il comprend également, pour la première fois, des kits de munitions d’attaque directe conjointes, qui modifient les grosses bombes avec des ailerons de queue et un GPS, de sorte qu’au lieu d’être larguées en chute libre sur une cible, elles peuvent être larguées et dirigées vers cette cible.

Le paquet plus important de 45 milliards de dollars semble également à plus long terme, y compris l’aide humanitaire pour l’Ukraine et le financement pour restaurer les stocks d’armes américains.

Le projet de loi comprend 700 millions de dollars pour aider les fabricants d’armes américains à remplacer les stocks qui ont été exploités à plusieurs reprises au cours de l’année dernière alors que les États-Unis précipitaient des munitions, des armes antichars, des armes antiaériennes et des systèmes de défense aérienne désormais sophistiqués sur le champ de bataille ukrainien pour repousser les troupes russes .

Cet argent permettra aux entreprises de défense américaines d’acheter le terrain, l’équipement et les machines-outils nécessaires à l’expansion des usines de fabrication d’armes, “dans le but d’augmenter la production de munitions critiques pour remplacer les articles de défense fournis au gouvernement ukrainien ou aux pays étrangers qui ont a fourni un soutien à l’Ukraine à la demande des États-Unis », selon le projet de loi.

Le programme de financement de l’Ukraine comprend plus de 126 millions de dollars pour aider l’Ukraine à répondre aux problèmes de sécurité liés à la non-prolifération nucléaire à la suite des attaques russes contre les centrales nucléaires de Tchernobyl et de Zaporizhzhia.

Il fournit également 90 millions de dollars pour couvrir les frais de personnel américains, y compris les primes de sujétion pour les soldats, les marins, les aviateurs, les Marines et les gardiens de la Force spatiale qui ont été déployés en Europe pour renforcer les défenses de l’OTAN et près de 875 millions de dollars pour ces services à utiliser pour les dépenses liées à l’Ukraine. .

