Avec l’augmentation des annulations de vols, l’assurance voyage vaut-elle le coût ?

Alors que le coût des billets d’avion a légèrement diminué le mois dernier, baisse de 1,8% en juinc’est toujours plus cher de voyager en ce moment qu’il y a un an. Compte tenu de la hausse des prix des billets d’avion, de l’augmentation des annulations de vols en raison de pénuries de main-d’œuvre et d’une nouvelle variante COVID, peut-être plus contagieuse flottant, devriez-vous souscrire une assurance voyage pour protéger le coût de votre voyage?

Étant donné que de nombreux facteurs causant des perturbations de voyage sont hors de votre contrôle, une assurance voyage vaut la peine d’être envisagée. Une police d’assurance voyage peut fournir une protection contre les circonstances imprévues qui nuisent à vos projets de voyage, tout en offrant la tranquillité d’esprit en période d’incertitude.

L’assurance voyage, qui est un produit réglementé souscrit par une compagnie d’assurance qui fournit une couverture et un remboursement financiers et médicaux, n’est pas la même chose qu’une protection voyage ou une assurance voyage par carte de crédit. La protection de voyage est moins complète et moins chère – et elle ne propose généralement que de renoncer à des frais ou de vous accorder un crédit pour l’annulation de votre voyage.

Si vous êtes voyager cet éténous vous expliquerons ce que couvre réellement l’assurance voyage, en quoi elle diffère de la protection voyage et combien elle coûte, afin que vous puissiez décider si cela vaut la peine de l’ajouter à votre voyage d’été.

Qu’est-ce qu’une assurance voyage ?

L’assurance voyage est un type majeur de police d’assurance supervisée par les organismes de réglementation des assurances de l’État. En souscrivant une assurance voyage, vous pourriez être remboursé des pertes qui pourraient survenir pendant votre voyage. Les incidents couverts peuvent aller d’inconvénients inattendus tels que des bagages retardés à des interruptions majeures telles qu’une maladie ou une blessure.

Comme toujours, vérifiez auprès des sources officielles les exigences en matière de visa et de voyage vers votre destination spécifique, car vous ne voulez pas être pris au dépourvu. Si vous voulez faire un voyage à Cuba, par exemple, vous pourriez être surpris de constater que vous avez besoin d’une assurance médicale non américaine, selon le département d’État. Une police d’assurance voyage couvrira cette exigence.

Que couvre réellement l’assurance voyage ?



La police d’assurance voyage typique se compose de deux éléments : les services d’annulation de voyage et les frais de santé.

Annulation de voyage

Si vous ne pouvez pas voyager en raison d’un événement imprévu, l’assurance voyage vous remboursera les frais initiaux non remboursables, comme les vols et les réservations d’hôtel qui, autrement, ne peuvent pas être remboursés. Les événements imprévisibles incluent généralement des éléments sur lesquels vous n’avez aucun contrôle et qui vous empêchent de voyager, tels que des conditions météorologiques défavorables, une blessure ou une maladie, ce qui inclut désormais les maladies liées au COVID dans la plupart (mais pas tous) des cas.

Ce n’était pas proposé lorsque les fermetures de COVID-19 ont commencé en 2020. “[The public] était nerveux parce que la plupart des polices d’assurance comportaient des exclusions pandémiques », a déclaré Michael Giusti, analyste chez Devis d’assurance. “Mais l’industrie du voyage s’est tournée vers le consommateur et a inclus le COVID dans les politiques. Et donc, si vous tombez malade avec le COVID et que vous ne pouvez pas voyager, ils couvriront vos dépenses.”

Les événements imprévus causés par des conditions préexistantes sont même couverts. Par exemple, si vous souffrez d’asthme et que vous subissez une crise, cela compte toujours comme un événement imprévu, selon Giusti. Les événements prévus, tels que les voyages pendant votre huitième mois de grossesse, ne sont pas couverts.

Les mandats gouvernementaux qui peuvent entrer en vigueur pendant que vous voyagez ne sont pas nécessairement couverts non plus, a déclaré Giusti. Cela signifie que si vous ne pouvez pas embarquer en raison d’un nouveau mandat, vous risquez de ne pas être couvert par votre police. Et la peur de voyager n’est pas non plus couverte – donc si vous avez peur de voyager en raison de craintes de contracter le COVID, votre police d’assurance voyage ne remboursera pas votre voyage.

Dépenses de santé

La deuxième partie de la police d’assurance voyage typique couvre les frais de santé si vous êtes en dehors de votre réseau d’assurance habitation pendant votre voyage. Cela inclut souvent les visites chez le médecin pour des maladies plus petites, par exemple un insecte gastrique, ainsi que les services d’urgence, y compris les évacuations médicales. Votre compagnie d’assurance voyage prendra en charge tout ce que votre assureur maladie ne couvrira pas (selon votre plan et votre franchise). Lisez les petits caractères pour vous assurer que cela est inclus dans votre plan.

Qu’en est-il de la protection contre les voyages ? En quoi est-ce différent ?

Alors que l’assurance voyage peut offrir une couverture financière pour les dommages de location, la perte de bagages, les retards de vol, les frais médicaux et l’annulation de billets, la protection voyage ne vous permet généralement que de modifier, d’annuler ou de rembourser un achat de voyage (comme un vol ou un hôtel). Vous trouverez souvent des compagnies aériennes offrant la possibilité d’acheter une protection de voyage lorsque vous achetez un billet en ligne, ce qui peut vous aider à récupérer votre argent ou vous offrir un crédit de voyage si vous devez annuler un vol.

La protection voyage, également appelée protection voyage, n’est pas proposée par les hôtels mais peut être achetée lors de la réservation d’une croisière. Selon Benét J. Wilson, rédacteur en chef de Le gars des points.

Les cartes de crédit premium peuvent également offrir une couverture pour certains frais de voyage en tant qu’avantage du titulaire. Cette couverture est généralement étiquetée comme une assurance voyage, mais offre un minimum de ce que vous obtiendriez généralement lors de l’achat auprès d’une agence d’assurance. Ce qui est couvert dépend de la carte, mais généralement, vous envisagez une couverture en cas d’évacuation d’urgence, de décès, de perte de la vue ou de perte de membres, selon Wilson.

Pour vous assurer que vous achetez une véritable police d’assurance voyage, ne cherchez pas simplement le mot “assurance” – assurez-vous de rechercher une marque d’assurance voyage bien connue qui travaille avec un souscripteur d’assurance voyage, comme Allianz Travel Insurance . De plus, vous pouvez vous assurer que l’entreprise auprès de laquelle vous achetez est répertoriée sur AM Meilleur et le Association américaine d’assurance voyage avant d’acheter.

Combien coûte une assurance voyage ?

Le montant que vous paierez pour l’assurance voyage dépend de quelques facteurs :

Ton âge

Coût de votre voyage

Destination du voyage

La durée du voyage

Vos sélections de couverture (vols et hôtels, excursions prépayées, etc.)

Cela dit, une bonne règle de base lors de la budgétisation de l’assurance voyage est de 5 à 10% du coût total du voyage, selon Giusti.

SONGPHOL THESAKIT/Getty



Qu’est-ce que l’assurance annulation pour quelque raison que ce soit ?

L’assurance annulation pour n’importe quelle raison, ou CFAR, fait exactement ce que son nom promet : elle vous permet d’annuler pour n’importe quelle raison et de recevoir un remboursement, allant au-delà des limites d’une assurance voyage typique. Cependant, non seulement ces polices sont plus chères, mais elles ne couvrent généralement pas 100 % de vos frais en cas d’annulation. Et vous devez souscrire cette assurance peu de temps après avoir réservé votre voyage.

“Dès que vous déposez vos dépôts pour votre voyage, le temps commence à tourner”, a déclaré Giusti. “Donc, vous devez acheter cette police d’assurance dans le délai imparti. Ils ne veulent pas que vous achetiez la police six mois plus tard lorsque vous êtes sur le point de faire le voyage et que vous entendez parler d’une nouvelle variante COVID.”

“Le CFAR peut rembourser jusqu’à 75 % du coût du voyage du voyageur dans le cas où il doit annuler pour une raison non couverte par sa politique”, a déclaré Megan Moncrief, directrice du marketing chez SquareMouth.com, un moteur de devis et de comparaison d’assurance voyage. “Cela coûte une prime supplémentaire de 40 à 50% et n’est éligible que dans les 21 jours suivant la première réservation pour le voyage.”

Toutes les compagnies d’assurance voyage couvrent-elles les réclamations liées au COVID ?

Alors que la plupart des compagnies d’assurance voyage se sont généralement tournées vers la couverture des annulations liées au COVID, toutes ne l’ont pas fait. De plus, bien que la plupart des régimes offrent des protections liées au COVID, ils ne vous couvriront que si vous êtes malade, pas si vous craignez de voyager en raison d’une épidémie.

Les montants de couverture varient selon la police et peuvent aller de 50 000 $ à 1 million de dollars de couverture par voyageur, selon Moncrief. SquareMouth.com suggère de rechercher une police avec une couverture médicale d’au moins 50 000 $ et une couverture d’évacuation médicale de 100 000 $.

Si vous êtes particulièrement préoccupé par le fait de contracter le COVID, ou si vous êtes à haut risque et préoccupé par les frais d’hospitalisation, vous voudrez peut-être envisager des polices avec des prestations médicales plus élevées. Certaines entreprises proposent des plans pour 500 000 $ de couverture médicale COVID par personne et remboursent 100 % des frais de voyage pour les annulations de maladies liées au COVID. Ces sociétés comprennent :

Il est important de parler à l’assureur et de lire les petits caractères si vous avez des questions sur votre couverture.

L’assurance voyage couvre-t-elle les frais de quarantaine ?

C’est là que ça devient délicat. Supposons que vous êtes en voyage à Londres et que vous contractez le COVID juste avant votre vol aller, et maintenant vous devez vous mettre en quarantaine jusqu’à ce que votre test soit négatif. Vous aurez soudainement besoin d’argent supplémentaire pour l’hébergement, les repas et, éventuellement, des soins médicaux pendant votre absence.

L’assurance voyage couvrira-t-elle ces frais? Ça dépend. “Cela va être politique par politique”, a déclaré Giusti. Certains plans peuvent avoir une couverture supplémentaire pour les séjours à l’hôtel et les billets d’avion si vous devez vous mettre en quarantaine. Cela dit, la planche peut ne pas couvrir l’intégralité de la quarantaine, juste une partie de celle-ci. Vous voudrez consulter les avantages de retard de voyage ou d’interruption de voyage de votre plan pour voir si les interruptions de quarantaine sont incluses.

“La plupart des politiques s’étendent sur sept jours au-delà de la date de retour prévue, bien que certaines politiques puissent s’étendre plus longtemps”, a déclaré Moncrief. L’indemnité de retard de voyage peut varier entre quelques centaines et quelques milliers de dollars de couverture. À l’extrémité la plus élevée se trouve un paiement maximum de 2 000 $ par voyageur, qui se décompose en environ 150 $ à 250 $ par jour.

Si la quarantaine est incluse dans votre garantie Interruption de voyage, votre plan peut également fournir un remboursement pour les parties prépayées manquées de votre voyage, y compris les excursions.

Nous avons contacté les compagnies d’assurance voyage pour voir leurs offres, mais nous n’avons pas reçu de réponse immédiate. Nous tiendrons cet article à jour au fur et à mesure que nous recevrons de nouvelles informations.

Faut-il souscrire une assurance voyage ?

Ça dépend. Si vous avez versé des acomptes pour votre voyage, en particulier pour les voyages tous frais payés comme les croisières, il peut être utile de souscrire une assurance voyage. Si quelque chose arrive, vous risquez de perdre tout l’argent que vous avez déposé, et l’assurance voyage interdirait ce risque.

D’un autre côté, si vous ne faites que rendre visite à votre famille et que vous ne payez pas pour l’hébergement, il n’est peut-être pas judicieux de souscrire une assurance voyage, surtout si la compagnie aérienne propose une politique d’annulation simple. Mais si vous craignez de devoir annuler votre voyage à cause de la COVID, opter pour une assurance voyage avec une large couverture peut vous apporter la tranquillité d’esprit.

