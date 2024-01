Avec l’annonce des starters NBA All-Star, qui devrait être réserviste ? De plus, les Suns et les Knicks sont en feu

Ceci est la version numérique de The Bounce.

Je dirai ce que nous pensons tous : Ricky Davis a été snobé des partants du All-Star 2024.

Choix des étoiles

Les partants sont annoncés. Qui devrait être réserviste ?

Les partants All-Star de la NBA ont été annoncés sur la TNT hier soir, et tout s’est déroulé essentiellement comme nous l’avions imaginé. Voici vos cinq de départ pour chaque conférence :

LeBron et Giannis sont les deux principaux votants pour leurs conférences respectives. LeBron a établi un record de la NBA en étant sélectionné pour sa 20e formation de départ All-Star consécutive. Et il y avait quelque chose d’intéressant dans le vote, Jalen Brunson et Lillard ayant égalisé les scores cumulés des votes. Dame était troisième dans le vote des fans, quatrième dans le vote des joueurs et cinquième dans le vote des médias. Brunson a terminé respectivement cinquième, troisième et deuxième. Les deux joueurs ont obtenu une moyenne de 3,75 comme score total, mais le vote des fans a été décisif.

Félicitations à tous! Vous devenez un All-Star et portez ces maillots génériques et sans intérêt.

Maintenant que l’on connaît les titulaires, il faudra attendre une semaine pour savoir qui les sélectionneurs sélectionnent comme réservistes. N’oubliez pas : il y a deux sélections en zone arrière, trois sélections en zone avant et deux places joker pour les réserves de chaque conférence. Voici mes choix pour chaque conférence :

Ouest

Est

Zone arrière de réserve : Brunson (Knicks, n’a jamais été All-Star), Donovan Mitchell (Cavaliers, quatre fois All-Star)

Brunson (Knicks, n’a jamais été All-Star), Donovan Mitchell (Cavaliers, quatre fois All-Star) Zone avant de réserve : Bam Adebayo (Heat, deux fois All-Star), Kristaps Porziņģis (Celtics, une fois All-Star), Julius Randle (Knicks, deux fois All-Star)

Bam Adebayo (Heat, deux fois All-Star), Kristaps Porziņģis (Celtics, une fois All-Star), Julius Randle (Knicks, deux fois All-Star) Caractères joker : Tyrese Maxey (76ers, n’a jamais été All-Star), Trae Young (Hawks, deux fois All-Star)

Est-il temps d’élargir le roster All-Star de 12 à 15 ? Ou est-ce que c’est trop dire « tout le monde reçoit un trophée » pour ce processus ?

Les dernières nouveautés de Shams

Curry et Ionescu concourront

Une nouvelle compétition passionnante pourrait être au rendez-vous pour le NBA All-Star Weekend. Des sources de la Ligue me disent qu’un concours à 3 points est prévu entre la star des Warriors Stephen Curry et la star du New York Liberty Sabrina Ionescu. Curry fait allusion à la possibilité du défi alors qu’il était au micro lors du match Warriors-Kings d’hier soir, qui a suscité une réponse de Ionescu. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, Ionescu a établi un record l’année dernière pour le concours à 3 points WNBA et NBA avec 37 points au tour final. Curry avait déjà accumulé 31 points dans un tour en 2021.

On m’a dit que les deux devraient collecter des fonds pour des œuvres caritatives grâce au concours. Ionescu a tiré 44,8 pour cent sur 3 la saison dernière pour le Liberty. Curry, bien sûr, est le leader de tous les temps de la NBA en matière de tirs à 3 points et tire à 40,2% à distance cette saison. Il semble maintenant que nous verrons quel tireur obtiendra le droit de se vanter dans quelques semaines à Indianapolis.

Avertissement UV

Les Suns sont l’équipe la plus chaude de la NBA

Vous vous souvenez de cette super équipe que les Phoenix Suns (26-18, cinquième dans l’Ouest) essayaient de créer avec Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal ? Et puis, nous n’avons pas vraiment vu grand-chose de Phoenix en termes de super équipe ? Beal a été blessé. Booker a raté du temps. Le casting de soutien était plutôt anémique tout en essayant de trouver une once de cohérence et de continuité sur le terrain de basket. Cela étant dit, ne regardez pas maintenant, mais les Suns sont en feu et ils sont en très bonne santé.

Le résultat a été que les Suns sont devenus l’équipe la plus chaude du basket-ball, avec sept victoires consécutives et 12 victoires en 15 matchs. Au cours de cette séquence de 15 matchs, Phoenix possède la quatrième meilleure attaque de la ligue, marquant 122 points pour 100 possessions. Et la défense a été dans le top 10 pendant cette période. Les Suns sont à quatre matchs du n°3 à l’Ouest. Alors, qu’est-ce qui a fonctionné ?

Commençons par leurs trois grands : Booker, KD et Beal. Lorsque ce trio est sur le terrain (11 fois au cours de cette séquence de 15 matchs), il a été astronomiquement dominant. Les Suns affichent une note nette de plus-18 tout en marquant un ridicule 126,5 points pour 100 possessions avec Booker, KD et Beal s’affrontant ensemble. Pour mettre cela en perspective, les Pacers ont actuellement la meilleure note offensive sur une seule saison. jamais à 121,0 points pour 100 possessions.

C’était la vision de James Jones lorsqu’il a effectué un échange risqué pour Beal, abandonnant toute flexibilité et profondeur pour un plafond plus élevé. Il savait que l’offensive pouvait être trop écrasante pour que ses adversaires puissent la surmonter. C’est un peu arrivé récemment. Mo Dakhil a récemment écrit sur l’offense altruiste des Suns. Ils mènent de nombreuses actions avec ces trois-là qui ont plusieurs options à utiliser, laissant les défenses deviner et prier.

Phoenix a désespérément besoin de gars de type 3 et D ou de taille supplémentaire pour affronter Jokić en séries éliminatoires. Ceux-ci n’arrivent que sur le marché du rachat. Pour ceux d’entre vous qui s’opposent à l’idée des grands trios et des super équipes, les Suns cherchent à gâcher vos journées.

#KnicksTape

Bing, les Knicks prospèrent

Les Knicks (28-17, quatrièmes à l’Est) ont donné un bon coup de pied au cul à l’ancienne hier soir aux champions en titre Nuggets (31-15, troisièmes à l’Ouest). Avons-nous une idée de pourquoi ? Les blessures ne pouvaient pas en être une parce que Denver avait sa formation de départ et une rotation complète. En raison du score final de 122-84, cela ne peut pas être attribué à une victoire chanceuse. Donc, la seule conclusion que nous pouvons tirer est que les Knicks ont simplement dominé, non ? C’est précisément ce qu’ils font depuis l’échange d’OG Anunoby.

Depuis les débuts des Knicks d’Anunoby le jour de l’An, ils ont une fiche de 11-2, leurs seules défaites étant contre Orlando (23-21, huitième à l’Est) et Dallas (24-20, huitième à l’Ouest) par un total de huit points. A part ça, les Knicks s’occupent des affaires en ce moment. Au cours de cette séquence, New York a le meilleur bilan et la meilleure défense de la ligue tout en arborant la deuxième meilleure note nette (plus-15). Brunson et Randle ont été absurdes lors de ces 13 matchs. Anunoby a réussi des tirs et verrouillé des missions depuis qu’il est devenu Knick.

Tout se met en place. Vous oubliez en quelque sorte qu’il leur manque Mitchell Robinson en ce moment, alors ça pourrait en fait être mieux. Les Knicks sont à deux matchs de Philadelphie pour la troisième place à l’Est. Ce ne sont pas les Knicks de votre cousin un peu plus âgé. Cela ressemble à un problème pour l’Est.

La suite d’hier soir :

Pacers 134, 76ers 122 : Pas de Haliburton pour Indy (25-20, sixième à l’Est), qui a tout de même démantelé la défense des Sixers (29-14, troisième à l’Est) grâce à Pascal Siakam.

Celtics 143, manche 110 : Boston avait une vraie marque de tir à 80 pour cent, ce qui ne semble même pas réel. Les Celtics (35-10) mènent l’Est par 3,5 matchs. Miami (24-21, septième à l’Est) est en territoire Play-In.

Rois 134, Guerriers 133 : Steph a eu une chance de gagner et a dribblé le ballon de son pied. Golden State (19-23, 12e dans l’Ouest) est à deux matchs du dernier Play-In Spot. Sacramento (25-18, septième dans l’Ouest) est à un demi-match du sixième.

Loups 96, Filets 94 : C’était une vilaine quatrième place pour les Wolves, leaders de l’Ouest (32-13), mais KAT les a aidés à survivre. Brooklyn (17-27, 11e à l’Est) a perdu 12 sur 14.

Lakers 141, Taureaux 132 : Les Lakers (23-23, neuvième dans l’Ouest) ont tiré 60 pour cent au total et 64 pour cent en profondeur alors que quatre partants ont marqué 20 points. Chicago (21-25) a une fiche de 7-15 sur la route.

Passes rebondissantes

Regardez notre propre Jon Krawczynski faire des reportages télévisés pour les jeux Wolves ! KAT n’arrive pas à y croire.

Les Bucks ont parlé du licenciement d’Adrian Griffin. Giannis revendique aucune contribution aux décisions de l’équipe.

Le saut de Tyrese Maxey s’annonce assez spécial.

Jeu d’écran (toutes les heures de l’Est)

Écran principal: Cavs-Bucks (20h). Les Cavs (26-16, cinquièmes à l’Est) pourront-ils se remettre sur les rails et stopper Joe Prunty, l’entraîneur roi de l’intérim ?

Deuxième écran : Soleils-Pacers (19h). Nous pourrions obtenir 280 points dans celui-ci.

Jeu de la soirée League Pass : Tonnerre-Pélicans (20h). Cela ferait une série éliminatoire phénoménale. Programme complet ici.

(Photo du haut : Andrew D. Bernstein / Getty Images)