Avec l’augmentation des frais juridiques, l’équipe Trump canalise plus d’argent pour « sauver l’Amérique »

Les différentes règles régissant ce que les comités d’action politique et les comités de campagne des candidats peuvent payer sont à la fois vertigineuses et quelque peu contestées. Mais généralement, un PAC ne peut pas dépenser de l’argent directement sur la campagne du candidat, et un comité de campagne ne peut pas payer directement pour des choses qui profitent personnellement au candidat. Pendant plus d’un an, avant que Trump ne soit candidat en 2024, Save America payait les factures liées à diverses enquêtes sur l’ancien président et ses alliés. En février 2022, le PAC a annoncé qu’il avait 122 millions de dollars dans ses coffres. Les participants portant des robes Save America PAC avant un discours de Donald Trump lors d’un événement au Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey le 13 juin. Crédit: Bloomberg Au début de 2023, l’encaisse du PAC était tombée à 18 millions de dollars, selon les documents déposés. Le reste avait été dépensé pour les salaires du personnel, pour les coûts des activités politiques de Trump l’année dernière – y compris certaines dépenses pour d’autres candidats et groupes – et d’autres manières. Cela comprenait les 60 millions de dollars qui ont été transférés à MAGA Inc., un super PAC qui soutient Trump. Et plus de 16 millions de dollars ont servi à payer des frais juridiques. Les rivaux de Trump ne partagent pas de la même manière leurs revenus en ligne avec un PAC affilié. Les sites Web de l’ancien vice-président Mike Pence, de l’ancienne ambassadrice Nikki Haley et du sénateur Tim Scott de Caroline du Sud dirigent tous les bénéfices vers leurs comités de campagne. Il en va de même pour le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien gouverneur Chris Christie du New Jersey et Vivek Ramaswamy.

«Je pense que dans cette situation particulière, en particulier en raison de l’utilisation du PAC de leadership pour payer les frais juridiques et potentiellement d’autres dépenses qui seraient une utilisation personnelle illégale de l’argent de la campagne, il y a une incitation inhabituelle pour le PAC de leadership à encaisser plus que normalement le ferait », a déclaré Adav Noti, vice-président senior et directeur juridique de Campaign Legal Centre. Chargement À l’approche de la dernière campagne de Trump, ses factures juridiques ont explosé. Save America a dépensé 1,9 million de dollars en ce qu’elle a identifié comme des frais juridiques au premier semestre 2022. Ce chiffre a grimpé à près de 14,6 millions de dollars au second semestre de l’année dernière, selon les archives fédérales. Fin 2022, un conseiller de Trump a déclaré qu’environ 20 millions de dollars avaient été mis de côté par Save America PAC pour couvrir les frais juridiques. Depuis lors, Trump a été inculpé deux fois, une fois par un grand jury de Manhattan pour des accusations découlant d’un paiement silencieux à une star du porno, et une fois par un grand jury fédéral de Floride pour des accusations comprenant des violations de la loi sur l’espionnage résultant de la possession de Trump. de documents classifiés et de documents gouvernementaux longtemps après avoir quitté ses fonctions.

Un éminent avocat, Todd Blanche, a quitté son cabinet d’avocats en col blanc en avril pour rejoindre l’équipe juridique de l’ancien président et le représente maintenant dans les deux affaires, et Trump a récemment rencontré une demi-douzaine d’avocats en Floride. Les problèmes juridiques de Trump sont étroitement liés à sa campagne politique et à ses efforts de collecte de fonds. Son magasin de campagne vend un t-shirt « I Stand With Trump » indiquant la date de son inculpation à Manhattan (« 03.30.2023″) pour 36 USD ; il a récemment ajouté une deuxième chemise avec sa date d’inculpation en Floride («06.08.2023») pour 38 $ US. La moitié des articles présentés sur la page d’accueil du magasin affichent une fausse photo d’identité et les mots « non coupable ». Et la stratégie juridique habituelle de Trump – retarder, retarder, retarder – pourrait s’avérer coûteuse car des équipes d’avocats en col blanc qui se chevauchent le défendent dans l’affaire fédérale et l’affaire pénale de Manhattan, ainsi que dans l’enquête en Géorgie, où Trump pourrait faire face à un autre mis en accusation cet été nordique pour son rôle dans la tentative d’annulation des élections de 2020. Il fait également face à une enquête de plus en plus intense menée par l’avocat spécial Jack Smith sur ses efforts pour s’accrocher au pouvoir après avoir perdu les élections. On ne sait toujours pas si Trump essaiera d’utiliser ses fonds de campagne pour payer des avocats, s’il rencontre des difficultés avec le comité d’action politique – et si une telle décision irait à l’encontre des règles de dépenses.

« Il peut utiliser la campagne pour payer les factures juridiques qui découlent de l’activité des candidats ou des titulaires de charge – et bien sûr, certaines des affaires juridiques actuelles entrent dans cette catégorie, et d’autres non, et certaines sont dans une zone grise », Noti a dit. « Cela dépend vraiment de la matière dont nous parlons. » Jason Torchinsky, un avocat électoral républicain, a déclaré qu’il pensait que Trump n’avait pas le droit d’utiliser les dons de Save America pour payer ses frais juridiques personnels maintenant qu’il est candidat, arguant que cela serait « une contribution excessive » en vertu du précédent de la Commission électorale fédérale. Et il a dit que Trump ne pouvait pas du tout utiliser l’argent de la campagne car cela serait considéré comme un usage personnel. Donald Trump à la conférence politique de la Faith and Freedom Coalition. Crédit: Bloomberg Il y a eu des signes que la campagne de Trump surveillait attentivement ses dépenses. Il a principalement assisté à des événements organisés par d’autres groupes, au lieu d’organiser ses propres rassemblements politiques à grande échelle, qui ont été la pierre angulaire de ses deux dernières candidatures à la présidence et sont l’une de ses parties préférées de la campagne. Ces rassemblements sont chers, coûtant au moins 150 000 $ US et généralement plus de 400 000 $ US.