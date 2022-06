Avec l’annulation de Roe v. Wade, 13 États ont adopté des lois interdisant l’avortement

Avec l’avis de la Cour suprême sur Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization publiée cette semaine, les personnes capables de tomber enceintes se demandent maintenant comment la décision peut affecter la législation relative à l’avortement dans leur pays d’origine. Dans certains États, l’avortement a été rendu presque entièrement illégal immédiatement après la décision du tribunal vendredi grâce à des lois spéciales connues sous le nom de « lois de déclenchement ».

En prévision de Roe contre Wade renversement, plus d’une douzaine d’États contrôlés par les républicains ont créé des lois de déclenchement spéciales qui rétabliraient une législation anti-avortement qui aurait pu être considérée auparavant comme inconstitutionnelle. Plusieurs autres États sans lois de déclenchement devraient également rétablir les anciennes lois anti-avortement, bien que celles-ci soient susceptibles de faire face à des contestations judiciaires de la part des défenseurs des droits à l’avortement.

Au-delà des risques sanitaires ou médicaux, il existe quelques exceptions où ces lois anti-avortement ne s’appliquent pas, comme dans les cas où la grossesse mettrait la vie de l’individu en danger, ou dans les cas de viol ou d’inceste. Mais de nombreux États avec ces exceptions exigent que l’individu signale son cas aux forces de l’ordre afin de répondre aux exigences de l’exemption.

Certains États ont des lois de déclenchement qui n’entreront en vigueur que si certaines conditions sont remplies, comme exiger que le procureur en chef d’un État signe une certification de la décision du tribunal. D’autres lois de déclenchement n’entrent tout simplement pas en vigueur immédiatement, mais seront bientôt appliquées – dans certains États en aussi peu que cinq le temps des jours.

Quels États ont des lois de déclenchement sur les interdictions quasi totales de l’avortement ?

Trois États – le Kentucky, la Louisiane et le Dakota du Sud – avaient déjà des lois en vigueur qui autorisaient des interdictions ou des interdictions quasi complètes de l’avortement à prendre effet immédiatement après l’annulation par la Cour suprême de Roe contre Wade. Aucun de ces États ne fait d’exception pour l’avortement en cas de viol ou d’inceste. Six autres États dotés de lois de déclenchement ont également vu leurs interdictions ou leurs interdictions quasi complètes de l’avortement rapidement mises en œuvre. Il existe au total 13 États dotés de lois de déclenchement, bien que leur portée varie, tout comme leur mise en œuvre.

Au moment d’écrire ces lignes, il y a six États avec des lois de déclenchement qui sont actuellement en vigueur. Dans l’Arkansas, le Missouri et l’Oklahoma, les lois de déclenchement sont devenues actives après que la décision de la Cour suprême a été certifiée par les procureurs généraux des États respectifs. De nombreux responsables républicains ont salué la décision de la Cour suprême comme une étape de célébration pour les soi-disant conservateurs pro-vie. Le procureur général du Missouri, Eric Schmitt, qui a été le premier AG à signer une telle certification à la suite de la Dobbs décision, se réjouit de l’occasion.

“Mon bureau se bat pour défendre le caractère sacré de la vie depuis que je suis devenu procureur général, ce qui a abouti à la décision capitale du tribunal et à l’avis du procureur général d’aujourd’hui”, a déclaré Schmitt dans un communiqué. “Je continuerai le combat pour protéger toute vie, née et à naître.”

Les interdictions d’avortement ou les interdictions quasi complètes dans d’autres États de droit de déclenchement devraient entrer en vigueur dans un certain délai (généralement dans les 30 jours) après les actions des représentants de l’État. Dans le Dakota du Nord et le Tennessee, les lois anti-avortement entreront en vigueur dans un délai d’un mois après que la décision du tribunal aura été certifiée par les procureurs généraux des États respectifs. Le Mississippi, un autre État de droit déclencheur où la décision du tribunal doit être certifiée par le procureur général, a un délai de grâce plus court pour que sa loi entre en vigueur 10 jours seulement après la certification.

La loi de déclenchement de l’Idaho entrera en vigueur 30 jours après la publication de l’avis officiel du tribunal – qui est attendu dans environ un mois – promulguant une interdiction presque complète de l’avortement dans l’État, à l’exception des cas d’urgence médicale, de viol et d’inceste. La loi de déclenchement du Texas entrera en vigueur 30 jours après que le tribunal aura rendu un jugement, et pas seulement un avis. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a précisé que le jugement officiel devrait être rendu après un délai approprié au cours duquel tout appel peut être déposé.

Le Wyoming et l’Utah sont également des États de droit déclencheur avec une législation anti-avortement prête à être réactivée. La loi de déclenchement du Wyoming entrera en vigueur cinq jours après la certification de la décision du tribunal par le gouverneur de l’État, Mark Gordon, qui a décrit la décision de la Cour suprême Dobbs comme « une victoire décisive pour ceux qui se sont battus pour les droits des enfants à naître au cours des 50 dernières années ». Dans l’Utah, la loi de déclenchement entrera en vigueur une fois que la décision du tribunal aura été certifiée par le conseiller juridique général de l’État, ce qui est attendu dans les prochains jours ou semaines. La loi de l’Utah interdira presque tous les avortements, sauf en cas de viol et d’inceste, mais seulement s’ils sont signalés aux forces de l’ordre. La loi de l’Utah permet également une exception pour les cas où un bébé aurait de graves malformations congénitales et si une grossesse met la vie de l’individu en danger.

Les lois sur l’avortement restent incertaines dans certains États, y compris ceux où l’avortement est encore légal

En dehors des 13 États qui détiennent des lois de déclenchement, il y en a huit autres qui ont déjà interdit l’avortement ou des interdictions quasi totales dans les livres : Alabama, Arizona, Géorgie, New Hampshire, Ohio, Caroline du Sud, Virginie-Occidentale et Wisconsin.

Les lois sur l’avortement dans ces États ont été rendues invalides après que les protections fédérales contre l’avortement ont été établies par Roe contre Wadeou ils ont été promulgués aprèsChevreuil et contestée en justice. Cela signifie que ces lois anti-avortement pourraient encore faire face à d’autres obstacles juridiques – elles peuvent être suspendues par le sursis d’un juge alors que le fond de la loi est réglé devant le tribunal, empêchant ces lois d’être promulguées. Avec Roe contre Wade renversées, les lois sur l’avortement restent essentiellement dans les limbes dans bon nombre de ces États.

En Alabama, par exemple, il existe deux lois anti-avortement distinctes dans les livres. L’un a été promulgué avant de Roe contre Wade a été décidé et l’autre a été adopté après Roe. Les deux lois sont des interdictions quasi-totales de l’avortement avec une exception uniquement lorsque cela est nécessaire pour sauver la vie de la personne enceinte. L’ancienne loi, qui remonte aux années 1950, criminalisait les avortements, les personnes qui accouchent et subissent la procédure étant passibles d’une amende maximale de 1 000 dollars et jusqu’à 12 mois de prison. La loi la plus récente – adoptée par les législateurs en 2019 et bloquée plus tard par un tribunal – pourrait bientôt reprendre effet, mais le calendrier à ce sujet n’est pas clair.

De même, une interdiction quasi totale de l’avortement devrait entrer en vigueur en Virginie-Occidentale par le biais de sa loi anti-avortement existante, qui remonte aux années 1800.. Il sera probablement relancé, mais on ne sait toujours pas comment et par quels mécanismes juridiques spécifiques cela se produira. Récemment, les électeurs de Virginie-Occidentale ont approuvé un amendement constitutionnel de l’État spécifiant que “rien dans cette Constitution ne garantit ou ne protège le droit à l’avortement ni n’exige le financement de l’avortement”.

Nous pouvons nous attendre à voir fleurir de nouvelles lois anti-avortement dans les prochaines années ; Les législateurs républicains de tout le pays ont exprimé leur désir de poursuivre les politiques anti-avortement les plus strictes possibles dans leurs États respectifs. Parmi eux se trouve le sénateur de l’État de l’Arkansas, Jason Rapert, qui a parrainé la loi de déclenchement de l’État en 2019.

“C’est une bonne journée pour l’Arkansas mais notre travail n’est pas terminé”, a déclaré Rapert vendredi. « La NALC [National Association of Christian Lawmakers] s’est engagé à demander l’abolition de l’avortement dans tous les États de ce pays parce que, tout comme Abe Lincoln l’a dit, “nous ne pouvons pas continuer comme une maison divisée”.