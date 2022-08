Avec l’accord sur le climat en vue, les démocrates placent leurs espoirs dans Sinema

Alors que M. Manchin a embrassé l’examen et l’attention du public qui accompagnent le fait d’être un vote oscillant au Sénat également divisé, Mme Sinema est restée une énigme aux lèvres serrées. L’adoption de la principale initiative de politique intérieure des démocrates, négociée par M. Manchin et le sénateur Chuck Schumer de New York, le chef de la majorité, dépend désormais de sa volonté de la soutenir.

Jusqu’à présent, Mme Sinema ne le dira pas.

Cela a mis les démocrates dans une position périlleuse alors qu’ils se précipitent pour faire avancer le paquet dès cette semaine et peinent à unir les 50 membres de leur caucus derrière lui. Les républicains devraient s’opposer à l’unanimité au plan, qui comprend des centaines de milliards de dollars de propositions énergétiques et climatiques, des augmentations d’impôts, des subventions prolongées pour les soins de santé et un plan visant à réduire les prix des médicaments sur ordonnance, ce qui signifie que les démocrates ne peuvent pas épargner un seul vote si tous les républicains sont cadeau.

Les chefs de parti devront également manœuvrer le projet de loi à travers une série d’amendements rapides qui pourraient être adoptés si un démocrate se joint aux républicains pour le soutenir. Alors que M. Manchin se lançait avec enthousiasme dans une tournée médiatique pour célébrer la mesure, les craintes d’échec étaient maintenant alimentées par le silence caractéristique de Mme Sinema.

Une porte-parole de Mme Sinema a déclaré que le sénateur examinait la législation et attendait les conseils des hauts responsables des règles du Sénat, qui analysaient si elle respectait les règles strictes qui s’appliquent dans le cadre du processus de rapprochement budgétaire. Les démocrates utilisaient le processus de réconciliation pour protéger la législation d’un flibustier et l’accélérer au Congrès.