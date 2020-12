Voici ce qui se passe samedi avec la pandémie de coronavirus aux États-Unis:

TROIS CHOSES À SAVOIR AUJOURD’HUI

– Le premier vaccin COVID-19 du pays commencera à arriver dans les États lundi matin, ont déclaré des responsables américains. Vendredi, le gouvernement a donné le feu vert aux tirs nécessaires pour mettre fin à une épidémie qui a tué près de 300 000 Américains.

– Les États-Unis ont atteint un autre record quotidien sombre vendredi, enregistrant 3309 décès liés au COVID-19. Cela a dépassé le sommet d’un jour précédent de 3124 décès signalé mercredi, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Vendredi a également vu un nouveau record d’infections confirmées quotidiennement, avec plus de 231 000. C’est près de 4000 au-dessus du record précédent établi le 4 décembre.

– Les responsables californiens espèrent qu’une ordonnance de séjour à domicile de trois semaines imposée cette semaine à la vallée agricole de San Joaquin ralentira la transmission dans une région de 12 comtés où 97% des lits d’hôpitaux de soins intensifs sont occupés.

LES CHIFFRES: Les décès aux États-Unis sont passés à 2360 par jour en moyenne, contre 1477 fin novembre, selon le COVID Tracking Project, en utilisant une moyenne mobile de sept jours. De nouveaux cas confirmés quotidiennement ont également bondi, à 210765 contre 166123 le 27 novembre.

CITATION: « Nous voyons le train descendre la piste et nous le disons aux gens, et certaines personnes écoutent et sortent de la piste et d’autres personnes montent sur la piste et commencent à danser. » – Chuck Davis, PDG de la société de science des données Bayesiant, sur la tentative d’amener les gens en Californie à prendre des précautions pour éviter la transmission.

Au cas où vous l’auriez manqué: De nombreux snowbirds qui vivent généralement dans des climats chauds américains une partie de l’année pour échapper aux hivers rigoureux dans des endroits aussi éloignés que le Canada restent cette année à cause de la pandémie, causant un autre coup dur au tourisme américain.

À L’HORIZON: les camions devraient être déployés dimanche matin avec des expéditions de vaccins Pfizer vers près de 150 centres de distribution à travers les États. 425 sites supplémentaires recevront des envois mardi et les 66 autres mercredi.

___

Trouvez la couverture complète de la pandémie de coronavirus par AP sur https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic.