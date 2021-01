COLUMBUS, Ohio – Alors que la plupart des Américains se concentrent sur les vaccins COVID-19, les sociétés pharmaceutiques augmentent discrètement les prix catalogue des médicaments d’ordonnance de marque à un rythme effréné.

Janvier est généralement le moment où les hausses frappent le marché américain. Déjà, plus de hausses de prix par les fabricants de médicaments ont été enregistrées en moins d’un demi-mois (813) cette année que pour tout le mois de janvier 2020 (737), selon une étude de l’Ohio à but non lucratif 46brooklyn.

Ce total de deux semaines pour 2021 approche également le record d’un janvier complet au cours de la dernière décennie, 895, établi en 2018.

« Il est clair d’après les données que janvier 2021 va à l’encontre des récentes tendances à la baisse des augmentations de prix catalogue des fabricants de médicaments de marque », a déclaré Antonio Ciaccia, l’un des fondateurs de 46brooklyn, ancien lobbyiste de l’Ohio Pharmacists Association. « Et il est également clair qu’en dehors des augmentations de prix, les prix de lancement des nouveaux médicaments ont augmenté au fil du temps. »

Le coût des médicaments d’ordonnance reste parmi les principaux problèmes pour les Américains, selon des sondages. Trois sur dix disent ne pas avoir pris leur médicament tel que prescrit en raison des coûts, dont beaucoup sautent des doses ou réduisent leurs pilules de moitié.

Cela a été un problème clé dans les courses de la Statehouse à la Maison Blanche, le président élu Joe Biden promettant qu’un correctif est une priorité élevée pour son administration.

Un autre record pourrait également venir. À ce jour cette année, 100% des variations américaines des prix des médicaments ce mois-ci ont représenté des augmentations. Cela n’a jamais failli se produire; le record de janvier au cours des 10 dernières années est de 72%, enregistré l’année dernière.

Pfizer, fabricant de vaccins COVID-19, augmente les prix de près de 200 médicaments

Pfizer, qui avec BioNTech a développé le premier COVID-19 autorisé pour une utilisation par le gouvernement fédéral, a augmenté les prix de 193 médicaments de marque ce mois-ci, bien que l’augmentation médiane soit de 0,5% modeste.

«Cette modeste augmentation est nécessaire pour soutenir les investissements qui nous permettent de continuer à découvrir de nouveaux médicaments et de fournir ces percées aux patients qui en ont besoin», a déclaré la porte-parole de la société Amy Rose dans un communiqué.

Cependant, la hausse des prix était d’environ 5% pour plusieurs des médicaments les plus populaires de Pfizer, tels que Xeljanz, qui traite la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite psoriasique et la colite ulcéreuse; Lyrica, utilisé pour les douleurs nerveuses et musculaires; Ibrance, un inhibiteur du cancer du sein; et sédatif Xanax.

En janvier 2020, Pfizer n’a augmenté le prix que de 81 médicaments et a en fait diminué le prix de 20 autres. Un an plus tôt, il y avait 49 augmentations de prix et une diminution.

Le tableau de bord de Brooklyn46 Research n’a montré aucune entrée pour l’autre fabricant de vaccins COVID, Moderna, car cette société n’a pas encore fait approuver d’autres médicaments par la Federal Drug Administration.

Jusqu’à présent cette année, la hausse médiane des prix en 2021 par tous les fabricants de médicaments est de 4,9%.

Mais dans le monde complexe de la tarification des médicaments, pratiquement personne ne paie le prix catalogue, généralement appelé coût d’acquisition de gros. Le prix réel, ou net, est grandement affecté par les remises et les remises du prix catalogue, et ces facteurs cachés sont en augmentation, a noté Ciaccia.

« En raison du manque général de transparence dans toute la chaîne d’approvisionnement des médicaments sur ordonnance, le public est laissé dans l’ignorance de notre dysfonctionnement de la tarification des médicaments de fabrication américaine », a-t-il déclaré.

Le coût net global des médicaments de marque a en fait diminué en 2020, tandis que les prix catalogue ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis au moins 20 ans, selon la publication en ligne Drug Channels.

Bien sûr, ce que vous payez personnellement est principalement affecté par votre assurance maladie.

Bien que les médicaments génériques soient de loin plus nombreux que les marques, ces derniers représentent environ 80% des dépenses en médicaments aux États-Unis.

Vérification des faits:Un article sur Facebook vantant la baisse des prix des médicaments sous Trump est trompeur

Prix ​​des médicaments:La Cour suprême statue que les États peuvent réglementer les gestionnaires des avantages sociaux des pharmacies

Exemples d’augmentation du prix des médicaments cette année, par 46brooklyn:

Cosentyx, injections utilisées pour traiter l’inflammation du psoriasis en plaques, fabriquées par Novartis – 9%.

Ambien, somnifère, Sanofi – 5%.

Epidiolex, traite les crises, GW Pharma – 8,2%.

Humira , injections pour l’arthrite, le psoriasis en plaques, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, fabriquées par AbbV soit – 7,4%.

Sarah Sutton, directrice principale des affaires publiques du groupe de commerce des fabricants de médicaments, PhRMA, n’a pas répondu aux questions sur les augmentations de cette année. Elle a parlé de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en médicaments:

« Des données publiques récentes montrent que les prix nets de nombreux médicaments de marque ont baissé, mais ce n’est pas le cas pour les patients en raison d’un système défectueux qui profite aux assureurs et aux autres intermédiaires et travaille contre les patients qui ont besoin de soins. Nous travaillons sur des solutions qui mettent les patients d’abord en réparant ce système cassé et en abaissant ce que les patients doivent payer au comptoir de la pharmacie. «

Raisons des dernières augmentations de prix des médicaments

Ciaccia a avancé trois raisons pour expliquer les augmentations de prix:

1. « Les fabricants de médicaments pourraient simplement augmenter leurs prix simplement pour gagner plus d’argent. »

2. « En raison des remises croissantes des fabricants de médicaments et des remises accordées aux PBM (intermédiaires de la chaîne de médicaments appelés gestionnaires de prestations pharmaceutiques) et aux gouvernements, il va de soi que les fabricants de médicaments augmenteraient leurs prix pour tenir compte de ces concessions. »

3. « Parce que les programmes Medicaid obtiennent les plus gros rabais, alors que les inscriptions à Medicaid augmentent pendant la pandémie, cela signifie qu’une part croissante du portefeuille des fabricants de médicaments s’est déplacée vers des segments de marché moins lucratifs, ce qui aiderait également à expliquer pourquoi les prix augmentent. »

Les médicaments de marque sont protégés par un brevet pendant 20 ans, y compris une exclusivité générale de cinq ans accordée par le gouvernement américain afin que les sociétés pharmaceutiques puissent récupérer l’argent qu’elles ont dépensé pour la recherche et le développement du nouveau médicament.

«Nous avons l’obligation de nous assurer que la vente de nos médicaments nous fournit les ressources nécessaires pour investir dans la recherche et le développement futurs. a noté un rapport de transparence de 2019 »de Janssen, société pharmaceutique de Johnson & Johnson.

L’impact financier global des augmentations de prix de ce mois-ci est difficile à évaluer. Outre le coût pour les consommateurs individuels, les programmes de soins de santé du gouvernement paient des milliards de dollars pour fournir des médicaments de marque.

Pour n’utiliser qu’un seul exemple de la liste ci-dessus: le programme Medicaid fédéral a payé environ 2,5 milliards de dollars dans tout le pays juste pour fournir Humira aux bénéficiaires à faible revenu et handicapés. Donc, juste une petite augmentation de prix en pourcentage pourrait se traduire par un montant important.

Les nouvelles données 2021 accessibles par The Columbus Dispatch, qui fait partie du réseau USA TODAY, font suite à une étude de l’Institute for Clinical and Economic Review (ICER), une organisation de recherche indépendante à but non lucratif, qui n’a trouvé aucune justification clinique pour le prix 2019 augmente pour sept des 10 médicaments les plus populaires.

Ces augmentations de coûts injustifiées ont ajouté 1,2 milliard de dollars au-delà de ce qui aurait été dépensé si leurs prix nets étaient restés stables, selon l’étude. La hausse de 8,9% du prix de l’un de ces médicaments, l’Etanercept, a coûté 403 millions de dollars à l’échelle nationale – « le plus grand impact sur les dépenses nationales en médicaments parmi tous les médicaments évalués dans ce rapport. «

Le médicament, vendu sous le nom de marque Enbrel, est une injection utilisée pour traiter les conditions inflammatoires associées à des affections telles que la polyarthrite rhumatoïde et psoriasique.

Humira figurait également sur la liste avec des augmentations de coûts injustifiées, qui ont ajouté 66 millions de dollars aux dépenses américaines en médicaments en 2019, selon la recherche.

«Plusieurs de ces traitements sont sur le marché depuis de nombreuses années, avec peu de preuves qu’ils sont plus efficaces que ce que nous pensions être il y a des années, alors qu’ils coûtaient beaucoup moins cher», a déclaré le médecin-chef de l’ICER, le Dr David Rind.

Suivez Darrel Rowland sur Twitter: @darreldrowland