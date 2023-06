Avec l’affaire Trump docs, Jack Smith ne fait que commencer

L’avocat spécial Jack Smith est récemment entré dans l’histoire en devenant le premier procureur fédéral à engager des poursuites pénales formelles contre un ancien président américain. L’enquête de Smith, longue de plusieurs mois, suggère succinctement un labyrinthe aux multiples facettes d’obscurcissement et de tromperie.

Dans des détails époustouflants après détails, le procureur développe un récit cinglant qui, s’il est vrai, pourrait voir les aspirations présidentielles de Donald Trump faire face à leur défi le plus difficile à ce jour – surmonter une condamnation pénale. Pourtant, alors que l’ancien commandant en chef observe une montagne de preuves contre lui dans l’affaire des documents, l’avocat spécial ne fait que commencer.

À cela s’ajoute un deuxième acte d’accusation potentiel de l’avocat spécial, qui enquête également sur des allégations liées à l’implication de Trump dans l’émeute du Capitole américain après les élections de 2020. L’enquête, pleine à craquer de preuves salaces et stupéfiantes jusqu’à présent, a le potentiel d’arrêter Trump sur son élan, politiquement, et de provoquer la fin d’un voyage de près de huit ans qui a inauguré le conservatisme MAGA et refait le parti républicain dans le propre Trump. image. Les deux verdicts pourraient finalement s’avérer débilitants pour les chances de l’actuel favori du GOP de reprendre la Maison Blanche.

En novembre 2022, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a nommé Smith conseiller spécial indépendant chargé de superviser deux enquêtes criminelles préexistantes du ministère de la Justice sur Trump. L’acte d’accusation de 37 chefs satisfait l’enquête sur la mauvaise gestion présumée par Trump de documents classifiés.

Pendant ce temps, l’enquête sur le rôle de Trump dans l’attaque du Capitole américain du 6 janvier 2021 est toujours en cours. On ne sait pas si ou quand des accusations seront portées, mais sur la base des conclusions de l’affaire des documents, Smith est un procureur obstiné et implacable qui ira sans aucun doute dans les profondeurs d’une enquête pour découvrir des crimes s’ils existent.

Les rapports de l’Associated Press et de CNN suggèrent que l’enquête du 6 janvier connaît des percées majeures. Des personnalités essentielles aux événements qui ont précédé et se sont déroulés lors de cette journée d’hiver fatidique ont déjà rencontré les enquêteurs. L’ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien conseiller principal Steve Bannon, qui a déjà été reconnu coupable d’outrage, ont tous été enregistrés à contrecœur dans l’enquête en cours. L’enquête de Smith semble se rapprocher de la découverte du rôle présumé de Trump dans les événements qui se sont déroulés au Capitole américain.

Les informations provenant des procédures du conseil spécial ont été au mieux rares. Actuellement, tous les regards sont tournés vers les accusations portées contre Trump, et à juste titre.

La grande affinité de Trump pour les combats n’est pas un secret. En tant que promoteur immobilier plus grand que nature, ses batailles avec les tabloïds new-yorkais sont légendaires. De plus, depuis qu’il a descendu cet escalator doré en 2015 et lancé sa première candidature à la présidence, il a affronté l’establishment du GOP et Hillary Clinton, les surmontant tous les deux pour entrer dans l’histoire en tant que 45e président des États-Unis.

Cependant, comme un combattant poids lourd qui a vu trop de combats, la nation pourrait être témoin, à Trump, d’un combattant qui a subi trop de coups, y compris ceux du procureur du district de Manhattan Alvin Bragg, de l’avocat spécial Smith et peut-être du district du comté de Fulton en Géorgie. L’avocat Fani Willis. Tous s’en prennent actuellement à Trump ou se préparent à le faire dans les mois à venir.

Les batailles profitent certainement à Trump à court terme, son avance et sa stature continuant de croître dans les sondages parmi la base du GOP. Cependant, son statut de favori pourrait être illusoire. Au cours de son mandat à La Haye, Smith a affronté des dirigeants puissants, influents et corrompus dans le moule de Trump et en est sorti victorieux. Smith a déjà emprunté cette voie. La nation et le monde assistent très probablement à un Trump blessé et vulnérable en proie à ce qui pourrait être sa dernière bataille.

Depuis 2020, Trump a subi d’énormes pertes. Il est le premier président sortant à perdre sa réélection en près de 30 ans. En 2022, bon nombre de ses candidats triés sur le volet, dont la candidate au poste de gouverneur de l’Arizona Kari Lake et le candidat au Sénat américain Hershel Walker, ont échoué dans leurs candidatures électorales au cours d’une année que beaucoup pensaient être prête pour d’énormes gains républicains.

Smith semble déterminé à garder cette séquence de défaites intacte. Sa poursuite incessante de la criminalité pourrait préparer Trump à sa plus grande perte à ce jour. L’acte d’accusation de 49 pages comprend des accusations de complot en vue d’entraver la justice, de dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier et de la rétention délibérée d’informations sur la défense nationale, entre autres accusations, suggérant que Smith pourrait avoir tout ce dont il a besoin pour une condamnation.

Chaque accusation est étayée par des preuves, souvent fournies par les propres mots de Trump ou par des individus de la propre orbite de l’ancien président. L’acte d’accusation global de l’avocat spécial livre plusieurs preuves irréfutables, mais un deuxième acte d’accusation imminent pourrait s’avérer trop, même pour un combattant sans limites comme Trump.

Smith est à mi-chemin de terminer son mandat. Une enquête se déroule de manière stupéfiante tandis qu’une seconde continue d’opérer dans l’ombre. Pas de fuites. Aucune information divulguée publiquement. Un effort de poursuite tenace et implacable est tout ce que le public a à faire. Des entretiens avec des témoins récalcitrants suggèrent que la sonde obscure et mystérieuse pourrait atteindre son dénouement culminant.

Trump a flirté avec la perspective de se rapprocher dangereusement d’un moment de jugement dans le passé. Cette fois, cependant, la détermination implacable de Smith rend très réel le potentiel de responsabilité pénale de Trump. Maintenant, sans pouvoir politique, il n’y a pas de niveaux ou de couches de protection pour la star de la télé-réalité devenue politicienne. Son verset MAGA de législateurs et de partisans semble impuissant à contrecarrer la puissance de poursuite de Smith qui pèse sur le chef du GOP. Avec une deuxième enquête en cours, ce moment de jugement pourrait, pour la première fois, être proche.