Avec l’augmentation du coût de la vie, les gens partagent des “astuces contre l’inflation” pour lutter contre la hausse des coûts

Réduisez vos dépenses. Suivez toutes vos dépenses pendant 30 jours ou parcourez 30 jours de relevés et voyez ce que vous pouvez réduire. Appelez vos fournisseurs de téléphonie mobile, Internet et TV pour négocier de meilleures offres. Elle dit qu’il en va de même pour votre assurance habitation et automobile. Keehn recommande de renégocier ou de mettre les articles coûteux en attente, si possible.