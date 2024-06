Avec le bouleversement au ministère de la Défense, le « chef de Poutine » réalise son vœu d’outre-tombe

Berlin

La destitution d’un ministre de la Défense de longue date n’a rien d’extraordinaire. Cependant, l’arrestation de cinq de ses cadres supérieurs est clairement plus qu’une simple recherche de sang frais – en particulier dans la Russie de Vladimir Poutine.

Après l’éviction choc, il y a deux semaines, de Sergei Shoigu en tant que ministre de la Défenseune vague d’arrestations a éventré les hauts gradés du ministère de la Défense sous couvert d’une campagne anti-corruption.

Le timing est aussi intrigant que les arrestations et les remaniements. Après presque trois ans d’échec sur les champs de bataille en Ukraine, la Russie a vient de prendre le dessus. Il a lancé ces dernières semaines une offensive largement réussie dans le nord, vers Kharkivcouplées à des victoires dans la région du Donbass, à l’est également.

L’Ukraine est paralysante pénurie de main d’œuvre et la diminution des réserves de munitions – exacerbée par des mois de blocage au Congrès américain d’approuver un programme de soutien militaire – ont également contribué à renverser la situation de la Russie.

La question est donc la suivante : pourquoi bouleverser maintenant le ministère chargé de gagner la guerre ?

Les analystes interrogés par CNN ont décrit le ministère de la Défense comme l’un des plus corrompus du pays. Les médias d’État russes ont divulgué des contrats militaires d’une valeur faramineuse et ont publiquement humilié les hauts fonctionnaires du ministère et leur style de vie somptueux. Mais comme l’a déclaré un analyste à CNN, nous assistons à un « jeu polycentrique très complexe », lié au timing et à la recherche existentielle de victoire de Poutine contre l’Occident.

Reuters Des personnes se rassemblent près de la tombe du chef mercenaire russe Eugène Prigojine au cimetière Porokhovskoye à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 30 août 2023.

Suspendu à ce bouleversement est le fantôme d’Evgueni Prigojine, patron du groupe de mercenaires Wagner, également connu autrefois sous le nom de « chef de Poutine ».

Avant sa mort, il avait exprimé sa haine envers Choïgou et le général russe Valery Gerasimov, à travers des tirades chargées de grossièretés, les accusant ainsi que le ministère de corruption et d’incompétence.

Prigojine a mené une mutinerie à Moscou cela devait se terminer par le renversement de Choïgou et de Gerasimov. Au lieu de cela, il a mis le président dans une position délicate et a contesté son autorité. Poutine a répondu en qualifiant Prigojine de traître et l’a dépouillé de ses biens, avant de mourir dans un accident d’avion suspect, aux côtés de ses plus hauts conseillers.

Depuis lors, Poutine a gardé hors de la vue du public les inefficacités du ministère en matière d’achat d’armes, ainsi que ses erreurs d’invasion de l’Ukraine et ses allégations de corruption, désireux de montrer qu’il ne réagirait pas de manière instinctive à la suite de la mutinerie. Cela pourrait remettre en question son autorité et sa force auprès du peuple russe.

Poutine attendait probablement son réélection par le peuple russe en mars avant de se lancer dans le ministère de la défense. Les changements sont intervenus peu après les célébrations du Jour de la Victoire, le 9 mai, auxquelles Poutine et Choïgou ont assisté côte à côte, dans une apparition apparemment amicale.

Malgré sa destitution de son poste de ministre de la Défense, Choïgou restera dans l’orbite de Poutine après avoir été transféré au nouveau rôle de secrétaire du Conseil de sécurité.

Alexandre Kazakov/AFP/Getty Images Sur cette photographie distribuée par l’agence d’État russe Spoutnik, le président élu russe Vladimir Poutine prête serment lors d’une cérémonie au Kremlin à Moscou le 7 mai 2024.

Tatiyana Stanovaya, chercheuse principale au Carnegie Russia Eurasia Center, a déclaré à CNN que ce n’est pas important que Prigozhin ait eu raison au sujet de la corruption des fonctionnaires. En Russie, a-t-elle déclaré, « le bien et le mal n’existent pas en politique – seuls les intérêts comptent ».

L’intérêt de Poutine est de maintenir l’ordre dans sa maison mais, plus important encore, de remporter la victoire en Ukraine. Le ministère de la Défense joue un rôle central dans la manière dont cette guerre se terminera.

En nommant un économiste civil, Andrey Belousov, au poste de ministre de la Défense, Poutine a indiqué qu’il souhaitait que le ministère, avec son vaste budget, se procure des armes plus rapidement et de manière plus économique.

Le budget russe pour 2024 montre que le pays cherche à consacrer 6 % de son PIB à la défense, le chiffre le plus élevé de l’histoire moderne de la Russie, et qu’il dépassera les dépenses sociales – signe de la transition du pays vers une économie de guerre.

La corruption en question – Shamarin et Ivanov



Mikhail Komin, politologue russe et chercheur invité au Conseil européen des affaires étrangères basé à Vienne, a déclaré à CNN que « le groupe de Shoigu, parmi les élites russes, est l’un des plus en quête de rente. Plus que certains proches de Poutine, par exemple.»

Vendredi dernier, le lieutenant-général Vadim Shamarin, chef de la Direction générale des communications des forces armées russes, a été accusé d’avoir « reçu un pot-de-vin à une échelle particulièrement importante » de 36 millions de roubles (environ 393 000 dollars) provenant d’une usine qui fournit au ministère des matériel de communication. En échange, il aurait attribué à l’entreprise des contrats gouvernementaux lucratifs.

Ministère russe de la Défense/Reuters Le lieutenant-général Vadim Shamarin, chef adjoint de l’état-major de l’armée, est visible sur cette image le 6 octobre 2023. Ministère russe de la Défense.

Shamarin a plaidé non coupable, selon les médias officiels russes.

Les médias d’État russes ont également joué un rôle dans la communication sur la répression exercée par le Kremlin à l’encontre du ministère. Après l’arrestation de Shamarin en mai, le bureau d’État Ria Novosti a rapporté que sa femme avait acheté une Mercedez-Benz GLE en 2018 pour 20 millions de roubles (environ 218 000 dollars) à une époque où ses revenus ne dépassaient pas 34 000 dollars. Un rapport distinct révèle que son revenu cette année-là était de 872 000 roubles (9 740 dollars).

Le plus connu des cinq responsables arrêtés était Timur Ivanov, vice-ministre de la Défense. Il a été assigné à résidence fin avril, également soupçonné d’avoir accepté des pots-de-vin.

Ivanov était devenu l’un des centres d’intérêt de la Fondation anti-corruption, fondée par Alexeï Navalny, qui a été tué dans une prison russe en février. Lui et son organisation ont exposé le style de vie somptueux du partenaire d’Ivanov – visitant des bijoutiers sur invitation uniquement, portant des vêtements de haute couture et possédant un chalet dans la station de ski chic de Courchevel en France. Ils se demandaient comment elle pouvait se permettre un tel style de vie alors que le salaire de son mari était officiellement de 175 000 dollars par an.

Les médias d’État russes ont rapporté qu’Ivanov clame son innocence, citant sa propre source.

Tourar Kazangapov/Reuters Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu participe à une réunion des ministres de la Défense de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Astana, au Kazakhstan, le 26 avril 2024.

Il ne peut y avoir de chevauchement, mais la corruption persistera



Pour Stanovaya, les raisons du remplacement de personnalités comme Ivanov et Shamarin sont simples. « Une partie de la logique de Poutine est qu’on ne peut pas recruter quelqu’un à ce poste (en tant que ministre de la Défense) où les intérêts du précédent sont importants. »

Pour aider à assainir le ministère, Poutine a nommé Oleg Savelyev, ancien auditeur à la Chambre des comptes de Russie, au poste de vice-ministre de la Défense. Il sera « conscient de la corruption qui existe déjà dans le secteur de la défense », a déclaré Komin.

Face aux changements radicaux opérés par le président, des rumeurs circulent sur la position du chef d’état-major des forces armées, Valery Gerasimov, l’autre cible des coups de gueule de Prigojine.

Stanovaya a déclaré : « Il y a tellement de rumeurs maintenant selon lesquelles il [Gerasimov] pourrait être bientôt licencié », mais le fait qu’il ait jusqu’à présent été épargné donne à Gerasimov « une fenêtre pour commencer à se battre pour ses propres intérêts », a-t-elle ajouté. « Gerasimov se bat contre ses ennemis, essayant d’assurer son avenir », a déclaré Stanovaya.

Komin a convenu que Gerasimov pourrait conserver son poste pour le moment, puisque Poutine a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de procéder à d’autres changements.

Surtout, Komin a suggéré que la chance de Gerasimov pourrait être qu’il lui manque un poste, semblable à celui de Choïgu, où il pourrait être publiquement écarté sans ternir complètement sa réputation, « ce n’est pas grave de trouver le nouveau gars. C’est plus une grosse affaire de trouver la place du gars précédent.

Dans la Russie de Poutine, le président reste concentré sur sa victoire en Ukraine, mais de récentes ouvertures ont montré que le casting de soutien pourrait changer et le président est prêt à se montrer impitoyable dans sa quête de la victoire.