Avec l’arrivée de Messi, l’Inter Miami passe au Hard Rock Stadium

Ils ont Messi, la plus grande star du football de la planète. On pourrait donc penser que l’Inter Miami – avec une capacité de stade de 18 000 places – aurait besoin d’un stade plus grand, n’est-ce pas ? Eh bien, apparemment non. Plutôt que de négocier l’utilisation d’options de plus grande capacité dans la région, l’équipe agrandira simplement légèrement son site temporaire à Fort Lauderdale. Est-ce le bon appel ? Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients, et beaucoup de politique sportive locale à régler.

Mais laissez-moi d’abord éliminer cette clause de non-responsabilité. Il y a quatre ans, au printemps 2019, j’assistais à des réunions municipales et j’étais interviewé pour des stations d’information locales du sud de la Floride. La raison? je faisais campagne avec enthousiasme contre L’Inter Miami utilise le site du stade Lockhart de Fort Lauderdale comme terrain d’entraînement et lieu temporaire. L’offre concurrente pour le site aurait restauré et rénové le stade historique existant, au lieu de le démolir. Cela aurait également potentiellement ramené un nouveau club professionnel indépendant à Fort Lauderdale.

C’est ma ville natale. Je crois toujours sincèrement que la ville mérite un club et un stade de classe mondiale – mais pas un avec le nom d’une ville différente dessus. Mais il s’est avéré que vous ne pouvez pas vraiment lutter contre la mairie. Ou un groupe de propriété de plusieurs milliards de dollars avec une célébrité mondiale à la barre.

Quoi qu’il en soit, revenons à nos jours. De nombreux fans et experts se demandent pourquoi l’Inter Miami n’avait pas d’accord de mise à niveau du site prêt à être mis en place lors de l’arrivée de Lionel Messi.

En plus du Hard Rock Stadium des Dolphins, il y a quelques autres stades plus grands où l’Inter Miami aurait pu aller, mais a choisi de ne pas poursuivre.

Les autres options : c’est Désordonné

Il y a trois stades dans la région du sud de la Floride qui offrent une plus grande capacité que le stade DRV PNK de l’Inter Miami, mais chacun présente divers problèmes :

Stade Hard Rock

Le lieu temporaire le plus évident et le plus grand est le Hard Rock Stadium des Dolphins de Miami à Miami Gardens. Construit en 1987, le lieu a connu des rénovations spectaculaires au 21e siècle au point où c’est presque un lieu entièrement nouveau. Il a été construit par le propriétaire original des Dolphins (et des Fort Lauderdale Strikers), Joe Robbie (l’homonyme du lieu d’origine) avec un terrain plus large que la normale. C’était en prévision du football et d’autres sports utilisant le stade. Cela a aidé le sud de la Floride à décrocher une équipe de la Ligue majeure de baseball et a vu des dizaines de matchs de football de haut niveau sur le site au cours de son histoire. Cela inclut un El Cláscio mettant en vedette Messi lui-même avec Barcelone en 2017.

Avec près de 65 000 places, le stade aurait beaucoup d’espace et toute l’infrastructure nécessaire pour accueillir le battage médiatique de Messi. Et comme les équipes de football des Dolphins et des Hurricanes de Miami n’utilisent le stade que pour environ 20 dates par an à l’automne, cela semble être un choix facile.

Mais il y a un problème. Le propriétaire des Dolphins et du stade, Stephen M. Ross, est également propriétaire de Relevent Sports. Si ce nom vous semble familier, c’est parce qu’il s’agit de la société qui possède/gère l’International Champions Cup. Ils ont également poursuivi l’USSF pour avoir tenté d’organiser des matchs de championnat de LaLiga au stade.

Relevent est un concurrent de Soccer United Marketing, la branche de marketing commercial de la Major League Soccer, dans laquelle Jorge Más détient une participation via la propriété de l’Inter Miami. Cela met les deux entités en désaccord.

Ce conflit est probablement un facteur important pour lequel l’Inter Miami n’y a pas joué tout le temps. Personne ne le sait avec certitude, mais l’arrangement de location proposé par Ross, si les pourparlers allaient même jusque-là, rendrait probablement financièrement impossible de jouer au Hard Rock, même avec Messi.

Parc Marlins (prêt Dépôt)

Ouvert en 2012 à Little Havana sur le site de l’ancien Miami Orange Bowl, Marlins Park est une autre option flottante où ils pourraient jouer.

Le stade de baseball a une capacité de plus de 37 000 places, ce qui doublerait presque les sièges du stade DRV PNK. Il n’est pas non plus loin de l’éventuelle maison de l’Inter Miami, à quelques kilomètres du site du Miami Freedom Park.

Mais c’est un stade de baseball. Il a accueilli quelques matchs de football internationaux dans le passé, mais la disposition est loin d’être idéale. Surtout si l’on considère que les saisons MLS et MLB se chevauchent entièrement. Passer du baseball au football prend du temps et coûte cher, et conduit à de mauvaises conditions de terrain. Le site est également passé de l’herbe au gazon artificiel il y a quelques années.

Outre la logistique, il y a des problèmes commerciaux. Grâce à la rotation et à la négociation de l’ancien groupe de propriété Jeffery Loria Marlins, le club de baseball contrôle presque totalement le site, bien qu’il appartienne à la ville de Miami. En fait, les restrictions sur le parrainage et la programmation ont sabordé un projet de stade Inter Miami MLS qui aurait été construit du côté ouest du stade de baseball.

Et, du moins actuellement, les Marlins ont la meilleure équipe sur le terrain depuis longtemps. Perturber la saison de baseball avec des conversions compliquées sur le terrain plusieurs fois par saison est à peu près un échec.

Stade FAU

Personne ne parle vraiment de celui-ci. Mais c’est en fait l’un des sites que Beckham et sa société ont envisagés pour l’Inter Miami en 2013. Le stade FAU de Boca Raton accueille 30 000 fans et a déjà accueilli de grands matchs de football. L’USMNT, l’USWNT et l’Allemagne y ont tous organisé des matchs, ainsi que quelques matchs de clubs internationaux.

Mais il est situé encore plus loin du domicile supposé de l’équipe de Miami, à environ 20-30 minutes au nord de Fort Lauderdale, dans le comté de Palm Beach. Et le campus de la Florida Atlantic University présente des restrictions de temps et d’horaire qui causeraient des problèmes.

Compte tenu de la capacité et de l’emplacement étendus minimes, il est logique qu’ils aient laissé passer cette option.

MLS et IMCF se mettent dans cette position

En juillet 2014, peu de temps après que Beckham et la MLS ont annoncé pour la première fois une franchise à Miami, de nombreux détails n’ont pas été triés. Le plus criant était le stade. À l’époque, un stade spécifique au football entièrement approuvé était une condition préalable pour faire entrer une équipe dans la ligue. Le commissaire Garber a même proclamé que « nous restons concentrés sur un emplacement au centre-ville de Miami, et nous ne nous étendrons pas à Miami à moins d’avoir un site au centre-ville pour le stade ».

Eh bien, ils ont fait exactement le contraire. Les sites proposés à PortMiami, Bicentennial Park et à côté de Marlins Park se sont tous effondrés. L’organisation finira par acheter un terrain à la ville de Miami dans Overtown, adjacent au centre-ville. Mais cet endroit n’était pas du goût de Jorge Más lorsqu’il a rejoint la propriété de l’équipe, et les plans ont été abandonnés.

En janvier 2018, la MLS a officiellement attribué à Beckham et Miami une franchise – sans aucune officiel l’approbation d’un nouveau stade, ni un bail signé dans un stade existant. En novembre de la même année, les électeurs de Miami ont approuvé une mesure qui permettait à la ville de négocier un bail avec l’équipe pour l’utilisation du site du Melreese Country Club. Mais ils avaient encore besoin d’un endroit immédiat pour jouer et avaient déjà annoncé une date de lancement en 2020.

Forcer le problème

Contrairement à LAFC, qui a retardé sa saison inaugurale jusqu’à ce que son stade permanent soit terminé, Miami a continué. Et donc au début de 2019, ayant désespérément besoin d’un endroit pour jouer et avec les problèmes avec d’autres sites mentionnés ci-dessus, ils ont lancé une offre pour le site de Fort Lauderdale et le reste appartient à l’histoire.

Alors que les travaux de chantier à Miami semblent imminents, la construction n’a toujours pas commencé sur le Miami Freedom Park. Lorsqu’ils ont présenté leur plan de Fort Lauderdale, l’équipe MLS était censée déménager après les saisons 2020 et 2021. De toute évidence, cela ne s’est pas produit.

Il est impossible de prédire avec précision des délais alternatifs. Mais comment cela se serait-il passé si la MLS, comme avec LAFC, avait retenu Miami jusqu’à la construction de son stade permanent ? Cela aurait pu leur donner l’influence politique nécessaire pour accélérer et mener à bien le projet de Freedom Park. Imaginez le coup d’envoi du tout premier match dans un nouveau lieu permanent brillant à Miami avec Messi au printemps 2024 (ou même quelques saisons plus tôt) ? Cela aurait également évité à COVID de gâcher leur première année et un scandale calamiteux de violation de la liste.

Mais ils ont fait leur lit, et maintenant ils doivent s’y coucher.

Et maintenant?

Enfermée à Fort Lauderdale, l’organisation ajoutera à la hâte environ 3 000 sièges dans les semaines à venir. Par Más, cela remplira les coins du stade et portera la capacité totale à environ 22 000 places.

L’Inter Miami contrôle totalement le stade DRV PNK et récoltera 100% de tous les revenus associés de chaque match à domicile. Que cela compense le fait de ne pas avoir jusqu’à 40 000 billets supplémentaires disponibles à la vente, nous ne le savons pas.

Rester à Fort Lauderdale entraîne un autre problème : le stationnement. En tant que personne qui a travaillé pour le dernier club à utiliser l’ancien stade de capacité similaire – le site jamais avait suffisamment de places de stationnement pour une foule à pleine capacité. L’aménagement du site après 2019 a rendu la capacité de stationnement dédiée encore plus petite. Et maintenant, un conflit avec la ville a encore réduit cela.

L’équipe utilisait un terrain vide à l’extrémité sud de la propriété pour un parking supplémentaire. Cependant, conformément à leur accord de 50 ans avec la ville, l’équipe était censée avoir construit un parc communautaire à cet endroit d’ici l’été 2022. Cela ne s’est pas produit et la ville n’est pas contente. De plus, affirmant que le club doit 1,3 million de dollars en frais de permis de construire, la ville a récemment interdit à l’équipe d’utiliser l’espace pour se garer.

Inter Miami et la ville de Fort Lauderdale sont parvenus à un compromis où le terrain vide est désormais disponible pour le stationnement après qu’Inter Miami ait finalement accepté de payer les frais de permis en retard.

« La seule raison pour laquelle ils ont payé, c’est parce que nous avons annulé leur stationnement », a déclaré le commissaire de Fort Lauderdale, John Herbst. « Maintenant, ils comprennent que nous sommes sérieux. Maintenant, ils négocient.

Fort Leo-dale

Messi est passé de l’emblématique Camp Nou de 90 000 places à Barcelone au Parc des Princes de 48 000 places à Paris. Et maintenant, il se rend dans un stade temporaire fait de gradins à côté de l’aéroport exécutif de Fort Lauderdale.

Bien qu’il s’agisse de l’un des sites les plus historiques du football aux États-Unis, les sites de cet endroit n’ont jamais été correctement aménagés.

Le stade Lockhart original a été construit dans les années 1950 en tant que petite salle d’athlétisme de lycée. Lorsque les Miami Toros de la NASL ont déménagé en 1977 et sont devenus les premiers Strikers, la demande a dicté que le terrain connaisse plusieurs expansions au cours de leur mandat. Mais ce n’étaient rien de plus que de simples gradins en bois.

Bien sûr, pendant ce temps, les Messi de leur époque ont tous joué sur le site. Des joueurs comme Pelé, Cruyff, Beckenbauer et Alberto ont rendu visite à Gerd Müller, George Best, Nene Cubillas et Gordon Banks, entre autres.

Puis, en 1997, lorsque la MLS est arrivée pour la première fois sous la forme du Miami Fusion, c’était plus ou moins la même chose.

Repoussé par leur premier choix de l’Orange Bowl de Miami, le Fusion s’est déplacé vers le nord. Au cours de l’hiver 1997-1998, ils ont installé des gradins métalliques et ajouté des remorques portables pour équiper le stade Lockhart à Fort Lauderdale.

Et maintenant, 20 ans plus tard, l’histoire s’est répétée. Une équipe MLS se faisant appeler Miami est basée à Fort Lauderdale. Et un autre lieu de restauration rapide, en aluminium, accueille certains des joueurs d’élite du monde. L’accord de Messi court jusqu’en 2025, avec une option pour 2026. Il y a donc une réelle chance qu’il ne voie jamais le terrain sur le nouveau site de Miami qui sera probablement prêt en 2026, au plus tôt.

Et pendant tout ce temps, les fans, les joueurs et les journalistes se demanderont : « Qu’est-ce qu’on fait ? ici? »

