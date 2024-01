Avec l’arrivée de Tom Brady chez Fox, l’analyste Greg Olsen est prêt à saisir « tout un éventail d’opportunités »

Greg Olsen a convoqué dimanche un match de championnat NFC qui a présenté un retour historique et quelques décisions d’entraîneur douteuses qui ont attiré près de 57 millions de téléspectateurs, ce qui en fait la quatrième émission télévisée non-Super Bowl la plus regardée de l’histoire de Fox.

Et c’était probablement le dernier match d’Olsen en tant qu’analyste principal du réseau. Avec Tom Brady rejoignant le réseau, Olsen semble être un homme étrange, malgré les critiques extrêmement positives des fans et des critiques des médias.

«C’est à ça que ça ressemble, d’après tout ce qu’on nous a dit, et c’est comme ça que ça évolue. Cela fait deux ans que nous préparons cela. Nous savions quand nous avons accepté le poste que Brady était là chaque fois qu’il décidait de venir », a déclaré Olsen mardi lors d’un entretien téléphonique.

« Mais la seule chose que je dirai, c’est que je suis sacrément fier de ce que nous avons fait pendant deux ans. Je ne connais aucun équipage – de (Kevin) Burkhardt à Erin (Andrews) et Tom (Rinaldi) en passant par notre producteur, tout notre camion – je ne sais pas si quelqu’un produit un meilleur match de football que nous.

Avec Troy Aikman (ESPN), Cris Collinsworth (NBC), Kirk Herbstreit (Amazon) et Tony Romo (CBS) présentés comme analystes principaux ailleurs, il n’y a pas de point d’atterrissage clair pour Olsen. Certains experts du secteur estiment que le scénario le plus probable serait qu’il reste chez Fox en tant qu’analyste n°2 de la chaîne.

Olsen, l’ancien ailier rapproché des Panthers de la Caroline, a déclaré qu’il prévoyait d’examiner « l’ensemble des opportunités » avec Fox et d’autres réseaux. Mais il apprécie que Fox lui ait donné ses débuts dans la radiodiffusion avec quelques opportunités de camée alors qu’il jouait encore, puis en tant qu’analyste à temps plein en 2021.

« Fox (les décideurs) sont ceux qui ont cru en moi dès le début. Ils m’ont donné mes premières opportunités de le faire alors que je jouais encore en 2017 lors d’une semaine de congé », a-t-il déclaré. « Personne n’était autant catégorique sur mon avenir dans ce secteur que Fox. Je serai toujours reconnaissant pour cela.

Olsen, 38 ans, qui vit à Charlotte, a déclaré que son objectif reste le même que lorsqu’il s’est lancé dans la radiodiffusion : organiser de grands matchs comme le Super Bowl et le match pour le titre NFC de dimanche entre les 49ers de San Francisco et les Lions de Détroit.

“Il est difficile de prédire comment tout cela se déroulera”, a déclaré Olsen. “Mais mon objectif final est d’appeler les premiers matchs au sommet de l’échelle et cette poursuite ne changera pas, peu importe ce qui se passera l’année prochaine avec mon rôle actuel.”

Brady a déclaré qu’il prévoyait de commencer sa carrière dans la radiodiffusion chez Fox à l’automne 2024. Son accord serait un contrat de 375 millions de dollars sur 10 ans pour rejoindre Fox en tant que diffuseur.

Olsen a prospéré dans le stand

Il est remarquable de penser que dimanche aurait pu être le dernier match d’Olsen en tant qu’analyste n°1 à court terme, mais c’est probablement le cas. Il a mené une clinique au cours des deux dernières saisons lorsqu’il s’agit d’être dans l’ombre de Brady, l’héritier en attente du poste d’analyste n ° 1 de la meilleure équipe de Fox dans la NFL. Nous n’avons jamais vu un analyste légitime de diffusion sportive n°1 travailler tout en sachant que son remplaçant a été embauché pour prendre le poste à une date à déterminer.

Au cours de l’année 2022 de diffusion des chaises musicales dans la NFL, Troy Aikman a quitté Fox pour rejoindre ESPN, et son partenaire de longue date, Joe Buck, a finalement suivi. Cela a fait grandir l’équipe d’Olsen et Burkhardt après que les deux aient trouvé une excellente alchimie au sein de l’équipe n ° 2 de la NFL sur Fox. Ils sont devenus une écoute formidable, ont eu une excellente diffusion du Super Bowl et chaque semaine, Olsen a offert aux téléspectateurs un regard unique sur le terrain grâce à sa vision du match comme une fin serrée et à sa préparation approfondie au cours de la semaine (ce que confirment les membres du personnel de Fox NFL).

Que se passe-t-il ensuite ? Fox n’a donné aucun détail sur ce qu’ils ont prévu pour 2024, mais Brady a déclaré à plusieurs reprises qu’il rejoindrait le réseau pour la saison 2024, et Fox Sports a travaillé en partant du principe que le poste appartiendrait à Brady à son arrivée. Un porte-parole de Fox Sports a refusé de commenter dimanche les affectations de talents spécifiques pour la saison 2024 de la NFL. Le porte-parole a déclaré : « Le réseau révélera ses plans complets de production et de talents à l’avenir, comme il le fait avant chaque saison. » — Richard Deitsch, rédacteur principal des médias sportifs

(Photo : Kevin Sabitus/Getty Images)