Avec l’arrivée d’une autre tempête, cinq régions de Californie à surveiller

Région du lac Tahoe / Sierra Nevada

Plus de huit pieds de neige se sont accumulés dans la Sierra Nevada la semaine dernière. Les communautés de montagne de la région du lac Tahoe, dotées d’un parc d’équipements de déneigement et de professionnels des avalanches, sont construites pour résister aux grosses tempêtes hivernales. Cependant, les problèmes s’accumulent lors d’un week-end de vacances lorsque cette quantité de neige coïncide avec l’arrivée de milliers de personnes à la recherche d’une escapade hivernale dans la région de Tahoe, l’un des endroits les plus populaires pour le ski alpin dans le pays.

Dimanche matin, la circulation pare-chocs à pare-chocs a remonté des routes à deux voies vers les stations de ski situées au nord du lac Tahoe. Un avertissement de tempête hivernale émis dimanche par le National Weather Service prévoyait que 8 à 18 pouces de neige supplémentaires s’accumuleraient d’ici mardi, avec des rafales de vent pouvant atteindre 80 miles par heure sur les sommets exposés des crêtes de la Sierra.

Les responsables du ministère des Transports de Californie demandaient aux voyageurs de faire preuve de patience, en particulier lundi, lorsque les chutes de neige continues devraient affecter les conditions routières, alors que les touristes rentrent chez eux via des cols de haute montagne. De longs retards et une circulation lente étaient attendus, a déclaré Gilbert Mohtes-Chan, un responsable de l’information publique du district 3 de Caltrans.

Lorsque l’Interstate 80 et l’autoroute 50 ont connu des retards et des arrêts intermittents samedi au milieu de fortes chutes de neige, M. Mohtes-Chan a déclaré que les routes étaient “sauvages” avec de multiples embouteillages et accidents. Alors qu’ils étaient coincés dans la circulation, les gens ont sauté de leur voiture pour jouer dans la neige, oubliant qu’ils étaient situés sur une artère principale où de gros chasse-neige et de l’équipement lourd devaient avoir accès. “Les gens doivent ralentir et être patients, et ils arriveront à destination”, a déclaré M. Mohtes-Chan.