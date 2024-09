Avec l’avenir et la santé de Tua Tagovailoa en jeu, les Dolphins doivent faire preuve d’une extrême prudence

C’était la scène qu’aucun d’entre nous ne voulait voir : Tua Tagovailoa immobilisé sur le terrain de football après une autre collision et un coup à la tête.

Mais nous nous sommes retrouvés là, tard jeudi soir, à regarder avec crainte le bien-être du quarterback des Dolphins de Miami alors que le personnel médical s’occupait de lui après sa bousculade au troisième quart-temps et sa collision avec le safety des Buffalo Bills Damar Hamlin. Immédiatement, les souvenirs et les images mentales des commotions cérébrales de Tagovailoa en 2022 sont revenus.

Il est difficile d’imaginer la peur atroce que les membres de sa famille ont dû ressentir à ce moment-là. Mais tout le monde, des joueurs actuels aux anciens joueurs de la NFL, en passant par les fans et tous ceux qui se situent entre les deux, a sympathisé avec lui.

Tagovailoa a finalement pu se relever et il a quitté le terrain en boitant par ses propres moyens. Juste avant que le quarterback n’atteigne la ligne de touche, l’entraîneur des Dolphins Mike McDaniel a eu un bref mot avec son joueur : « Je lui ai dit qu’il était le quarterback titulaire de sa famille et qu’il devait entrer dans les vestiaires, respirer profondément et à bientôt. » Sur ce, McDaniel a embrassé Tagovailoa sur la tête et l’a remis aux soigneurs, qui l’ont conduit dans les vestiaires pour une évaluation.

McDaniel a eu du mal à cacher ses émotions pendant le reste du match et lors de sa conférence de presse d’après-match. McDaniel a immédiatement répondu aux questions sur la façon dont les Dolphins aborderaient la convalescence de Tagovailoa, mais il a seulement déclaré qu’il s’attendait à ce que Tagovailoa passe par des évaluations approfondies vendredi, et que les Dolphins aborderaient ensuite la situation et les soins du quart-arrière « un jour à la fois ».

Les dirigeants des Dolphins doivent maintenant décider comment gérer leur quarterback après une troisième commotion cérébrale en trois saisons. Ils doivent attendre de savoir comment cette dernière commotion cérébrale affectera le quarterback de 26 ans, puis décider quand et si celui-ci doit revenir sur le terrain.

Historique des blessures de Tua et matchs manqués, carrière dans la NFL Année Semaine Blessure Jeux manqués 2024 2 (12 septembre) Commotion cérébrale À déterminer 2022 16 (25 décembre) Commotion cérébrale 3 2022 4 (29 septembre) Commotion cérébrale 2 2021 8 (31 octobre) Fracture du doigt 1 2021 2 (19 septembre) Fracture, côtes 3 2020 Après la semaine 10 Pouce 1

Les Dolphins et leurs médecins travailleront sans aucun doute dur pour éviter une répétition de 2022, lorsque Tagovailoa a apparemment été autorisé à revenir à l’action prématurément et a ensuite subi au moins une autre commotion cérébrale. (Ces décisions ont déclenché une enquête conjointe des médecins légistes de la NFL et de la NFL Players Association.)

Si vous vous souvenez, c’était la semaine 3 de cette saison 2022 lorsque Tagovailoa a subi un coup qui l’a laissé trébucher et luttant pour maintenir son équilibre après une blessure que les Dolphins ont classée comme une blessure au dos, même si quelque chose dans ce diagnostic a toujours semblé bizarre. Tagovailoa a commencé le match suivant avant de finalement subir un sac qui a fait que son dos et l’arrière de son casque ont heurté le sol. Le corps de Tagovailoa est entré involontairement dans la réponse de clôture avant qu’il ne soit emmené hors du terrain sur une civière. Puis, au cours de la semaine 16, Tagovailoa a subi une autre commotion cérébrale et a raté les deux derniers matchs de la saison régulière et le match éliminatoire de Miami.

Si les Dolphins ont appris quelque chose de cette séquence des semaines 3 et 4, c’est que les examens médicaux et les protocoles imposés par la ligue ne sont pas toujours aussi complets ou aussi infaillibles qu’on pourrait l’espérer. Cette fois-ci, des mesures qui peuvent même sembler extrêmes sont donc nécessaires pour gérer cette dernière convalescence de leur quart-arrière après une lésion cérébrale.

Presque immédiatement après la blessure de Tagovailoa jeudi soir, les réseaux sociaux ont explosé avec les opinions d’anciens joueurs, dont l’ailier rapproché du Temple de la renommée Tony Gonzalez, qui a couvert le match pour Amazon Prime, et des fans qui ont suggéré que Tagovailoa devrait prendre sa retraite – ne plus jamais jouer au football. Le risque que le quart-arrière revienne à l’action et subisse une autre commotion cérébrale (et peut-être plus dévastatrice) semble dépasser de loin les avantages d’une carrière de joueur continue, pensent-ils.

Mais ce n’est pas si simple. Comment dire à un jeune homme qu’il n’est plus apte à travailler ? Comment lui dire qu’il ne peut plus vivre son rêve ?

Tagovailoa a certainement prouvé qu’il était capable de jouer à un niveau d’élite. Il a mené la NFL en termes de yards gagnés par la passe la saison dernière et a connu un nouveau départ prolifique lors de la première semaine. Mais son historique de blessures suggère que son corps n’est pas conçu pour résister aux rigueurs de ce jeu violent.

Il y a une ligne fine entre soutenir un joueur tout en lui permettant de vivre sa vie et de prendre ses décisions et protéger un joueur de lui-même. Déterminer où se situe cette ligne de démarcation est douloureusement compliqué et peut-être impossible à déterminer.



Tua Tagovailoa a mené la NFL en termes de yards de passe la saison dernière et était le leader de la ligue jusqu’à la première semaine de cette saison. (Jasen Vinlove / USA Today)

C’est une position peu enviable pour les Dolphins, qui ont accepté plus tôt cet été une prolongation de contrat de quatre ans d’une valeur de 212,4 millions de dollars avec le quart-arrière. Cet accord est la dernière chose à laquelle pense quiconque dans l’organisation à l’heure actuelle. Protéger et soutenir un membre de leur famille dans l’espoir qu’il retrouve une pleine santé et conserve la capacité de mener une vie de qualité est en tête de leur liste de priorités.

Les Dolphins ne peuvent pas se conformer au protocole habituel de retour au jeu en cas de commotion cérébrale, qui implique une surveillance et des repères quotidiens ainsi qu’une augmentation progressive de l’activité physique et une autorisation potentielle de jeu d’ici la fin de la même semaine.

Il semble que les médecins des Dolphins devraient exiger des tests approfondis et aussi sophistiqués que possible pour en savoir le plus possible sur le cerveau de Tagovailoa et son processus de guérison avant de le laisser mettre les pieds sur un tapis roulant. Le problème est que les lésions cérébrales liées à une commotion cérébrale sont souvent difficiles à détecter, même avec les formes de technologie les plus modernes. Mais une extrême prudence est de mise, même si le quart-arrière ne présente plus de symptômes de commotion cérébrale.

Pour l’instant, il est bien trop tôt pour savoir à quoi ressemblera le calendrier de récupération. McDaniel a déclaré vendredi qu’il ne savait même pas si les Dolphins placeraient le quart-arrière sur la liste des blessés (au moins quatre matchs) pour s’assurer qu’il ne tente pas de revenir précipitamment.

« Je ne saurai littéralement rien de tout cela, car, encore une fois, c’est comme ça que nous fonctionnons, comme si nous ne savions rien – parce que nous ne le savons pas », a déclaré l’entraîneur. « La force motrice derrière tout type de mouvement – ​​disons jouer à tout moment, disons IR, quelles que soient ces choses – l’opinion la plus importante est celle de la personne la plus importante dans toute cette équation : Tua. Son opinion sur ce qu’il veut faire de sa vie et de sa carrière, associée aux experts en neurosciences – ce sont les forces motrices derrière ces actions. … Je ne cache rien. Je suis aussi transparent que possible. Je n’ai aucune idée de ce qu’est un calendrier, et je suis en fait extrêmement motivé à être dans le flou, parce que je suis extrêmement motivé à faire ce qu’il faut pour, vous savez, la personne dont nous parlons. Je sais que ce n’est pas nécessairement une façon idéale de faire des affaires. Mais c’est plus que des affaires. »

McDaniel a ajouté : « Tout ce que je dis à Tua, c’est : « Tout le monde compte sur toi pour être papa ce week-end », et ensuite nous partirons de là. »

Si Tagovailoa décide finalement de continuer à jouer et que les médecins le permettent, les Dolphins devront alors faire tout leur possible pour le protéger, ce qui signifie le faire évoluer à un rythme très lent pour l’aider à se prémunir contre les contretemps, et peut-être lui faire porter une casquette Guardian Cap lors des matchs par-dessus son casque déjà spécialisé. Mais ce n’est que le début.

Ils ont beaucoup investi en lui à ce stade. Son contrat comprend 167 millions de dollars garantis en cas de blessure, dont 43 millions de dollars versés cette année. Même si l’équipe l’obligeait à prendre sa retraite pour des raisons médicales, elle devrait à Tagovailoa les 124 millions de dollars restants garantis sur son contrat. S’il choisit de prendre sa retraite de son propre chef, il perdrait cet argent, à moins que lui et l’équipe ne parviennent à un accord en cas de blessure. La seule solution est donc de faire preuve de patience et de soutien.

McDaniel a expliqué : « Je considère Tua comme un membre de ma famille », et ses sentiments sont partagés par ceux qui travaillent au sein de l’organisation des Dolphins. Donc, pour l’instant, les mesures nécessaires sont de s’assurer que le bien-être de l’homme prime sur toute question de football. Ensuite, ces décisions seront prises.

Si seulement il y avait un moyen de garantir que le quarterback des Dolphins n’ait plus jamais à subir un épisode similaire à l’avenir.

(Photo du haut de Mike McDaniel embrassant Tua Tagovailoa alors qu’il quitte le terrain : Megan Briggs / Getty Images)