Avec l’aide fédérale sur la table, les services publics se tournent vers les objectifs climatiques

“J’ai passé trop de temps l’année dernière à voler en hélicoptère au-dessus de zones de terre brûlée”, leur a dit M. Biden, faisant référence à une vague d’incendies de forêt, imputés en partie au changement climatique. “Plus de territoire est incendié sur la côte ouest que tout l’État du New Jersey en termes de kilomètres carrés”, a-t-il ajouté. « C’est tout simplement époustouflant. Absolument magnifique.”

M. Biden a également fait savoir au groupe assemblé qu’il était bien conscient que beaucoup d’entre eux dans le passé n’étaient guère prêts à se rallier derrière lui, faisant allusion à l’époque où il était vice-président sous l’administration Obama et a également poussé, souvent face à l’opposition de l’industrie, pour des mesures ambitieuses contre le changement climatique.

Pendant cette période, les services publics envoyaient secrètement des millions de dollars à un cabinet d’avocats qui a intenté une action en justice en leur nom pour bloquer le Clean Power Plan, promulgué sous l’administration Obama. Ils ont également fait d’importants dons aux procureurs généraux républicains qui ont intenté leurs propres poursuites pour annuler la pollution de l’air et les règles climatiques.

Les membres de l’EEI, dans certains cas, ont même organisé leurs propres opérations politiques sophistiquées mais secrètes pour tenter de bloquer les mandats d’énergie renouvelable.

Le propriétaire de l’Arizona Public Service, le plus grand service public d’électricité de l’État, a secrètement fait don de plus de 10 millions de dollars pour aider à élire les régulateurs de l’État qui saboteraient les exigences en matière d’énergie renouvelable auxquelles il s’oppose.

La société a nié pendant plusieurs années avoir joué un rôle dans le stratagème, jusqu’à ce que le FBI ouvre une enquête. La société a été assignée à comparaître puis a avoué en 2019 qu’elle avait financé la poussée de l’argent noir.

Mais malgré cette histoire d’opposition aux réglementations sur la qualité de l’air, l’industrie ces dernières années a abandonné le charbon, en grande partie pour des raisons économiques. Southern Company, qui dessert 4,4 millions de clients des services publics d’électricité en Géorgie, au Mississippi et en Alabama, possède depuis longtemps l’un des plus grands parcs de centrales électriques au charbon et a mené une lutte intense pour les protéger, y compris des dons aux sceptiques du changement climatique.