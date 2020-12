CHARLOTTE, Caroline du Nord: La scène est prête pour une confrontation marquante du Top 25 dans le match pour le titre de la Conférence de la côte atlantique ce week-end.

Tout le monde qui regardera sera impatient de voir si Notre-Dame peut à nouveau renverser Clemson maintenant que les Tigers ont le quart partant Trevor Lawrence dans l’alignement.

Les Fighting Irish ont battu Clemson, alors classé premier, lors d’une palpitante fusillade 47-40 en prolongation double plus tôt cette saison. Mais Lawrence a été mis à l’écart à cause de COVID-19[feminine, et a passé le match à regarder depuis la ligne de touche dans un masque.

Mais le choix n ° 1 prévu du repêchage de la NFL 2021 sera au centre de la revanche très attendue de samedi.

C’est un vainqueur éprouvé, a déclaré l’ailier défensif de Notre-Dame Daelin Hayes. Il a joué dans beaucoup de grands matchs. Ce calme, ce cool. … Vous ne pouvez pas mettre un prix sur cette expérience.

Peut-être pas un prix, mais avec lui dans l’alignement, Clemson, quatrième (9-1, 8-1 ACC, n ° 3 CFP) est un favori de 10 1/2 points pour battre le n ° 2 Notre Dame (10- 0, 9-0, n ° 2 CFP) au championnat de la Conférence de la côte atlantique et remporter sa sixième place consécutive dans les éliminatoires de football universitaire.

Hayes a vu ce que Lawrence peut faire de première main, se rappelant bien comment le QB aux cheveux longs a conduit Clemson à une victoire de 30-3 contre les Irlandais au Sugar Bowl en 2018, en route pour remporter le championnat national.

Cela fait du bien d’être au point où nous savions que nous serions », a déclaré Lawrence. «Nous n’étions pas parfaits, évidemment, mais vous n’avez pas besoin d’être parfait. Nous espérons que ces trois prochains matchs sont énormes. Cela a été notre objectif tout le temps.

Pour jouer trois autres matchs, les Tigres devront peut-être gagner samedi.

Aucune équipe à deux défaites n’a jamais été sélectionnée pour les éliminatoires de football universitaire depuis sa création en 2014.

Alors que le retour de Lawrence est le scénario clé entrant dans le jeu, la production offensive de Clemson n’était pas nécessairement le problème du premier match. Freshman DJ Uiagalelei a lancé pour 439 verges et deux touchés et a couru pour un troisième score lors de la dernière rencontre, bien que les Tigers aient été tenus à 1 verge par course au sol.

La défense de Clemson était le plus gros problème.

Ian Book, le QB le plus gagnant de l’histoire de Notre-Dame, a éclairé Clemson pour 310 verges par la passe, tandis que le deuxième Kyren Williams a couru 140 verges et trois touchés contre une défense débordée.

Mais Clemson espère que cette unité sera renforcée par le retour du secondeur James Skalski, qui est considéré comme le cœur et l’âme de la défense des Tigres. Comme Lawrence, il n’a pas joué lors du premier match.

Les Tigers ont remporté cinq titres consécutifs de l’ACC sous l’entraîneur Dabo Swinney, tandis que Notre-Dame cherche son tout premier titre de conférence après avoir passé 131 ans en tant qu’indépendant. Gagner ou perdre, invaincue Notre-Dame semble être un verrou pour les éliminatoires à quatre équipes.

Quelques autres choses à surveiller lors de la confrontation Clemson-Notre Dame samedi:

IRLANDAIS O-LINE SUR LA RÉPARATION

Swinney a été impressionné par les joueurs de ligne offensifs des grands monstres de Notre Dames la dernière fois que les équipes se sont rencontrées. Notre Dame a couru pour 208 verges et totalisé 518 verges au total. Depuis cette victoire irlandaise, la ligne a traité une blessure au pied de fin de saison au centre junior Jarrett Patterson, une entorse de la cheville haute à son deuxième remplaçant Zeke Correll et une appendicectomie d’urgence sur le garde droit de cinquième année Tommy Kraemer.

La façon dont nous avons jeté des gars là-dedans et les voir intensifier a été géniale, a déclaré le capitaine senior et plaqueur droit Robert Hainsey qui, avec le garde gauche principal Aaron Banks et le plaqueur gauche de cinquième année Liam Eichenberg, forment l’unité qui est demi-finaliste. pour le prix Joe Moore pour la ligne offensive la plus dure et la plus physique du pays.

RÉSERVER

Depuis qu’il a admis sa frustration après une performance de 11 sur 19 et 106 verges lors d’une victoire à domicile de 12-7 contre Louisville le 17 octobre, Book a intensifié son jeu dans les six derniers, totalisant 1668 verges et 12 touchés. Au cours de cette période, il a également couru 57 fois pour 339 verges (moyenne de 5,9 verges) et trois scores.

J’adore la façon dont Ian Book joue; il ne laisse jamais rien lui arriver, a déclaré Javon McKinley au large de Notre-Dame.

GANGSTERS DE POUCE

Swinney pense que Lawrence a le maquillage pour réussir dans la NFL, y compris le courage de ne pas prêter attention à ce que l’entraîneur des Clemsons appelle les gangsters du pouce, ces smartphones, les critiques des médias sociaux qui rabaissent sans faits. Vous pouvez gérer cela ou vous ne pouvez pas, dit Swinney.

ARRÊTER LA COURSE

La défense de Notre-Dame a maintenu Travis Etienne et les Tigres à 1 verges par course lors du premier match, tout en atteignant en moyenne 5,1 verges par course en attaque.

Nous sommes centrés sur la défense de course avare, et faire des équipes unidimensionnelles, a déclaré l’entraîneur irlandais Brian Kelly. Ensuite, cela vous donne la possibilité de dicter le bas et la distance. et nous avons été vraiment bons en troisième position.

Clemson était 4 sur 15 lors des conversions de troisième downs contre Notre-Dame lors de la première rencontre.

VENABLES MANQUANTS

Le secondeur de Clemson, Jake Venables, a été opéré pour une fracture du bras et manquera le reste de la saison. Venables, l’aîné des deux fils du coordonnateur défensif de Clemson Brent Venables avec les Tigers, a terminé cinquième de l’équipe avec 31 plaqués. Il n’était pas parfait, mais très fier de lui, dit Venables à propos de son fils.

Le rédacteur AP Sports Pete Iacobelli de Columbia, en Caroline du Sud, et l’écrivain indépendant AP John Fineran de South Bend, Indiana, ont contribué à ce rapport.

