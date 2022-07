Avec l’augmentation de la violence domestique, la police doit s’assurer que les victimes sont à l’abri des menaces d’armes à feu – Shaw Local

Une victime de violence domestique est cinq fois plus susceptible d’être tuée lorsque son partenaire violent peut mettre la main sur une arme à feu.

Passer plus de temps à la maison a certainement facilité la vie de certains Illinois.

Moins d’essence utilisée, alors que les prix s’envolent à la pompe. Plus besoin de vous soucier des tenues adaptées au bureau. Heures supplémentaires avec les proches.

Mais pour ceux qui ont été coincés à l’intérieur avec un membre de la famille violent, la « nouvelle normalité » apportée par la pandémie n’a fait qu’exacerber les attaques. Dans tout l’Illinois, le problème s’aggrave.

Les appels aux hotlines contre la violence domestique ont augmenté à Chicago et dans l’État l’année dernière, selon un rapport publié cette semaine par l’organisation de défense The Network. Encore plus sombre : les meurtres et les fusillades liés à des incidents de violence domestique dans la ville ont augmenté de près des deux tiers en 2021 par rapport à 2020, a révélé l’étude « Mesurer la sécurité : la violence sexiste dans l’Illinois ».

Ce qui aggrave encore une situation déjà effrayante, c’est que l’interaction sociale limitée – un sous-produit des mesures de précaution contre le COVID-19 – et une économie imprévisible ont créé plus d’obstacles pour que les victimes de violence domestique obtiennent de l’aide, comme Andy Grimm du Sun-Times récemment signalé.

Les victimes méritent d’être prises au sérieux. Dans de nombreux cas, leur vie peut être en jeu. Pourtant, dans certains cas, ils ont simplement l’impression que la police ne tient pas compte de leurs plaintes.

Une étape importante que les responsables de l’application des lois peuvent faire pour gagner une partie de cette confiance nécessaire est de s’assurer que les armes à feu sont retirées des maisons où la violence domestique a eu lieu – et pourrait se reproduire.

Selon le Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, une victime de violence domestique est cinq fois plus susceptible d’être tuée lorsque son partenaire violent peut mettre la main sur une arme à feu.

Il n’est donc pas surprenant que la violence domestique soit la raison la plus courante pour laquelle un propriétaire d’arme à feu de l’Illinois fait révoquer sa carte FOID (identification du propriétaire d’une arme à feu).

Ce n’est qu’un premier pas. À moins qu’une arme ne soit rendue, les victimes potentielles sont toujours en danger – et cela arrive beaucoup trop souvent. Alors que la police de l’État de l’Illinois a annulé plus de 11 000 cartes FOID en 2021, dans seulement 4 200 de ces cas environ, les propriétaires d’armes à feu ont remis leurs armes aux autorités, a constaté The Network.

C’est inacceptable.

Lorsque les résidents voient leur carte FOID révoquée, ils sont censés remettre leur carte à la police locale, se débarrasser de leurs armes et remplir un formulaire d’enregistrement des armes à feu dans un délai de 48 heures.

Mais ceux qui sont sujets à la violence peuvent ne pas être enclins à transférer leurs armes à feu ailleurs – ce qui signifie qu’il appartient aux autorités chargées de l’application des lois de s’assurer que les autres sont à l’abri de ceux qui ne peuvent plus légalement posséder une arme.

Les organismes chargés de l’application de la loi où les révocations de cartes FOID ont lieu doivent faire preuve de diligence pour effectuer les vérifications de suivi nécessaires et coordonner leurs données avec les fonctionnaires de la police d’État. La police d’État n’a commencé à suivre qui s’est réellement débarrassée de ses armes qu’en 2015, après avoir été interrogée sur le protocole de carte FOID révoqué par le Sun-Times.

Ne pas confisquer systématiquement les armes à feu des personnes dont la carte FOID a été révoquée a des conséquences potentiellement mortelles.

Il y a près d’une décennie, le shérif Tom Dart, frustré par cette inaction, a mis sur pied une unité pour saisir les armes des résidents dont les cartes FOID ont été révoquées dans les banlieues et les zones non constituées en société du comté de Cook.

L’année dernière, cette équipe a récupéré 168 armes et traité près de 800 cas de révocation FOID, en s’assurant que la carte et les armes n’étaient plus en possession de la personne dont la carte avait été révoquée. Jusqu’à présent en 2022, le département du shérif a saisi 75 armes à feu et traité 426 cas de révocation.

Dart, en 2013, a déclaré qu’il avait espéré “éliminer les tragédies” en créant l’équipe qui saisit les armes des résidents dont la carte FOID a été révoquée.

Davantage de ces scénarios meurtriers peuvent facilement être évités si la police d’autres juridictions et la police d’État continuent de communiquer et se font une priorité de retirer les armes à ceux qui ne devraient pas en avoir.

