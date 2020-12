Liu Fengfeng avait plus d’une décennie à son actif dans l’une des entreprises technologiques les plus importantes au monde avant de se rendre compte où se déroulait la véritable ruée vers l’or en Chine. Les puces informatiques sont le cerveau et l’âme de tous les composants électroniques que les usines du pays ont fabriquées. Pourtant, ils sont pour la plupart conçus et produits à l’étranger. Le gouvernement chinois verse de l’argent à quiconque peut aider à changer cela. Ainsi, l’année dernière, M. Liu, 40 ans, a quitté son emploi en entreprise chez Foxconn, le géant taïwanais qui assemble des iPhones en Chine pour Apple. Il a trouvé une niche – les films et adhésifs haut de gamme pour les produits à puce – et a rapidement levé 5 millions de dollars. Aujourd’hui, sa start-up compte 36 employés, la plupart dans le centre technologique de Shenzhen, et a pour objectif de démarrer la production de masse l’année prochaine. «Avant, vous auriez peut-être dû mendier grand-père et demander de l’argent à grand-mère», a déclaré M. Liu. « Maintenant, vous n’avez plus que quelques conversations et tout le monde enchère activement et espère que vous commencerez dès que possible. »

La Chine est au milieu d’une mobilisation de masse pour la maîtrise des puces, une quête dont les objectifs peuvent sembler tout aussi irréfléchis et impossibles – du moins jusqu’à ce qu’ils soient atteints – que d’envoyer des rovers sur la lune ou de dominer les médailles d’or olympiques. Dans tous les coins du pays, les investisseurs, les entrepreneurs et les responsables locaux sont dans une frénésie pour renforcer les capacités des semi-conducteurs, répondant à un appel du leader du pays, Xi Jinping, à moins s’appuyer sur le monde extérieur dans les technologies clés. Leurs efforts commencent à porter leurs fruits. La Chine reste loin d’accueillir de véritables rivaux aux géants américains des puces comme Intel et Nvidia, et ses fabricants de semi-conducteurs ont au moins quatre ans de retard sur la pointe à Taiwan. Pourtant, les entreprises locales élargissent leur capacité à répondre aux besoins du pays, en particulier pour les produits, tels que les appareils intelligents et les véhicules électriques, qui ont des exigences plus modestes que les supercalculateurs et les smartphones haut de gamme. La poussée des puces turbocompressées pourrait s’avérer l’un des héritages les plus durables des politiques commerciales pugilistes du président Trump à l’égard de la Chine. En transformant la dépendance du pays vis-à-vis des puces étrangères en un bâton pour attaquer des entreprises comme Huawei, l’administration a incité les chefs d’entreprise et politiques chinois à ne plus jamais être pris de cette façon.

Mais alors que Pékin élargit ses ambitions dans les semi-conducteurs, il se prépare également à des pannes potentielles plus importantes – et réduit le montant d’argent qu’il pourrait perdre dans le processus. Plusieurs projets de puces se sont récemment échoués en raison du gel du financement et de la mauvaise gestion. Un conglomérat de puces soutenu par l’État, Tsinghua Unigroup, averti ce mois-ci qu’il risquait de faire défaut sur près de 2,5 milliards de dollars d’obligations internationales.

D'une certaine manière, la Chine espère réaliser le même genre de décollage qui l'a aidée à passer de la fabrication de jouets en plastique à la fabrication de panneaux solaires. Avec les semi-conducteurs, cependant, «le modèle commence à s'effondrer un peu», a déclaré Jay Goldberg, consultant dans le secteur des technologies et ancien cadre de Qualcomm. La technologie est extrêmement coûteuse à développer, et les acteurs établis ont passé des décennies à accumuler leur savoir-faire. L'Europe, a fait remarquer M. Goldberg, comptait autrefois de nombreuses sociétés de puces «incroyables». Les fabricants de puces japonais sont leaders dans certains produits spécialisés, mais peu les qualifieraient d'innovateurs audacieux. «Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une échelle – la Chine la gravit», a déclaré M. Goldberg. Mais on ne sait pas à quel résultat ils vont. L'amour récent de Pékin pour les puces a commencé avec la création de un fonds d'investissement géant axé sur les puces en 2014. Le gouvernement fixer un objectif ambitieux: La Chine produirait 40% des puces consommées d'ici 2020. Cela ne s'est pas produit. Les analystes de Morgan Stanley estiment que les marques chinoises ont acheté 103 milliards de dollars de semi-conducteurs l'année dernière, dont 17% provenaient de fournisseurs locaux. Ils prévoient que la part passera à 40% en 2025, bien en deçà de l'objectif du gouvernement de 70%.

La Chine a lancé une nouvelle urgence en raison de l'assaut américain contre Huawei, le champion chinois de la technologie, qui a été empêché d'acheter des puces américaines ou même des puces fabriquées à l'aide de logiciels et d'outils américains. Le département américain du commerce a imposé des restrictions similaires ce mois-ci sur les exportations vers le fabricant de puces le plus avancé de Chine, Semiconductor Manufacturing International Corporation, citant des préoccupations sur les liens militaires. Le SMIC a a refusé ses produits avoir un usage militaire. Et ainsi, la Chine a déployé cette année nouveaux allégements fiscaux pour les chips, y compris une exonération de 10 ans de l'impôt sur les sociétés et des importations de matières en franchise de droits. Des fonds soutenus par l'État ont investi à la fois dans des start-ups et des sociétés cotées en bourse, notamment lorsque le SMIC a coté des actions à Shanghai en juillet. Lors d'une réunion de haut niveau sur l'économie la semaine dernière, les dirigeants du Parti communiste ont consacré autonomie technologique comme l'un des pays «Cinq principes fondamentaux» pour le développement économique.