Avec l’aide de Houston, les Bears possèdent le premier choix du repêchage de la NFL en 2023 – Shaw Local

CHICAGO – Le travail de char était en cours. Les Bears étaient mauvais, mais les Texans étaient pires – jusqu’à ce qu’ils ne le soient plus.

Au début de la journée de dimanche, les Bears avaient une avenue pour le choix de repêchage n ° 1 au printemps. Ils devaient perdre contre les Vikings du Minnesota et ils avaient besoin des Texans de Houston pour trouver un moyen de battre les Colts d’Indianapolis.

Les Bears ont tenu leur part du marché avec une défaite, 29-13, contre les Vikings. Les Texans, cependant, ont étouffé une avance de 10 points et semblaient sur le point de perdre contre les Colts. Mais quelques instants après la fin du match des Bears, le quart-arrière de Houston Davis Mills a mené les Texans sur un trajet gagnant de deux minutes, est allé pour deux et l’a obtenu dans une victoire de retour, 32-31, contre les Colts au Lucas Oil Stadium à Indianapolis.

L’entraîneur des Texans, Lovie Smith, a rendu service aux Bears. Les Bears ont terminé avec le pire bilan de la ligue à 3-14, et avec l’un des atouts les plus précieux du football : le choix n°1.

Les Bears choisiront premier au classement général pour la première fois depuis 1947. Houston a terminé 3-13-1 et se retrouve avec le deuxième choix au classement général.

Le premier choix ouvre toutes sortes de possibilités au directeur général des Bears, Ryan Poles. Les Bears ont la possibilité de sélectionner une perspective potentiellement révolutionnaire. Ils pourraient également choisir de magasiner le choix et de rechercher des partenaires commerciaux qui pourraient être disposés à renoncer à un ensemble de choix pour cela.

Avec autant d’équipes nécessiteuses de quart-arrière et plusieurs perspectives prometteuses, dont Bryce Young de l’Alabama et CJ Stroud de l’Ohio State, ne soyez pas surpris si les Bears finissent par perdre la première place.

L’entraîneur-chef des Bears, Matt Eberflus, a déclaré qu’il avait “une grande confiance” dans les Polonais pour faire le bon choix avec le choix n ° 1.

“Pas de question”, a déclaré Eberflus. “La première chose chez un homme du personnel est la capacité de choisir des joueurs, et il peut le faire. L’endroit d’où il vient, il l’a déjà montré cette année.

Lors du match de dimanche, les Bears ont gardé le quart partant Justin Fields à l’écart en raison d’une blessure à la hanche. Au lieu de cela, Nathan Peterman a commencé le match et Eberflus a même joué le remplaçant Tim Boyle pendant des périodes.

Ce fut une performance laide prévisible d’une équipe de Bears surpassée jouant contre les champions de la division NFC Nord. L’attaque des Bears n’avait pas de jus sans Fields et la défense, battue et battue ces dernières semaines, a boité jusqu’à la fin de la saison.

Le receveur des Bears Velus Jones Jr. et l’ailier rapproché Cole Kmet ont marqué des touchés, mais les Bears ont traîné pendant presque tout le match et n’ont jamais vraiment posé de menace.

Les Vikings ont retiré le quart partant Kirk Cousins ​​à la mi-temps et Nick Mullens a terminé le match. Le porteur de ballon Alexander Mattison a marqué deux touchés pour les Vikings.

Pendant tout ce temps, les Bears ne regardaient pas le tableau de bord. Ils n’ont pas joué le match de Houston dans les vestiaires après la fin de leur compétition.

“Ce genre de choses ne sont tout simplement pas mon objectif”, a déclaré Kmet. « Je suis sûr que l’organisation va utiliser cela à son avantage. De toute évidence, le choix n ° 1 est un gros problème, mais ce n’est tout simplement pas ce sur quoi je me concentre.

Mais cela aidera sans équivoque l’organisation à aller de l’avant. À tout le moins, c’est une opportunité, peu importe ce qu’ils finissent par en faire.

“Obtenez vraiment tout ce dont nous avons besoin”, a déclaré la sécurité Jaquan Brisker. « Attaque, défense, équipes spéciales. Doit avoir un impact maintenant. Peu importe qui entre, nous allons changer les choses. Alors, ayez sa bonne mentalité. Qui que nous ayons, espérons-le, c’est quelqu’un de bien. Il est temps de faire demi-tour. »

Historique des meilleurs choix des Bears : Les Bears ont choisi la première place du classement général seulement deux fois depuis l’introduction du repêchage en 1936.

Ils ont sélectionné le demi-arrière Tom Harmon du Michigan avec le premier choix au total en 1941. Cette année-là, les Bears avaient acquis le premier choix dans un échange avec les Eagles de Philadelphie. Ils avaient en fait trois des 10 choix de première ronde cette année-là. Ils ont également échangé contre le choix de première ronde des Steelers de Pittsburgh au 3e rang au classement général et ont eu le leur au 9e rang au classement général.

En 1947, la NFL a lancé un nouveau processus où le premier choix global a été déterminé par une loterie avec les 10 équipes de la ligue ayant un tir égal au premier choix. Les Bears, après une saison de championnat en 1946, ont remporté la première loterie et ont sélectionné le demi-arrière de l’Oklahoma A&M Bob Fenimore avec le premier choix au total. La NFL a supprimé le système de loterie après le repêchage de 1958.

Depuis lors, les Bears n’ont pas choisi la première place au classement général. Ils ont sélectionné le quart-arrière Mitchell Trubisky avec le deuxième choix au total en 2017.

Le dernier échange : Le premier choix au repêchage n’a pas été échangé depuis 2016, lorsque les Rams de Los Angeles ont échangé avec les Titans du Tennessee pour le premier choix au total.

Les Rams ont abandonné le choix n ° 15, deux choix de deuxième tour, un choix de troisième tour, plus un choix de premier tour et un choix de deuxième tour l’année suivante en échange du choix n ° 1 au total, un quatrième- choix rond et un choix de sixième tour. Les Rams ont utilisé le premier choix au total pour sélectionner le quart-arrière Jared Goff.