Avec l’aide de deux coups de pied en jeu, Glenbard West en remporte un sauvage à Maine South – Shaw Local

PARK RIDGE – Glenbard West a joué un peu de distance pour tenir Maine South 37-34 en quarts de finale de classe 8A samedi à Park Ridge.

Glenbard West (11-1) fait sa première apparition en demi-finale depuis 2015. Les Hilltoppers, cinquième tête de série, joueront à Lincoln-Way East, tête de série, le week-end prochain. Le jour et l’heure officiels seront annoncés lundi. Lincoln-Way East a battu Warren 35-14 lors de son match de quart de finale samedi.

C’est un peu de ruse qui a donné à Glenbard West l’élan dont il avait besoin. Les Hilltoppers ont réussi une paire de coups de pied en jeu au deuxième quart. Cela a permis à Glenbard West de tenir le ballon pendant 13 minutes consécutives et de marquer 10 points pour mener 24-14.

“Une fois que vous aurez une idée du jeu et de la façon dont leur quart-arrière lançait le ballon, nous allions avoir du mal à défendre”, a déclaré l’entraîneur de Glenbard West, Chad Hetlet. «Nous avons dû trouver comment obtenir une possession supplémentaire. Ensuite, nous nous sommes dit, essayons à nouveau.

Maine South avait construit une avance de 14-7 sur une course de 1 mètre de Michael Dellumo et une passe de touché de 68 mètres de Ryan Leyden à Sean Mullen. Le touché de Glenbard West est survenu sur une course de 61 verges de Joey Pope.

Après que les Hilltoppers aient marqué sur une passe de 12 verges de Korey Tai à Filip Maciorowski pour égaliser le match à 14-14, Hetlet a lancé les dés. La stratégie a fonctionné avec Michael Short récupérant le coup de pied. Jack Oberhofer a rendu la stratégie encore meilleure lorsqu’il a marqué sur une course de 1 mètre pour porter le score à 21-14.

Hetlet a de nouveau saisi les dés et a trouvé un autre gagnant avec un deuxième coup de pied réussi. Cela s’est transformé en un placement de 43 verges par Marcello Diomede et c’était 24-14.

Après un troisième essai infructueux, Maine South (9-3) a montré pourquoi il est si important de garder le ballon loin des Hawks, Maine South a survolé le terrain en un peu moins de deux minutes avec Leyden marquant sur une course de 22 verges pour réduit l’avance à 24-21.

Les Hilltoppers ont répondu avec un entraînement de 80 verges. Julius Ellens, qui se précipiterait pour 135 verges en 24 courses, a marqué sur un balayage de 5 verges avec 17,6 secondes à jouer pour porter le score à 31-21 à la mi-temps.

“Nous pouvons courir le ballon et passer le ballon”, a déclaré Tai, qui a passé 8 passes sur 12 pour 82 verges et s’est précipité pour 88 verges.

“Nous devons capitaliser sur les opportunités qui s’offrent à nous.”

Glenbard West a pu contrôler le chronomètre en demie. Les Hilltoppers ont mis en place une paire de longs trajets qui ont abouti à des buts sur le terrain de 22 et 33 verges par Diomède alors que Glenbard West augmentait son avance à 37-21.

La défense Hilltoppers a également proposé de gros jeux. Ils ont forcé un revirement et ont détourné Maine South à deux autres reprises pour avoir ce qui semblait être une avance confortable avec un peu plus de deux minutes.

Mais c’est à quelle vitesse Maine South peut frapper.

Lors du premier jeu après un botté de dégagement, Leyden, qui terminerait 19 passes sur 24 pour 426 verges, a rejoint Mullen (5 réceptions, 155 verges) sur un touché de 35 verges. Cependant, la passe de conversion a été interceptée par Kenny Rainey pour porter le score à 37-27 avec 2:04 à jouer.

Après un autre arrêt défensif et un botté de dégagement, Leyde et les Hawks se sont remis au travail. Lors du deuxième jeu, Leyden a rejoint Ryan Pothast sur une passe de touché de 49 verges et c’était 37-34 avec 1:08 à jouer.

Mais le coup de pied en jeu des Hawks n’a pas réussi et les Hilltoppers ont pu conserver la victoire.

“Je savais que les deux équipes allaient marquer des points”, a déclaré l’entraîneur du Maine South, Dave Inserra. «De toute évidence, leurs deux appels pour des coups de pied en jeu étaient fantastiques. Ne pas avoir le ballon pendant si longtemps n’était pas bon. Surtout pour une attaque qui faisait bouger le ballon. Vous devez leur donner le mérite d’avoir eu le courage d’essayer cela.

